મમતા બેનર્જીએ SIR ને લઈને ECI અને રાજ્ય CEO વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સોમવારે દિલ્હીમાં ચૂંટણી કમિશનરને મળશે. તેમણે SIR અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ કેસ દાખલ કર્યો છે.
Published : February 2, 2026 at 12:55 PM IST
કોલકાતા/નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ નવી દિલ્હીમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સાથેની તેમની સત્તાવાર મુલાકાતના 24 કલાક પહેલા જ ચૂંટણી કમિશન (ECI) વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રિટ અરજી દાખલ કરી છે.
સોમવારે, મમતા બેનર્જી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશન ખાતે કમિશનની પૂર્ણ બેન્ચ સાથે બેઠકમાં હાજરી આપશે. જોકે, રવિવારે, કોર્ટની રજાના દિવસે, તેઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સની નિમણૂક સંબંધિત કમિશનની કાર્યવાહીને પડકારવા માટે વ્યક્તિગત રીતે સુપ્રીમ કોર્ટ ગયા હતા.
એક રાજકીય અને કાનૂની ઘટનાક્રમમાં, બેનર્જીએ કોઈપણ પક્ષના પ્રતિનિધિઓ, મંત્રીઓ અથવા સાંસદોને કોર્ટમાં મોકલ્યા ન હતા. તેના બદલે, તેમણે પોતાના નામે એક અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં ચૂંટણી કમિશન અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) બંનેનું નામ પ્રતિવાદી તરીકે આપવામાં આવ્યું છે. બુધવારે CJI ની બેન્ચ સમક્ષ આ કેસની સુનાવણી થવાની ધારણા છે.
કાનૂની અને રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે ચૂંટણી પંચ સાથેની તેમની સુનિશ્ચિત મુલાકાત પહેલાં અરજીનો સમય એક ઇરાદાપૂર્વકની રણનીતિ છે.
પોતાને અરજદાર તરીકે ઓળખાવીને, બેનર્જીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેઓ મતદાર યાદી સુધારણા પ્રક્રિયામાં કથિત ગેરરીતિઓને વ્યક્તિગત અને વહીવટી ચિંતાનો વિષય માને છે. તેઓ એક પ્રશિક્ષિત વકીલ પણ છે, તેથી દિલ્હીના કાનૂની વર્તુળોમાં અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે શું તેઓ કેસ લડવા માટે કોર્ટમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર થઈ શકે છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અરજી રાજ્યમાં SIR પ્રક્રિયામાં રોકાયેલા આશરે 8,000 માઈક્રો નિરીક્ષકોને વધારાની સત્તાઓ આપવાની કાનૂની માન્યતાને પડકારે છે. રાજ્ય સરકારનું કહેવું છે કે જ્યારે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ મતદાર યાદીમાં ફેરફારના મામલામાં સૂક્ષ્મ નિરીક્ષકોને આટલી વ્યાપક સત્તાઓ આપતું નથી, ત્યારે ચૂંટણી પંચના નિર્દેશો તેમને સમજવાની મંજૂરી આપે છે.
રવિવારે દિલ્હી જતા પહેલા, બેનર્જીએ કોલકાતા એરપોર્ટ પર ચૂંટણી પંચની આકરી ટીકા કરી હતી, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ ખામીયુક્ત પ્રક્રિયાએ લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે, જે NRC પ્રક્રિયા દરમિયાન સર્જાયેલા ભય જેવું જ છે.
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે દસ્તાવેજીકરણની જરૂરિયાતો સંબંધિત ચિંતાને કારણે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 110 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "ડરને કારણે દરરોજ ત્રણથી ચાર લોકો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. આ મૃત્યુની જવાબદારી કમિશને લેવી જોઈએ. હું જનતાની અદાલત અને સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરીશ."
તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં સમાન ચૂંટણી યુક્તિઓએ ભાજપને ત્યાં ચૂંટણી જીતવામાં મદદ કરી હતી, ઉમેર્યું હતું કે, "બંગાળ, તમિલનાડુ અને કેરળ આ લડાઈ જીતશે, પરંતુ આસામ હારશે."
બેનર્જીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે કમિશન સાથે વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે, પરંતુ કાનૂની લડાઈ પણ લડશે. વિપક્ષ ભાજપે તેમના પગલાને રાજકીય નાટક ગણાવીને ફગાવી દીધો છે. ભાજપના નેતા સજલ ઘોષે કહ્યું, "તેઓએ રવિવારે કેસ દાખલ કર્યો હતો અને નિમણૂક સોમવારે છે. આનો અર્થ શું છે? આ ફક્ત પ્રચાર માટેનું નાટક છે." બીજેપીના અન્ય નેતા અને વકીલ, દેબજીત સરકારે જણાવ્યું હતું કે બેનર્જી 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કમિશન અને EVM ને દોષ આપવા માટે એક વાર્તા બનાવી રહ્યા છે.
જવાબમાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા જયપ્રકાશ મજુમદારે આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પંચે તેની સંસ્થાકીય સ્વતંત્રતા ગુમાવી દીધી છે અને તે કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષના ઇશારે કાર્ય કરી રહ્યું છે. તેમણે સંસ્થાકીય અસંતુલનના પુરાવા તરીકે ચૂંટણી કમિશનરોની પસંદગી પેનલમાં તાજેતરના ફેરફારો - જેમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા - તરફ ધ્યાન દોર્યું.
બધાની નજર હવે સોમવારે ચૂંટણી ગૃહની બેઠક અને બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટની સંભવિત ટિપ્પણીઓ પર છે, કારણ કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને બંધારણીય સંસ્થા વચ્ચેનો સંઘર્ષ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે.
