ન ઘર, ન ગાડી અને ન મિલકતમાં ઘટાડો; મમતા બેનર્જીની કુલ સંપત્તિ, બેંક બેલેન્સ અને મિલકતની વિગતો
મમતા બેનર્જીએ સોગંદનામામાં પોતાની કુલ સંપત્તિ 15.37 લાખ રૂપિયા જાહેર કરી છે.
Published : April 9, 2026 at 3:38 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ સુપ્રીમો મમતા બેનર્જીએ બુધવારે ભવાનીપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી નામાંકનપત્ર દાખલ કર્યું. ચૂંટણી આયોગને આપેલા હલફનામામાં મમતા બેનર્જીએ પોતાની સંપત્તિ અને ધન-સંપત્તિ સંબંધિત તમામ માહિતી આપી છે. ચૂંટણી હલફનામા અનુસાર, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની સંપત્તિમાં ઘટાડો થયો છે.
બેનર્જીએ 2026ના વિધાનસભા ચૂંટણી માટે દાખલ કરેલા હલફનામામાં પોતાની કુલ સંપત્તિ 15.37 લાખ રૂપિયા જાહેર કરી છે, જે પાંચ વર્ષ પહેલાં 2021ની ચૂંટણીમાં જણાવેલા 16.72 લાખ રૂપિયા કરતાં 1.3 લાખ રૂપિયા ઓછી છે.
હલફનામા અનુસાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા બેનર્જીએ કોઈ દેવું અને કોઈ આપરાધિક કેસ નોંધાયો ન હોવાની માહિતી આપી છે, જે 2021ની સ્થિતિ જેવી જ છે.
મમતા બેનર્જી દોઢ દાયકાથી વધુ સમયથી પશ્ચિમ બંગાળની સત્તામાં છે. તેમ છતાં, જ્યારે તેમની સંપત્તિની વાત આવે છે, તો તેઓ તે 'સાધારણ' વ્યક્તિ છે. બુધવારે, મમતા બેનર્જી, રાજ્યના ત્રણ વખતના મુખ્યમંત્રીએ ભવાનીપુર વિધાનસભા બેઠક માટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે અલીપુરમાં સર્વે બિલ્ડિંગમાં પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું.
રાજકારણની ટોચ પર હોવા છતાં, 'દીદી'ની જીવનશૈલી ખૂબ જ સાદી છે. હલફનામાથી આ સ્પષ્ટ થાય છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સુપ્રીમ લીડરના માથા પર છત અથવા તેમના નામે જમીનનો એક પણ પ્લોટ નથી.
મમતાને નથી ઘર, નથી કાર
કાલીઘાટમાં 30 B હરીશ ચેટર્જી સ્ટ્રીટ, આ મમતા બેનર્જીનું સરનામું છે. જો કે, આ ઘર પણ તેમના નામે રજિસ્ટર્ડ નથી. હલફનામામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તેમના નામે ન તો ખેતીની જમીન છે અને ન તો ખેતી સિવાયની કોઈ બીજી જમીન. તેમની પાસે કોઈ રહેણાંક પ્રોપર્ટી નથી, ન તો તેમની પાસે કોઈ વ્યક્તિગત ગાડી છે. આ ઉપરાંત, મમતાએ કોઈ મોટું રોકાણ પણ નથી કર્યું. જ્યાં સુધી તેમના દેવાની વાત છે, તો આ રકમ બિલકુલ શૂન્ય છે.
મમતાની ચલ સંપત્તિ
જે દિવસે મમતા બેનર્જીએ નામાંકનપત્ર દાખલ કર્યું, તે દિવસે મમતા પાસે 75,700 રૂપિયા કેશ બેલેન્સ હતો. તેમના બે બેંક એકાઉન્ટ છે, બંને ઈન્ડિયન બેંકમાં છે. પહેલો તેમનો વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ છે, જેમાં હાલ 12,36,209 રૂપિયાનું બેલેન્સ છે.
બીજો એકાઉન્ટ ચૂંટણી સંબંધિત ખર્ચ માટે છે અને તેમાં માત્ર 40 હજાર રૂપિયાનું બેલેન્સ છે. તેથી, તેમની કુલ બેંક સેવિંગ્સ 12,76,209 રૂપિયા છે. તેમના કેશ હોલ્ડિંગ્સ, બેંક ડિપોઝિટ અને સોનાના ઘરેણાંને મળીને, તેમની કુલ ચલ સંપત્તિ 15,37,509 રૂપિયા છે.
એફિડેવિટમાં તેમના ઘરેણાં વિશે આપેલી માહિતી પણ એક મોટી વાર્તા કહે છે. મમતા પાસે 9.750 ગ્રામ સોનું છે, જેની હાલની માર્કેટ વેલ્યુ લગભગ 1,75,000 રૂપિયા છે. ૨૦૨૧માં, આટલા જ સોનાની માર્કેટ વેલ્યુ માત્ર 83,837 રૂપિયા હતી. જો કે સોનાની કિંમત તો વધી છે, પરંતુ તેમની પાસે હાજર ઘરેણાંની વાસ્તવિક માત્રામાં કોઈ વધારો થયો નથી. છેલ્લા 5 વર્ષમાં ચલ સંપત્તિની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે.
