4 લોકોને નવું જીવન આપતા ગયા ઓડિશાના 36 વર્ષીય મિથુન સ્વેન
સમીર કુમાર આચાર્યના અહેવાલ મુજબ, સૌપ્રથમ વખત, મિથુન સ્વૈનનું જીવંત હૃદય વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં સુરતથી અમદાવાદ લઈ જવામાં આવ્યું.
Published : August 3, 2026 at 7:55 AM IST
બહેરામપુર: એક હૃદય... જે શરીરની બહાર હતું, છતાં પણ ધબકતું હતું. તેની પાસે ફક્ત 217 મિનિટ હતી. મંજિલ 250 કિલોમીટરથી વધુ દૂર હતી, અને દરેક પસાર થતી સેકન્ડ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિનું જીવન નક્કી કરતી હોય તેવું લાગતું હતું. વંદે ભારત ટ્રેન ફક્ત મુસાફરોને જ નહીં, પણ આશાને પણ વહન કરતી હતી. આ વાત છે 36 વર્ષીય મિથુન સ્વૈનની, જેણે દુનિયામાંથી અકાળે વિદાય તો લીધી પરંતુ પાછળ ચાર લોકોને નવજીવન આપતા ગયા છે.
મિથુન સ્વૈન હવે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તેમના મૃત્યુંથી ટૂંક સમયમાં ચાર લોકોને નવું જીવન મળશે. તેમનું હૃદય, કિડની અને લીવર અન્ય લોકોના શરીરમાં કાર્યરત રહેશે. સ્વૈનનું નામ ભારતીય રેલ્વેના ઇતિહાસમાં પણ અંકિત થશે કારણ કે, તેમનું હૃદય પ્રથમ વખત દેશની પ્રતિષ્ઠિત વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં લઈ જવામાં આવ્યું. ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાના સોરાડા બ્લોકના બડાગાડા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના કાલાખર ગામના રહેવાસી, સ્વૈન ગુજરાતના સુરતમાં એક કાપડની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા અને 27 જુલાઈના રોજ ગંભીર રીતે બીમાર પડ્યા હતા. તેમને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને પછી સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 29 જુલાઈના રોજ ડોક્ટરોએ તેમને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કર્યા હતા. તેઓ 36 વર્ષના હતા. આ દુ:ખદ ક્ષણમાં, સ્વૈનના પરિવારે તેમનું હૃદય અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ અંગોનું દાન કરવા સંમતિ આપી હતી.
શુક્રવારે, તેમનું હૃદય સુરતથી અમદાવાદના યુએન મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં સુરક્ષિત રીતે લાવવામાં આવ્યું હતું. દેશમાં આ પહેલીવાર હતું જ્યારે જીવંત હૃદયને ટ્રેન દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલવે, પોલીસ અને તબીબી વિભાગોના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા 'ગ્રીન કોરિડોર' બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે સમય-સંવેદનશીલ અંગ પરિવહન માટે એક નવી મિસાલ સ્થાપિત કરે છે.
પરિવારના એકમાત્ર કમાનાર વ્યક્તિના મૃત્યુથી તેની પત્ની અને ચાર વર્ષના પુત્રને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે. સ્વેનના માતાપિતાનું અવસાન થયું છે. તેમના મોટા ભાઈ માનસિક રીતે બીમાર થઈ ગયા હતા અને ઘરેથી ભાગી ગયા હતા અને ત્યારથી તેઓ ગુમ છે. તેનો પરિવાર અને સંબંધીઓ અંતિમ સંસ્કાર માટે સુરત આવ્યા હતા અને હવે ઘરે પરત આવી ગયા છે, જ્યાં સ્વેનની ખોટ હંમેશા માટે વરતાશે.
સ્વેનના ગામના લગભગ 70 થી 80 લોકો પણ સુરતમાં કામ કરી રહ્યા છે, અને તેના અચાનક મૃત્યુથી બધાને ખૂબ દુઃખ થયું છે. સ્વેનના પિતરાઈ ભાઈ ચિત્રસેને કહ્યું, "તેની માતાનું એક વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું, અને તે ત્યારે ઘરે આવ્યો હતો. તેને તેની માતાની પહેલી પુણ્યતિથિ માટે પણ પાછું આવવાનું હતું, પરંતુ તે પહેલાં જ બધું સમાપ્ત થઈ ગયું." સ્વેનના નાના ભાઈ સનાતને કહ્યું, "૨૭ જુલાઈના રોજ, મારા ભાઈના શરીરના એક ભાગે અચાનક કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. અમે તેને એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો, પરંતુ સારવાર પછી, ડોકટરોએ અમને કહ્યું કે તે બચી શકશે નહીં અને તેના અંગોનું દાન કરવાનું સૂચન કર્યું. ૨૯ જુલાઈના રોજ, તેના ચાર મહત્વપૂર્ણ અંગો - હૃદય, કિડની અને લીવરનું દાન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો."
આંસુ રોકી ન શકતા, સનાતને કહ્યું, "આજે, મારો ભાઈ હવે અમારી વચ્ચે નથી. આ વિશે વિચારીને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, પરંતુ એ જાણીને ગર્વ પણ થાય છે કે તેના ચાર મહત્વપૂર્ણ અંગો બીજામાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવશે. તેના અંગો બીજા કોઈના શરીરમાં જીવંત રહેશે અને તેમને નવું જીવન આપશે. તે તેના દ્વારા જીવતા રહેશે."
મિથુનના બનેવી, રાજા સ્વેન,એ કહ્યું, "તેમના મૃત્યુ પછી, મારી બહેન અને ભાણેજ સંપૂર્ણપણે એકલા પડી ગયા છે. તેમની આર્થિક સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કથળી ગઈ છે. મને આશા છે કે સરકાર તેમને થોડી ઘણી આર્થિક સહાય પૂરી પાડશે."
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત શુક્રવારે સુરતમાંથી મેળવવામાં આવેલ મિથુન સ્વેનના જીવંત હૃદયને ટ્રેન નંબર 20901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ મારફતે સુરતથી અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યું હતું. અંગ પ્રત્યારોપણમાં દરેક મિનિટનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સમયસર અને સુરક્ષિત પરિવહન સૌથી મોટો પડકાર હોય છે. આ પડકારને ભારતીય રેલવે, રેલવે સુરક્ષા દળ (RPF), ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ અને તબીબી ટીમોએ ઉત્તમ સંકલન દ્વારા સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો.
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેન પહોંચતા જ પ્લેટફોર્મ નંબર-1થી યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સુધી વિશેષ ગ્રીન કોરિડોર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. RPF અને ગુજરાત પોલીસે સમગ્ર રૂટને ટ્રાફિકમુક્ત બનાવી એમ્બ્યુલન્સને કોઈપણ પ્રકારના વિલંબ વિના હોસ્પિટલ સુધી પહોંચવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. પરિણામે જીવંત હૃદય નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં હોસ્પિટલ પહોંચ્યું અને પ્રત્યારોપણની પ્રક્રિયા સમયસર શરૂ થઈ શકી.
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