મમતા મારી બહેન જેવી છે, મને ખબર નહીં કે તે મારાથી નારાજ કેમ છે: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુ
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "હું પણ બંગાળની છોકરી છું, પણ મને અહીં આવવાની મંજૂરી નથી."
Published : March 7, 2026 at 10:01 PM IST
દાર્જિલિંગ (પશ્ચિમ બંગાળ): રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુએ શનિવારે કહ્યું કે, 'મમતા મારી બહેન જેવી છે.મને ખબર નહીં કે તે મારાથી નારાજ કેમ છે'
આ વાતો રાષ્ટ્રપતિએ નવમા આંતરરાષ્ટ્રીય સંથાલ સમ્મેલન પછી આદિવાસીઓની બીજી સભામાં કરી. આ દરમિયાન તેમણે પશ્ચિમ બંગાળની મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર હળવું ટીકાસૂચક નિવેદન પણ કર્યું.
તેમણે કહ્યું, "પહેલા, કોન્ફરન્સ અહીં જ થવાની હતી. અચાનક, મને ખબર નહીં શું થયું, કેમ ઇવેન્ટ અહીં ન થઈ, મને દુખ છે, પરંતુ અહીં આવીને સારું લાગ્યું.
ત્યારબાદ તેમણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું, 'સામાન્ય રીતે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ આવે છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી અથવા મંત્રી ત્યાં હોય છે. પરંતુ મુખ્યમંત્રી હાજર નહોતા. હું પણ એક બંગાળી છોકરી છું. પરંતુ મને અહીં આવવાની મંજૂરી નથી. મમતા મારી બહેન જેવી છે. મને ખબર નથી કે તે મારાથી કેમ નારાજ છે."
તેમણે આગળ કહ્યું, "આ મેદાન પણ ઘણું મોટું છે. અહીં એકસાથે પાંચ લાખ લોકો ભેગા થઈ શકે છે. છતાં, મને ખબર નથી કે ઇવેન્ટ અહીં કેમ ન થઈ."
રાષ્ટ્રપતિની ટિપ્પણીએ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે રાષ્ટ્રપતિ તરફથી આવી સીધી "રાજકીય ટિપ્પણીઓ" ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
એવું કહેવાય છે કે સંથાલ સંમેલન શરૂઆતમાં ફાંસીદેવા બ્લોકના બિધાનનગરમાં સંતોષિની સ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં યોજાવાનું હતું, જ્યાં મોટાભાગના ચાના બગીચાના કામદારો અને આદિવાસીઓ રહે છે.
પરંતુ બાદમાં, રાષ્ટ્રપતિના સુરક્ષા પ્રોટોકોલને કારણે, સ્થળ બદલીને ગોસાઈપુર કરવામાં આવ્યું હતું. પરિષદ પછી એરપોર્ટ પર પાછા ફરતા પહેલા, રાષ્ટ્રપતિ અચાનક બિધાનનગર પહોંચ્યા અને આદિવાસીઓ વચ્ચેના મેળાવડાને સંબોધિત કર્યા.
રાષ્ટ્રપતિના સ્થળમાં ફેરફાર અંગે, નક્સલબારીના SDPO સૌમ્યજીત રોયે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમ માટે બિધાનનગર અને ગોસાઈપુર બંને મેદાન બતાવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં, રાષ્ટ્રપતિના સુરક્ષા પ્રોટોકોલ મુજબ ગોસાઈપુર મેદાનને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું." દરમિયાન, સિલિગુડીના મેયર ગૌતમ દેબે કહ્યું, "હું રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કરવા ગયો હતો. આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી ધર્મતલામાં વિરોધ મંચ પર હતા.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે દેશના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં સંથાલ સમુદાયના યોગદાનને પૂરતી માન્યતા મળી નથી અને સમુદાય સાથે સંકળાયેલા ઘણા મહાન વ્યક્તિઓના નામ "ઇરાદાપૂર્વક ઇતિહાસમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે."
રાષ્ટ્રપતિએ પશ્ચિમ બંગાળના દાર્જિલિંગ જિલ્લાના સિલિગુડીના બિધાનનગરમાં નવમા આંતરરાષ્ટ્રીય સંથાલ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને સંથાલ બાળકો માટે શિક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. મુર્મુએ કહ્યું, "દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સંથાલોના અપાર યોગદાનને હું જાણું છું, પરંતુ સંથાલ નાયકોના નામ જાણી જોઈને ઇતિહાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી."
તેમણે સમુદાયને નવી પેઢીને યોગ્ય શિક્ષણ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરી. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "હું ઇચ્છું છું કે સંથાલ સમુદાયના તમામ બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે, કારણ કે આનાથી તેઓ આત્મનિર્ભર અને મજબૂત બનશે."
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સમુદાયે તકોનો વિસ્તાર કરવા માટે 'ઓલ ચીકી' સિવાયની ભાષાઓ શીખવી જોઈએ.
પંડિત રઘુનાથ મુર્મુએ ૧૯૨૫માં 'ઓલ ચીકી' લિપિની શોધ કરી હતી. ત્યારથી તેનો ઉપયોગ સંથાલી ભાષા માટે કરવામાં આવે છે. હવે, આ લિપિ વિશ્વભરમાં સંથાલ ઓળખનું એક શક્તિશાળી પ્રતીક છે. તે સંથાલ સમુદાયમાં એકતા સ્થાપિત કરવાનું એક અસરકારક માધ્યમ પણ છે.
રાષ્ટ્રપતિએ એવો પણ પ્રશ્ન કર્યો કે શું સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર અને પદ્મશ્રી જેવા સન્માન મેળવનારાઓ આ સન્માનોની ગરિમા જાળવી રાખવા અને સમાજમાં અર્થપૂર્ણ યોગદાન આપવા માટે પૂરતું કરી રહ્યા છે.
