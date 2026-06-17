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મમતા બેનરજીએ ભવાનીપુર બેઠક પર પોતાની હારને હાઇકોર્ટમાં પડકારી, સુવેન્દુ અધિકારી સામે 15,105 મતે હાર્યા હતા

તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મમતા બેનરજીએ ભવાનીપુર બેઠક પર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામને કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યું છે

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા મમતા બેનરજી
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા મમતા બેનરજી (File- ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 6:53 AM IST

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કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મમતા બેનરજીએ ભવાનીપુર બેઠક પર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામને કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યું છે. ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ મમતા બેનરજીને આ બેઠક પર 15,105 મતે હરાવ્યા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર, મમતા બેનરજીએ પોતાના ઘરેલુ મેદાન પર હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો છે માટે તૃણમૂલ સુપ્રીમો મમતા બેનરજીએ ચૂંટણીના પરિણામને પડકારવા કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મંગળવાર બપોરે કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા.

તેમની સાથે તૃણમૂલના રાજ્યસભા સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન અને ડોલા સેન જેવા સીનિયર નેતાની સાથે વકીલ અને લોકસભા સાંસદ કલ્યાણ બેનરજી અને પાર્ટીના નેતા કુણાલ ઘોષ પણ હાજર હતા.

TMCના સૂત્રોએ જણાવ્યુ કે મમતા બેનરજી પરિણામને પડકારતી અરજની પુષ્ટી કરવા માટે હાઇકોર્ટની રજિસ્ટ્રી ગયા હતા. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી ચાર મેએ યોજાઇ હતી. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત બાદ સુવેન્દુ અધિકારી રાજ્યમાં પાર્ટીના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.

4 મેએ જ્યારે પરિણામ જાહેર થયા તો ખબર પડી કે સુવેન્દુ અધિકારીએ ભવાનીપુરમાં મમતા બેનરજીને 15,105 મતના અંતરથી હરાવ્યા હતા. તૃણમૂલ નેતાને 58,812 મત મળ્યા હતા જે 42.19 ટકા મત શેર હતો જ્યારે સુવેન્દુ અધિકારીને 73,917 મત મળ્યા હતા જે કૂલ મતના 53.02 ટકા હતા.

તૃણમૂલ સુપ્રીમોએ શરૂઆતથી જ ચૂંટણીના પરિણામો પર શક વ્યક્ત કર્યો હતો, તેમણે ભાજપની આ જીતને ખોટી ગણાવી હતી. મતની ગણતરીના દિવસે, ભવાનીપુર બેઠક માટે મતગણતરીની પ્રક્રિયાને વારંવાર રોકવામાં આવી હતી. મતગણતરીમાં વિલંબનું કારણ જાણવા મમતા બેનરજી બપોરે ખુદ સખાવત મેમોરિયલ સ્કૂલ ગયા હતા. આશરે 2 કલાક બાદ બહાર નીકળતા તેમણે મારપીટનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા મમતા બેનરજીએ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું, "વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ પોલીસ તંત્ર, ચૂંટણી પંચ અને કેન્દ્રીય દળોનો ઉપયોગ કરીને આ ચૂંટણી જીતી છે...તેમણે મતને લૂંટ્યા છે." તેમણે ફરિયાદ કરી હતી કે (હવે પૂર્વ) રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલ પાસે ફરિયાદ નોંધાવવાનું કોઇ પરિણામ આવ્યું નહતું. 4 મેએ મમતા બેનરજીએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે અમે પરત સત્તામાં આવીશું.

મમતા બેનરજી 14 મેએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ચૂંટણીમાં હાર બાદ પ્રથમ વખત કોલકાતા હાઇકોર્ટ ગયા હતા. તેમણે વકીલનો કાળો કોટ પહેરેલો હતો. મમતા બેનરજી રાજ્યમાં ચૂંટણી બાદ થયેલી હિંસા સાથે જોડાયેલી એક જનહિત અરજી પર ચર્ચા કરવા માટે કોર્ટ પહોંચ્યા હતા. કોર્ટ ગાઉન પહેરીને અને એક વકીલ તરીકે તેમણે ચીફ જસ્ટિસ સુજોય પોલ અને જસ્ટિસ પાર્થ સારથી સેનની ડિવિઝન બેન્ચ સામે દલીલો રજૂ કરી હતી.

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