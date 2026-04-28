બેંકે પૂરાવો માગ્યો તો ખભા પર બહેનનું કંકાલ લઈ પહોંચ્યો ભાઈ, અધિકારીઓ ગભરાઈ ગયા
મામલો વધુ વકરી રહ્યો હોવાથી, બેંક અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી કે આવી ઘટના શા માટે અને કયા સંજોગોમાં બની
Published : April 28, 2026 at 5:50 PM IST
કેન્દુઝાર (ઓડિશા): કેન્દુઝાર જિલ્લામાંથી 27 એપ્રિલ 2026ના રોજ એક એવી તસવીર સામે આવી છે જેણે આખા દેશને ઝંઝોળી નાખ્યો છે. આ ઘટના વર્ષ 2016ના ‘દાના માંઝી’ કાંડની યાદ અપાવે છે, જ્યાં એક વ્યક્તિને એમ્બ્યુલન્સના અભાવે પોતાની પત્નીનું મૃતદેહ ખભા પર લઈને જવું પડ્યું હતું. આ વખતે વિવશતાનું કારણ હોસ્પિટલની એમ્બ્યુલન્સ નહીં, પરંતુ બેન્કિંગ નિયમોની જટિલતા રહી.
શું છે આખો મામલો?
પટણા થાનાની હદમાં આવેલા દિયાનાલી ગામના રહેવાસી જીતુ મુન્ડાની બહેન, માલા મુન્ડાનું બે મહિના પહેલાં અવસાન થયું હતું. માલાના બેંક ખાતામાં 19,300 રૂપિયા જમા હતા. સોમવારે જ્યારે જીતુ પોતાની બહેનના પૈસા ઉપાડવા બેંક ગયો, ત્યારે અધિકારીઓએ તેને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને નોમિની (ઉત્તરાધિકારી)નો પુરાવો માંગ્યો.
ગુસ્સામાં ઉઠાવ્યું ભયાનક પગલું
જીતુ મુન્ડા પાસે કોઈ પુરાવો ન હોવાથી, તે ત્યાંથી શ્મશાન ઘાટ ગયો. ત્યાં તેણે જમીનમાં દફનાવેલા પોતાની બહેનના અવશેષોને ખોદીને બહાર કાઢ્યા અને તેમને ખભા પર લઈને ફરીથી બેંક પહોંચ્યો. આ કારણે બેંક પરિસરમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. બાદમાં બેંક અધિકારીઓ અને પોલીસે સમજાવ્યા પછી જીતુ મુન્ડા ઘરે પાછો ફર્યો.
શબને ખભા પર લઈને બેંક પહોંચવાની આ ઘટનાની ચર્ચા ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. મામલો વધતા જોઈને બેંક અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી કે આવી ઘટના કેમ અને કઈ પરિસ્થિતિમાં બની? બેંક અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, જીતુ મુન્ડા નિરક્ષર છે અને તે નિયમોને સમજી શક્યો નહોતો.
અધિકારીઓ શું કહે છે
ઓડિશા ગ્રામિણ બેંકના કેન્દુઝાર જિલ્લા મેનેજર સત્યવ્રત નંદાએ જણાવ્યું, “ગઈકાલે (સોમવારે) જીતુ મુન્ડા નામનો એક વ્યક્તિ નશાની હાલતમાં બેંકમાં આવ્યો અને પોતાની મૃત્યુ પામેલી બહેનના ખાતામાં જમા પૈસાની માંગ કરવા લાગ્યો. બેંક અધિકારી સુશાંત કુમાર સેઠીએ તેને જરૂરી દસ્તાવેજો માંગ્યા. અધિકારીએ જે કંઈ સમજાવ્યું, તે તેને સમજાયું નહીં. બે કલાક પછી જીતુ મુન્ડા પોતાની બહેનનું કંકાલ ખોદીને બહાર લાવ્યો અને બેંક પહોંચ્યો. આ ઘટનાના પછી અમે પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ બેંકમાં આવી અને તેને સમજાવ્યું. અમે આ ઘટનાને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. અમે તેની મૃત્યુ પામેલી બહેનના ખાતામાં જમા પૈસા શક્ય તેટલા વહેલી તકે પરત અપાવવા માટે વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ.”
આ ઘટનાને લઈને મલ્લીપાશી ઓડિશા ગ્રામિણ બેંકના શાખા મેનેજર સુશાંત કુમાર સેઠીએ કહ્યું, “ગઈકાલે જીતુ મુન્ડા નામનો એક વ્યક્તિ પોતાની મૃત્યુ પામેલી બહેનના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા આવ્યો હતો. પરંતુ અમે તેને પોતાની મૃત્યુ પામેલી બહેનના નોમિની (નામાંકિત વ્યક્તિ) અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર લાવવા કહ્યું. આ સાંભળીને તે ગુસ્સે થઈ ગયો અને પાછો ગયો, અને બે કલાક પછી પોતાની બહેનનું કંકાલ લઈને બેંકમાં આવી ગયો. અમે આ અંગે પોલીસને જાણ કરી.”
પટણા થાનાના ઇન્ચાર્જ કિરણ પ્રસાદ સાહૂએ જણાવ્યું, “બેંક તરફથી માહિતી મળતા હું બેંકમાં પહોંચ્યો. જીતુ નિરક્ષર વ્યક્તિ છે, તેથી તેને બેંકના નિયમો મુજબ નોમિની અથવા ઉત્તરાધિકારી વિશે કોઈ માહિતી નહોતી. મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના ખાતામાંથી પૈસા કેવી રીતે કાઢવા—બેંક કર્મચારીઓએ સમજાવ્યા છતાં તે સમજી શક્યો નહીં. આ જ કારણથી આવી ઘટના બની છે.”
પટણાના પ્રખંડ વિકાસ અધિકારી માનસ દંડપતે કહ્યું, “મને આજે આ બાબતની જાણ થઈ છે. હું આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે શું કરી શકાય તે જાણવા પ્રયાસ કરીશ.”
