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મમતા બેનર્જી સોનિયા ગાંધીને મળ્યા; સાથે મળીને કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો

મમતા બેનર્જી કહે છે કે કોંગ્રેસે મોટું મન બતાવવાની જરૂર છે.

સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર્જી
સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર્જી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 8:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: તૃણમૂલના વડા મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે ઈન્ડિયા બ્લોક બેઠકના એક દિવસ પછી કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીને મળ્યા હતા. આ બેઠક સોનિયા ગાંધીના નિવાસસ્થાન 10 જનપથ ખાતે થઈ હતી.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓએ વિપક્ષી ગઠબંધનની બેઠક અને પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી પછી તૃણમૂલના સાંસદોના પક્ષ છોડવાની તાજેતરની ઘટનાઓ બાદ બંને પક્ષોની ભાવિ રણનીતિ પર ચર્ચા કરી હતી.

જોકે બંને પક્ષે બેઠકની વિગતો જાહેર કરી ન હતી, સૂત્રો કહે છે કે બેનર્જીએ વિપક્ષી એકતા પર ભાર મૂક્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ભાજપનો સામનો કરવા માટે ઈન્ડિયા બ્લોકે જનતાને લગતા મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ.

સોમવારની વિપક્ષી ગઠબંધનની બેઠક દરમિયાન, બેનર્જીએ બધા સાથી પક્ષોને ભૂતકાળની ફરિયાદોને બાજુ પર રાખીને એક થવા વિનંતી કરી હતી. ચર્ચામાં પરસ્પર કડવાશને દૂર કરવા, નાગરિક સમાજ ચળવળો સાથે જોડાવા અને કોંગ્રેસને વિપક્ષી ગઠબંધનના મુખ્ય મથક તરીકે સ્વીકારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું - જો તે "મોટું મન" દર્શાવે.

સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો કે બેનર્જીએ વિપક્ષી નેતાઓને એકબીજાની ટીકા કરવાનું ટાળવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. આ વલણ કોંગ્રેસથી અલગ જૂથ બનાવવાના તેમના અગાઉના પ્રયાસોથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે.

2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી, બેનર્જીએ કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિપક્ષી ગઠબંધનનું નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. મંગળવારે થયેલી બેઠકમાં કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ખાતે યોજાયેલી વિપક્ષી બેઠક દરમિયાન બેનર્જી અને કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ ગાંધી વચ્ચે ઉષ્માભરી વાતચીત થઈ હતી.

કોંગ્રેસે બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ સૌહાર્દપૂર્ણ વાતચીતના ફોટા શેર કર્યા હતા. આ બેઠક તૃણમૂલમાં બળવોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે પણ થઈ હતી, જ્યાં પાર્ટીના ઘણા સાંસદોએ એક અલગ જૂથ બનાવવાનો અને શાસક NDA સાથે જોડાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. રાજ્ય વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે સેવા આપતા ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વમાં તૃણમૂલના 80 ધારાસભ્યોમાંથી મોટાભાગના ધારાસભ્યો પહેલાથી જ એક અલગ જૂથ બનાવી ચૂક્યા છે. ચૂંટણીમાં તૃણમૂલની હાર અને પાર્ટીના કાર્યકરો અને સાંસદ અભિષેક બેનર્જી પર કથિત હુમલાઓ પછી બેનર્જી અને ગાંધી વચ્ચે આ પહેલી બંધ બારણે બેઠક હતી.

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MAMATA BANERJEE MEETS SONIA
MAMATA BANERJEE

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