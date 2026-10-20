મમતા બેનર્જીની માંગણી: CJPના આશુતોષ રાંકા અને સૌરવ દાસને તાત્કાલિક મુક્ત કરો
મમતાએ ચેતવણી આપી છે કે, સત્તાના ઘમંડમાં અંધ નેતાઓના હવે ગણતરીના દિવસો બચ્યા છે. વાંચો સુરજીત દત્તાનો અહેવાલ
Published : October 20, 2026 at 4:15 PM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા મમતા બેનર્જીએ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના નેતા આશુતોષ રાંકા અને સૌરવ દાસની પોલીસ કસ્ટડી લંબાવવા બદલ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક આકરા શબ્દોવાળી પોસ્ટમાં, તેમણે આ પગલાને લોકશાહીને દબાવવા માટેનું એક સુનિયોજિત કાવતરું ગણાવ્યું છે.
ભાજપ પર નિશાન સાધતા તેમણે ચેતવણી આપી કે સત્તાના અહંકારમાં આંધળા થયેલા નેતાઓના દિવસો હવે ગણાઈ ચૂક્યા છે. તેમણે કસ્ટડીમાં રહેલા વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાની માંગ કરી અને ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જો લોકશાહીમાં હજુ પણ થોડો વિશ્વાસ બાકી હોય, તો તેમને મુક્ત કરવા જ જોઈએ.
પોતાના નિવેદનમાં મમતા બેનર્જીએ તપાસ એજન્સીઓ અને સત્તાધારી પક્ષની કામગીરી પર સવાલો ઉઠાવ્યા. સત્તાનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવતા તેમણે લખ્યું, "આશુતોષ અને સૌરવની કસ્ટડી લંબાવવા પાછળનો હતાશાભર્યો ઈરાદો હું સમજી શકું છું. લોકશાહી પર હુમલા કરવા માટે આ ખતરનાક 'વાયરસ'નો દરરોજ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે."
તેમણે યુવા પેઢીના નેતૃત્વ હેઠળના આંદોલનો સામે લેવાયેલા પગલાંની પણ આકરી ટીકા કરી અને કહ્યું, 'Gen Z યુવાનો પરનો આ અત્યાચાર તાત્કાલિક બંધ થવો જોઈએ."
સત્તાના ગલિયારામાં બેઠેલા લોકોને ચેતવણી આપતા તેમણે યાદ અપાવ્યું, "જેઓ આજે સત્તા પર છે, તેઓ કદાચ આવતીકાલે ન પણ હોય."
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા મમતાએ એ વિચારને ફગાવી દીધો કે વિરોધની આ ઘટના માત્ર એક સ્થાનિક મુદ્દો છે. તેમણે દલીલ કરી કે આવી દમનકારી યુક્તિઓ સમગ્ર દેશમાં સામાન્ય બની ગઈ છે. તેમણે ઉમેર્યું, "કોલકાતાથી લઈને દિલ્હી અને મુંબઈ સુધી આખા દેશે અગાઉ ક્યારેય આવો અત્યાચાર જોયો નથી."
દેશના ભૂતકાળને યાદ કરતા મમતાએ કહ્યું, "જ્યારે આપણા પૂર્વજો સંસ્થાનવાદી શાસકો સામે ઊભા થયા હતા, ત્યારે તેમણે પણ આવા જ અત્યાચારોનો સામનો કર્યો હતો. તેમ છતાં, તેઓ તેમના સંઘર્ષમાં અડગ રહ્યા એવો સંઘર્ષ જે ઊંડી શ્રદ્ધા અને અપાર સાહસથી પ્રેરિત હતો."
વહીવટીતંત્રની ભૂમિકાની ટીકા
આ સંદેશમાં, મમતા બેનર્જીએ વહીવટીતંત્રની ભૂમિકાની આકરી ટીકા કરી છે. સત્તાના દુરુપયોગ સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા તેમણે કહ્યું, "હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું: આ રાજ્ય-પ્રાયોજિત આતંકવાદ છે. આ પોલીસની સંપૂર્ણ મિલીભગતથી આચરવામાં આવતો અત્યાચાર છે. આવી સ્થિતિ લાંબો સમય ટકી શકશે નહીં. સત્તાના દુરુપયોગ દ્વારા સામાન્ય નાગરિકોના અવાજને દબાવવાના પ્રયાસો ઇતિહાસમાં ક્યારેય સફળ થયા નથી, અને હવે પણ સફળ થશે નહીં."
અંતે, તેમણે સત્તામાં બેઠેલા લોકોના અહંકારને તોડવા માટે સામાન્ય લોકોના સંઘર્ષ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. રાષ્ટ્ર અને બંધારણના રક્ષણ માટેની લડાઈ અંગે મમતાએ ટિપ્પણી કરી, "જ્યારે સામાન્ય નાગરિકો, દ્રઢ નિશ્ચય સાથે, લોકશાહી અને રાષ્ટ્રના બચાવ માટે રસ્તા પર મક્કમતાથી ઉભા રહેશે, ત્યારે જ સરકારમાં બેઠેલા આ અહંકારી અને આંખે પાટા બાંધેલા રાજકારણીઓની આંખો ખુલશે."
આ વિરોધના અનિવાર્ય પરિણામ તરફ ઈશારો કરતા તેમણે ઉમેર્યું, "ત્યારે લોકોની અંતિમ જીત સુનિશ્ચિત થશે, અને જેઓ લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યા છે તેમનો સફાયો થઈ જશે."
પોતાના નિવેદનના અંતિમ ભાગમાં, તૃણમૂલ નેતાએ વહીવટીતંત્ર સમક્ષ સીધી માંગણી મૂકી. સત્તાધારી પક્ષને જવાબદાર ઠેરવતા તેમણે જાહેર કર્યું, "જો તમને લોકશાહીમાં સહેજ પણ વિશ્વાસ હોય, તો આશુતોષ અને સૌરવને તાત્કાલિક અને બિનશરતી મુક્ત કરો."
મમતા બેનર્જીના આ નિવેદને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય એમ બંને સ્તરે રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, તેમણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી યુગ વચ્ચે જે સમાનતાઓ દર્શાવી છે તેમજ Gen Z ના અધિકારો માટે તેમણે જે પક્ષ લીધો છે તેનાથી આ વિવાદને એક વ્યાપક રાજકીય પરિમાણ મળ્યું છે.
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