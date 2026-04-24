પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026: પ્રથમ તબક્કાના ઐતિહાસિક મતદાનથી સંકેત મળે છે કે TMC પહેલાથી જ જીતવાની સ્થિતિમાં છે: મમતા બેનરજી
Published : April 24, 2026 at 7:08 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં અત્યાર સુધી થયેલા મતદાન દર્શાવે છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પહેલાથી જ જીતવાની સ્થિતિમાં છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા મમતા બેનરજીએ કોલકાતાના બો બજાર વિસ્તારમાં એક જનસભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી જીત્યા બાદ તેઓ તમામ વિપક્ષી પક્ષોને સાથે લઇને દિલ્હી જીતી લેશે.
પ્રથમ તબક્કામાં 294 વિધાનસભા બેઠકમાંથી 152 બેઠક પર સાંજના 7 વાગ્યે મતદાન પૂર્ણ સુધી 92 ટકા કરતા વધુ મતદાન થયું છે. બીજા તબક્કાનું મતદાન 29 એપ્રિલે થશે જ્યારે ચૂંટણીનું પરિણામ 4 મેએ જાહેર થશે.
મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "લોકોના મનની મારી સમજ મુજબ, આજે અત્યાર સુધી થયેલા મતદાનને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે પહેલાથી જ જીતવાની સ્થિતિમાં છીએ."
મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "મને કોઇ પદમાં રસ નથી, મારે ખુરશી નથી જોઇતી. હું માત્ર દિલ્હીમાં ભાજપ સરકારનો અંત ઇચ્છું છું." આ પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કૃષ્ણાનગરમાં એક રેલીને સંબોધતા પશ્ચિમ બંગાળના લોકોને ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ભારે મતદાન માટે શુભકામના પાઠવી હતી અને બદલાવ માટે જોરદાર જનાદેશ ગણાવ્યો હતો.
જોકે, મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, લોકોએ SIR પ્રોસેસમાં નામ હટાવવાના વિરોધમાં સારી સંખ્યામાં મત આપ્યો અને દાવો કર્યો કે તેમના પ્રયાસોથી વોટર લિસ્ટમાંથી 32 લાખ નામ જોડાયા હતા. TMCના વડાએ જણાવ્યું કે, "ચૂંટણીના દિવસે, તમે (PM) કહી રહ્યા છો કે તમે જીતી જશો; શું તમે આ કહી શકો છો? ભાજપ આટલી ભોળી કેવી રીતે હોઇ શકે છે.
PM મોદીની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા ભાજપની બંગાળ યૂનિટ 4 મેના રોજ મતગણતરી પૂર્ણ થયા પછી વિજય ઉજવણી કરશે અને પાર્ટી લોકોને મીઠાઇ જ નહીં પણ ઝાલમુરી પણ ખવડાવશે. મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "હું તમને ભેલપુરી મોકલીશ, આ દિલ્હીમાં મળે છે. ગયા અઠવાડિયે ઝારગ્રામના પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ ઝાલમુરીનો સ્વાદ માણ્યો હતો.
ગુરૂવારે કૃષ્ણનગર રેલીમાં વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, "મેં સાંભળ્યું છે કે ઝાલમુરીએ કેટલાક લોકોને જોરદાર ઝટકો આપ્યો છે.મેં ઝાલમુરી ખાધી પરંતુ એવું લાગે છે કે TMCના નેતાઓને મરચી લાગી છે.
PM મોદીનો જવાબ આપતા મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "અમે ઝાલમુરીની તીખાશથી ટેવાયેલા છીએ."
ટોલીગંજ ચૂંટણી વિસ્તારમાં એક જનસભામાં બોલતા મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, તેમણે હંમેશા લોકોના હિતની વાત કરી છે અને આગળ પણ કરતા રહેશે.
TMC પ્રમુખે કહ્યું, "તે (BJP) છેલ્લા 12 વર્ષથી બંગાળને પરેશાન કરી રહી છે. કેન્દ્રમાં ભાજપની આગેવાની ધરાવતી સરકાર રાજ્યના બાકી રહેલા પૈસા જાહેર કરતી નથી.
PM મોદીની ટીકા કરતા મમતા બેનરજીએ જણાવ્યું કે, એક તરફ તે બંગાળમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની વાત કરે છે તો બીજી તરફ તે કહે છે કે શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી યોજાઇ.
SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન મતદાર યાદીમાંથી 90 લાખ નામ હટાવવામાં આવ્યા તેને લઇને મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, જેઓ ક્યારેય મતદાન કરવા નહોતા ગયા તેઓ પણ ગુરૂવારે પ્રથમ તબક્કામાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે બહાર આવ્યા. મમતા બેનરજીએ ભારપૂર્વર જણાવ્યું કે,આપણે તેમના મતોના બળ પર જીતીશું, અન્ય કોઇ પક્ષ નહીં જીતે. TMC કેમ નહીં જીતે? આપણે ચોક્કસ જીતીશું.
મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રેકોર્ડ સંખ્યામાં કેન્દ્રીય દળોની તૈનાતીથી કોઇ ફરક પડતો નથી. પોલીસ કે CAPF નહીં પણ લોકો મતદાન કરશે.
