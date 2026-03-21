મત આપવાનો અધિકાર ઝૂંટવવા નહીં દઉં, અંત સુધી લડીશ: મમતા બેનર્જી

મમતા બેનર્જીએ પીએમ મોદી પર તીખા શબ્દોમાં નિશાન સાધતા કહ્યું કે, 'તમે અમારી સરકારને બળજબરીથી નિયંત્રિત કરી રહ્યા છો.'

Published : March 21, 2026 at 1:50 PM IST

કોલકાતા : પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કોલકાતાના રેડ રોડ પર આયોજિત ઈદની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. જાહેર સભાને સંબોધતા તેમણે ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું હતું.

દર વર્ષની જેમ, મમતા બેનર્જીએ શનિવારે સવારે કોલકાતાના રેડ રોડ પર ઈદની ખાસ નમાજમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચોક્કસ સમુદાયને આકર્ષવા માટે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડાએ આ ઐતિહાસિક રેડ રોડ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ માત્ર લઘુમતી સમુદાયમાં હિંમત પ્રેરિત કરવા માટે જ નહીં, પરંતુ ભાજપ સામેની લડાઈ અંગે સ્પષ્ટ, મજબૂત અને અડગ રાજકીય સંદેશ આપવા માટે પણ કર્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ રેડ રોડ પર એકઠા થયેલા હજારો લોકોને સંબોધિત કર્યા. તેમણે SIR અને નાગરિકતાના અધિકારોના સંભવિત નુકસાનને લગતા મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો સાથે પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરી.

તેમણે કહ્યું, "ભલે ગમે તેટલો ભય આવે, તમે તેનો સામનો સરળતાથી કરી શકશો. SIR યાદીમાંથી ઘણા લોકોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે, આ મુદ્દો અમે સતત દરેક જગ્યાએ ઉઠાવ્યો છે, કોલકાતાથી દિલ્હી સુધી, સુપ્રીમ કોર્ટથી કોલકાતા હાઈકોર્ટ સુધી. જેમના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે, તેમને પણ આશા છે કે તેમની ગરિમા અને અધિકારોનું આખરે રક્ષણ થશે."

લઘુમતી સમુદાયને આશ્વાસન આપતાં તેમણે દ્રઢતાથી કહ્યું કે ભલે સંકટના સમયે કોઈ તેમની સાથે ન ઉભું હોય, પણ તેઓ અને તેમની સરકાર સામાન્ય લોકોની રક્ષા માટે ઢાલ બનીને ઉભા રહેશે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કર્યું કે જો તમે તમારી જાતને એકલા જોશો અને કોઈ તમારી સાથે ન હોય, તો અમે બંગાળના દરેક નાગરિક, દરેક સમુદાય અને દરેક જાતિ અને ધર્મના લોકો સાથે ઉભા રહીશું, અને તમારા પોતાના પરિવારના સભ્ય બનીશું અને તમારા વતી અમારી લડાઈ ચાલુ રાખીશું.

મમતા બેનર્જીએ બાદમાં સ્પષ્ટપણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધું અને તેમના પર આકરા પ્રહારો કર્યા. મુખ્યમંત્રીએ તેમની આકરી ટીકા કરી, જેમાં વિદેશની ધરતી પર વડાપ્રધાનના રાજદ્વારી સૌજન્ય અને દેશની અંદર તેમના વિભાજનકારી રાજકારણ વચ્ચેનો સ્પષ્ટ તફાવત દર્શાવવામાં આવ્યો.

તેમણે પડકાર ફેંક્યો, "જો પ્રકાશને અવરોધતી કોઈ અવરોધ હોય, તો આપણે તે આશીર્વાદ અને તકનો લાભ લેવો જોઈએ. આપણે મોદીને આપણા અધિકારો છીનવા દઈશું નહીં." પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસોની ટીકા કરતા તેમણે ઉમેર્યું, "તમે સાઉદી અરેબિયા જાઓ અને હાથ મિલાવો.

જ્યારે તમે દુબઈ જાઓ છો, અને દુબઈના લોકો આપણા ભારતના મિત્રો છે, જ્યારે તમે ત્યાં મિત્રતા વધારવા અને એકબીજાને ભેટવા જાઓ છો, ત્યારે તે ક્ષણે, તે વ્યક્તિ હિન્દુ છે કે મુસ્લિમ તે વિચાર તમારા મનમાં ક્યારેય આવતો નથી. છતાં, તમે ભારત પાછા ફરતાની સાથે જ આ બધું ભૂલી જાઓ છો! તમે કહો છો, 'આ નામ યાદીમાંથી કાઢી નાખો,' 'તે નામ કાઢી નાખો,' અને આવા મનસ્વી કર લાદશો.

મુખ્યમંત્રીએ આજે ​​રાજ્યમાં કેન્દ્રીય એજન્સીઓના કથિત અતિરેક અને સરકારી કામમાં તેમની દખલગીરી સામે પણ વાત કરી. કેન્દ્ર સરકાર પર રાજકીય બદલો લેવાનો સીધો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું, "તમે અમારી સરકારને બળજબરીથી નિયંત્રિત કરી રહ્યા છો, એવું વર્તન કરી રહ્યા છો કે જાણે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું હોય. છતાં, અમે ડરીશું નહીં. જેઓ ડરને વશ થાય છે તેઓ હારવાનું નક્કી કરે છે; જેઓ લડે છે તેઓ આખરે જીતે છે."

રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. તૃણમૂલ નેતાએ આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કરવા માટે કર્યો. રાજ્યની વોટબેંકને વિભાજીત કરવાના કાવતરા સામે ચેતવણી આપતાં તેમણે કહ્યું, "ભાજપ બધું જ નિયંત્રિત કરવા માંગે છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે ફક્ત તેમના પોતાના નેતાઓ જ રહે."

"આ દેશદ્રોહીઓનો પક્ષ છે! આ કહેવા બદલ મને માફ કરશો, પણ આપણામાં ચોક્કસ કેટલાક દેશદ્રોહીઓ છે જેમણે ભાજપ પાસેથી પૈસા લઈને વોટ-શેરિંગના આ રમતમાં જોડાયા છે. કોઈપણ સંજોગોમાં તેમને ટેકો આપશો નહીં."

આ વિરોધી કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવવા માટે, તેમણે એક પ્રખ્યાત ઉર્દૂ કવિતા "મુદ્દાઈ લાખ બુરા ચાહે તો ક્યા હોત હૈ વોહી હોતા હૈ જો મંજૂર-એ-ખુદા હોત હૈ" (દુશ્મન ગમે તેટલું ખરાબ ઈચ્છે... અંતે, જે થાય છે તે ભગવાનનું નક્કી છે) સંભળાવી. આગામી ચૂંટણીઓમાં વિપક્ષી દળોને સંપૂર્ણ રીતે ઉખેડી નાખવાનું આહ્વાન કરતા, તેમણે ભારપૂર્વક પોતાનો રાજકીય ઉદ્દેશ્ય વ્યક્ત કર્યો. "અમારો એકમાત્ર સંકલ્પ ભાજપને દૂર કરવાનો છે, દેશ બચાવો!"

