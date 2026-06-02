તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓ પરના હુમલાઓ સામે મમતા બેનર્જી રસ્તા પર ઉતર્યા, વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું
Published : June 2, 2026 at 6:14 PM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના વડા અને પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે કોલકાતામાં તેમના ભત્રીજા અને સાંસદ અભિષેક બેનર્જી અને કલ્યાણ બેનર્જી સહિત પાર્ટીના નેતાઓ પર થયેલા હુમલાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું.
રાણી રાશ્મોણી એવન્યુ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરતા પહેલા, બેનર્જીએ ભારત રત્ન ડૉ. બી.આર. આંબેડકરની પ્રતિમાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. બેનર્જીએ પાર્ટીના નેતાઓ ડોલા સેન અને કલ્યાણ બેનર્જી સાથે મળીને પ્રતિમાને ફૂલો અર્પણ કર્યા. વિરોધ પ્રદર્શન માટે રવાના થતા પહેલા બેનર્જી ભારતના બંધારણ પર એક પુસ્તક પણ હાથમાં રાખતા જોવા મળ્યા.
આ વિરોધ મુખ્યત્વે ચૂંટણી પછીની હિંસા અને અન્ય મુદ્દાઓને લગતા તેના નેતાઓ પર થયેલા લક્ષિત હુમલાઓ સામે છે. અભિષેક બેનર્જી અને પાર્ટીના સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી પર પશ્ચિમ બંગાળના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત દરમિયાન થયેલા કથિત હુમલાઓ બાદ રાજકીય તણાવમાં વધારો થયો હોવા વચ્ચે આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC Chairperson Mamata Banerjee holds a protest at Kolkata's Rani Rashmoni Avenue over attacks on party leaders, including her nephew Abhishek Banerjee, and other issues. pic.twitter.com/rLyuLSrTp4— ANI (@ANI) June 2, 2026
સોમવારે શરૂઆતમાં, મમતા બેનર્જીએ આ ઘટનાઓની આકરી ટીકા કરી હતી, તેમને "વાહિયાત અને સરમુખત્યારશાહી વર્તન" ગણાવ્યું હતું. તેણીએ કહ્યું હતું કે, "તમે બીજા ક્રમના સૌથી મોટા વિપક્ષી પક્ષના સાંસદ પર જે રીતે હુમલો કર્યો તે આઘાતજનક છે. ડોકટરોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, છતાં હોસ્પિટલોને સારવાર ન આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ કેવા પ્રકારનું વાહિયાત અને સરમુખત્યારશાહી વર્તન છે?" તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટીને નબળી પાડવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું, "તમે થોડા ધારાસભ્યો અને સાંસદોને ડરાવીને કે લાંચ આપીને પાર્ટીને નબળી પાડી શકતા નથી. હકીકતમાં, આ ફક્ત પાર્ટીને મજબૂત બનાવશે." બેનર્જીએ ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો તેમની પાર્ટીને કોલકાતામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે, તો તે આંદોલનને રાષ્ટ્રીય રાજધાની સુધી લઈ જશે.
તેમણે કહ્યું, "જો તમે ઈચ્છો તો મારી ધરપકડ કરો. ટીએમસી 2 જૂને પોલીસ પરવાનગી, માઇક્રોફોન અથવા સ્ટેજ વિના પોતાનો વિરોધ કરશે. જો અમને કોલકાતામાં વિરોધ કરવાની મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે, તો અમે દિલ્હીમાં વિરોધ કરીશું." આ વિરોધ અભિષેક બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યા બાદ કરવામાં આવ્યો છે કે દક્ષિણ 24 પરગણાની મુલાકાત દરમિયાન તેમના પર ઇંટો, પથ્થરો અને ઇંડાથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેમની આંખમાં ઇજા થઈ હતી.
પાર્ટીના સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેઓ પ્રતિનિયુક્તિ સબમિટ કરતી વખતે ચંદીતાલા પોલીસ સ્ટેશન નજીક "હત્યાનો પ્રયાસ" થી બચી ગયા હતા. દરમિયાન, અભિષેક બેનર્જી પરના કથિત હુમલાના સંદર્ભમાં પોલીસે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. કેસની તપાસ ચાલી રહી છે.