EDની રેડ પર બંગાળમાં હોબાળો! કોલકાતામાં મમતા બેનર્જીની વિરોધ માર્ચ... દિલ્હીમાં TMCએ ખોલ્યો મોરચો
મમતા બેનર્જીએ EDના દરોડા સામે વિરોધ શરૂ કર્યો છે. તેમણે કોલકાતામાં કૂચ યોજી હતી. આ દરમિયાન, TMC સાંસદોએ દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : January 9, 2026 at 4:54 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં IPAC કાર્યાલય પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના દરોડા બાદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી કોલકાતામાં કૂચ કરી રહ્યા છે. તેઓ ED ના દરોડા સામે વિરોધ કૂચનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, તેમની સાથે હજારો TMC સમર્થકો પણ છે.
પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ, મંત્રીઓ, સાંસદો, ધારાસભ્યો અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે, બેનર્જીએ 8B બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારથી કૂચ શરૂ કરી. ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજકીય બદલો લેવા માટે કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. હઝરા ક્રોસિંગ તરફ આગળ વધી રહેલી આ રેલી, ગુરુવારે ED ના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન જૈનના લાઉડન સ્ટ્રીટ સ્થિત નિવાસસ્થાનની બેનર્જીની નાટકીય મુલાકાત પછી છે.
#WATCH | Kolkata | TMC Chairperson and West Bengal CM Mamata Banerjee leads a rally following the ED raid on I-PAC yesterday pic.twitter.com/CkYfedjywC— ANI (@ANI) January 9, 2026
મુખ્યમંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે એજન્સી કોઈપણ નાણાકીય તપાસ સાથે સંબંધિત ન હોય તેવા આંતરિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના દસ્તાવેજો, હાર્ડ ડિસ્ક અને ગુપ્ત સંગઠનાત્મક ડેટા જપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
