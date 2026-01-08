ETV Bharat / bharat

"વડાપ્રધાનજી, ગૃહમંત્રીને કાબૂમાં રાખો…" EDના દરોડા પછી મમતા બેનર્જીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ

EDના દરોડા બાદ, મમતા બેનર્જીએ ગૃહમંત્રી પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "મેં ક્યારેય આવા ગૃહમંત્રી જોયા નથી."

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 6:04 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી ટીએમસીના રણનીતિકાર પ્રતીક જૈનના ઘરે દરોડા પર ગુસ્સે છે. તેમણે દરોડા માટે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને જવાબદાર ઠેરવ્યા. તેમણે કહ્યું કે અમિત શાહ ખૂબ જ "ચાલકી" અને "ખરાબ" ગૃહમંત્રી છે.

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "માફ કરો, વડાપ્રધાન, કૃપા કરીને તમારા ગૃહમંત્રીને કાબૂમાં રાખો... જો તમે (ભાજપ) અમારી સામે લડી શકતા નથી, તો તમે બંગાળ કેમ આવી રહ્યા છો? લોકશાહી રીતે અમને હરાવો. તમે અમારી એજન્સીઓનો ઉપયોગ અમારા દસ્તાવેજો, અમારી વ્યૂહરચના, અમારા મતદારો, અમારા ડેટા, અમારા બંગાળ ચોરી કરવા માટે કરી રહ્યા છો... આ બધું કરીને, તમને મળતી બેઠકોની સંખ્યા શૂન્ય થઈ જશે."

જોકે, ભાજપે મમતા બેનર્જીની પ્રતિક્રિયાને તેમની હતાશા માટે જવાબદાર ગણાવી છે. પશ્ચિમ બંગાળના વિપક્ષી નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ સર્ચ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીની હાજરીને તપાસમાં દખલગીરી ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યવાહી ગેરબંધારણીય છે.

ગુરુવારે સવારે, ED એ I-PAC નેતા પ્રતીક જૈનના ઘર અને સોલ્ટ લેક સેક્ટર 5 માં તેમની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા. આ સમાચાર મળતાં, મમતા બેનર્જી ગુસ્સે થઈને જૈનના ઘર અને પછી તેમના સોલ્ટ લેક ઓફિસ પર દોડી ગયા. ત્યાંથી, તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર સીધો હુમલો કર્યો, અને તેમના પર તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ચૂંટણી વ્યૂહરચના અને ઉમેદવારોની યાદી ચોરી કરવા માટે કેન્દ્રીય એજન્સીનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

દરોડા બાદ, મમતા બેનર્જી પ્રતીક જૈનના ઘર અને ઓફિસ પર ગયા. તેમણે ત્યાંથી પાર્ટી સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાઢી નાખ્યા. તેઓ તૃણમૂલ સંબંધિત બધી માહિતી અને હાર્ડ ડ્રાઈવો પોતાની સાથે લઈ ગયા.

આ પછી, મમતા બેનર્જીએ પત્રકારોનો સામનો કરતી વખતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર "અપ્રત્યાશિત" ભાષામાં હુમલો કર્યો. તેમણે પૂછ્યું, "ઈડીનું કામ પાર્ટીની રણનીતિ તપાસવાનું છે કે ઉમેદવારોની યાદી? અમિત શાહ દેશના સૌથી "ખરાબ" ગૃહમંત્રી છે, જે દેશનું રક્ષણ કરી શકતા નથી અને તેના બદલે વિપક્ષ પર હુમલો કરે છે." મુખ્યમંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પહેલા તેમના પક્ષ વિશેની બધી માહિતી જપ્ત કરવા માટે શોધ કરવામાં આવી રહી છે.

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે તેમણે પોતે દસ્તાવેજો કાઢી નાખ્યા જેથી ઈડીના અધિકારીઓ ટીએમસીની રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબંધિત ફાઇલો લઈ શકે. તેમણે કહ્યું, "તેઓ મારી પાર્ટીની હાર્ડ ડિસ્ક, ઉમેદવારોની યાદી અને પાર્ટીની ભવિષ્યની યોજનાઓ - બધું જ લઈ જવા માંગે છે. શું આ ઈડી અને અમિત શાહનું કામ છે?" તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેમણે આ બાબતની પૂછપરછ માટે પ્રતીક જૈનને ફોન કર્યો અને જાણ થઈ કે તેમની વોટ્સએપ ચેટ્સ અને અન્ય વ્યક્તિગત માહિતીની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

કેન્દ્ર દ્વારા ભેદભાવ અને એજન્સી દ્વારા વધુ પડતી પ્રવૃત્તિનો આરોપ લગાવવા ઉપરાંત, મુખ્યમંત્રીએ મતદાર યાદીમાંથી નામો દૂર કરવા વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું, "એસઆઈઆર કેસના નામે, બંગાળના લોકોના નામ એકપક્ષીય રીતે દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. લગભગ 1.5 કરોડ લોકોને બોલાવવામાં આવ્યા છે અને 54 લાખ લોકોના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે."

દરમિયાન, વિપક્ષી નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ મમતા પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "મને લાગે છે કે મુખ્યમંત્રી અને કોલકાતા પોલીસ કમિશનરની ઘટનાસ્થળની મુલાકાત અનૈતિક, ગેરબંધારણીય અને કેન્દ્રીય એજન્સીની તપાસમાં સીધી દખલગીરી છે."