2021ના એફિડેવિટ સાથે તુલના
2021ના એફિડેવિટ સાથે સરખામણી કરતાં જાણવા મળે છે કે મમતાની કુલ ચલ સંપત્તિ પાંચ વર્ષમાં ઘટી છે. 2021માં, તેમની પાસે કેશમાં 69255 રૂપિયા હતા. તેમના બે બેંક એકાઉન્ટમાં કુલ મળીને 13,53,356 રૂપિયા હતા. આ ઉપરાંત, તેમણે નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ્સ (NSC)માં 18,490 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. તે સમયે, તેમની ચલ સંપત્તિની કુલ વેલ્યુ 16,72,652 રૂપિયા હતી. તેથી, પાંચ વર્ષ પછી, આ આંકડો ઘટી ગયો છે. તફાવત 1,34,843 રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત, 2021માં જે NSC રોકાણ હતું, તે હવે હાજર નથી.
છેલ્લા 5 વર્ષમાં મમતાની આવક
તેમની આવકમાં પણ ઉતાર-ચઢાવનું ટ્રેન્ડ સ્પષ્ટ દેખાય છે. વર્ષ 2020-21માં, મમતા બેનર્જીની કુલ આવક 15,47,845 રૂપિયા હતી. આગલા વર્ષ 2011-22માં આ આંકડો વધીને 38,14,410 રૂપિયા થઈ ગયો, જે તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધાયેલી સૌથી વધુ આવક છે.
ત્યારથી, તેમની આવક ધીરે-ધીરે ઘટી રહી છે. 2022-23માં, તેમની આવક ઘટીને 29,76,360 રૂપિયા થઈ ગઈ. 2023-24માં, તે વધુ ઘટીને 20,72,740 રૂપિયા રહી ગઈ. તાજેતરમાં, વર્ષ 2024-25માં, તેમની આવકમાં થોડો વધારો થયો, જે 23,21,570 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ.
આ ઉપરાંત, હલફનામામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાન વર્ષ 2025-26 દરમિયાન, તેમને 40,600 રૂપિયાનો TDS રિફંડ મળ્યો છે. મમતાએ જણાવ્યું છે કે રોયલ્ટી અને બેંક વ્યાજ તેમની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
મમતા વિરુદ્ધ કોઈ FIR નોંધાઈ નથી
એફિડેવિટમાં તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત વિશે પણ વિગતવાર જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે 1970માં દેશબંધુ શિશુ શિક્ષાલયમાંથી પોતાનું સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (માધ્યમિક) પૂર્ણ કર્યું. 1974માં, તેમણે કલકત્તા યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા જોગમાયા દેવી કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. ત્યારબાદ, 1977માં, તેમણે કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાંથી પોતાનું પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યું. જો કે આ ડિગ્રી માટે પરીક્ષા વાસ્તવમાં ૧૯૭૯માં થઈ હતી. 1982માં, મમતાએ જોગેશ ચંદ્ર ચૌધરી લો કોલેજમાંથી બેચલર ઓફ લોઝ (LL.B.)ની ડિગ્રી મેળવી. તેમના એફિડેવિટમાં આપરાધિક કેસો વિશે સંપૂર્ણ સ્વચ્છ રેકોર્ડ દર્શાવવામાં આવ્યો છે; તેમની વિરુદ્ધ કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ FIR નોંધાઈ નથી, અને કોઈ કાનૂની કેસમાં તેમના પર ચાર્જ પણ નથી લગાવવામાં આવ્યા.
મમતા અને શુભેન્દુ વચ્ચે અણબન
બુધવારે, મમતા કાલીઘાટમાં પોતાના ઘરેથી એક જુલૂસ સાથે સર્વે બિલ્ડિંગ ગયાં, જ્યાં તેમણે ઔપચારિક રીતે પોતાનું નામાંકનપત્ર જમા કર્યું. આ વખતે ભવાનીપુરમાં તેમના મુખ્ય વિરોધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના શુભેન્દુ અધિકારી છે, જે નંદીગ્રામ ઉપરાંત આ બેઠક પરથી પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
2021માં નંદીગ્રામમાં શુભેન્દુ સામે હાર્યા પછી (નંદીગ્રામ ચૂંટણી સંબંધિત એક કેસ હજુ કોર્ટમાં છે) મમતાએ ભવાનીપુરમાં પેટાચૂંટણી જીતીને મુખ્યમંત્રીની બેઠક જાળવી રાખી હતી. પાંચ વર્ષ પછી, બંને રાજકીય વિરોધીઓ ફરી એક વાર તે જ મેદાનમાં આમને-સામને છે. આ વખતે, લડાઈ ભવાનીપુરની ધરતી પર જ લડવામાં આવશે.