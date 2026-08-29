પીજીમાં રહેતી મહિલાના અંડરવેર ચોરી અશ્લિલ કૃત્યો કર્યા, પોલીસે ધરપકડ કરી
મહિલાના રૂમમાં ઘૂસી તેના સેનેટરી પેડ અને ઈનરવેર ચોરી જતો હતો શખસ
Published : August 29, 2026 at 10:41 PM IST
બેંગલુરુ: બેંગલુરુમાં એક પીજીમાંથી એક મહિલાના અન્ડરવેર અને સેનિટરી પેડ્સ ચોરી કરવાના આરોપમાં 35 વર્ષીય પુરુષની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વિશાખાપટ્ટનમના વતની ગિરિરાજ નામના આરોપીની 25 વર્ષીય મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે બે દિવસમાં બે વાર તેના રૂમમાં ઘૂસી ગયો અને તેના અંગત સામાન, જેમાં ઇનરવેર અને સેનિટરી પેડ્સનો સમાવેશ થાય છે, તે લઈ ગયો.
મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, તે કોરામંગલા છઠ્ઠા બ્લોકમાં પીજીમાં પહેલા માળે એક રૂમમાં ત્રણ મહિનાથી રહે છે. 24 ઓગસ્ટની સવારે, તે અને તેની રૂમમેટ રૂમને તાળું માર્યા વિના બહાર નીકળ્યા.
આ દરમિયાન, એક અજાણ્યો પુરુષ રૂમમાં ઘૂસી ગયો, તેના અંગત સામાન - કપડાં અને પાંચ સેનિટરી પેડ્સનો લઈ ગયો અને તેને અશ્લીલ રીતે ગોઠવી દીધો.
જ્યારે મહિલા મહિલા રૂમ પર પરત આવી તો તે પોતાનો સામાન અસ્તવ્યસ્ત અને કેટલીક વસ્તુઓ ગાયબ જોઈને ચોંકી ગઈ. તેણે તાત્કાલિક પીજી ઇન્ચાર્જને જાણ કરી અને બાદમાં સીસીટીવી ફૂટેજ જોયા, જેમાં તે પુરુષ તેના રૂમમાં ઘૂસીને તેના સામાન સાથે અશ્લીલ કૃત્ય કરતો અને ત્યારબાદ કેટલીક વસ્તુઓ લઈને ભાગી જતો જોવા મળ્યો.
બીજા દિવસે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ, જ્યારે ગિરિરાજે કથિતપણે ફરીથી મહિલાના રૂમમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો; ત્યારબાદ મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.
તેની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, કોરામંગલા પોલીસે ગિરિરાજ પર પીછો (કલમ 78) અને મહિલાની નમ્રતા ઠેસ પહોંચાડવાના (કલમ 79) તેમજ ચોરીના આરોપસર ધરપકડ કરી. પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી એક જ્વેલરી કંપની માટે ઓડિટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો અને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.
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