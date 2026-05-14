વકીલના પોશાકમાં કોલકાતા હાઈકોર્ટ પહોંચ્યાં મમતા, ચૂંટણી બાદ હિંસા બાબતે રજૂ કરી દલીલો, 'ચોર ચોરના નારા લાગ્યા'
મમતાએ કહ્યું, "મેં 1985માં બાર કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે નોંધણી કરાવી હતી. હું મારો કેસ વ્યક્તિગત રીતે રજૂ કરવા માંગુ છું"
Published : May 14, 2026 at 5:19 PM IST
કોલકાતા: બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના સુપ્રીમો મમતા બેનર્જી ગુરુવારે કોલકાતા હાઈકોર્ટમાં ચૂંટણી પછીની હિંસા અને પાર્ટી કાર્યાલયો પર હુમલા અંગેના કેસની દલીલ કરવા માટે હાજર થયા હતા. ચૂંટણી પછી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં અશાંતિના આરોપો અંગે હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં પોતાની દલીલો રજૂ કરવા માટે મમતા ગુરુવારે સવારે કોર્ટમાં પહોંચ્યાં હતાં.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, મમતાએ દલીલો રજૂ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. તે સમયે, તેઓ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા. જો કે, તે પ્રસંગે, તેઓ કાનૂની પોશાકમાં હાજર થયા ન હતા; તેના બદલે, તેમણે નાગરિકતા સુધારો અધિનિયમ (CAA) અંગે કોર્ટ સમક્ષ એક સામાન્ય નાગરિકની ક્ષમતામાં દલીલો રજૂ કરી હતી. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમના પક્ષની હાર બાદ, તેઓ ફરી એકવાર કોર્ટમાં હાજર થયા - જોકે આ વખતે, વકીલના પોશાકમાં સજ્જ થઈને.
આ દિવસે, મમતાએ કોલકાતા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુજય પૌલની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ સમક્ષ પોતાની દલીલો રજૂ કરી. ચૂંટણી પછી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કાર્યાલયો અને પાર્ટી કાર્યકરો પર હુમલાના આરોપો છે. રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી આવી ફરિયાદો મળી હતી. પરિણામે, આ ઘટનાઓ અંગે કોલકાતા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.
મમતા જે ચોક્કસ કેસમાં હાજર થયાં હતાં તે કલ્યાણ બેનર્જી (શ્રીરામપુરથી તૃણમૂલ સાંસદ) ના પુત્ર અને 2026 ની ચૂંટણીમાં ઉત્તરપરા વિધાનસભા બેઠક માટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સિરસન્યા બેનર્જી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેઓ તાજેતરની ચૂંટણીમાં હારી ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પછીની હિંસાના અહેવાલો અનેક સ્થળોએથી સામે આવ્યા હતા. મમતા ખાસ કરીને આ કેસમાં દલીલો રજૂ કરવા માટે કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા. કલ્યાણ બેનર્જી પણ કોર્ટરૂમમાં હાજર હતા.
કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા દલીલો
વિકાસ રંજન ભટ્ટાચાર્ય (કેસ નં. 19 સંદર્ભે): તેમણે કોર્ટમાં એક અરજી રજૂ કરી હતી જેમાં વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે 2021 માં સ્પેશિયલ બેન્ચ દ્વારા અગાઉ જારી કરાયેલા નિર્દેશો જેવા જ નિર્દેશો જારી કરવામાં આવે - જે નિર્દેશો ભાજપના વકીલ સુસ્મિતા સાહા દત્તા દ્વારા ચૂંટણી પછીની હિંસાના સંદર્ભમાં માંગવામાં આવ્યા હતા.
કલ્યાણ બેનર્જી (શીરસણ્ય બેનર્જીના કેસ સંદર્ભે): તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે થયેલી હિંસાની ઘટનાઓ 2021માં બનેલી ઘટનાઓ કરતા "વધુ ગંભીર" છે. "અમે અમારી અરજીમાં આવી બધી વિગતો આપી છે - ગુંડાગીરી અને ધાકધમકીથી લઈને તોડફોડ અને શારીરિક હુમલા સુધીના આરોપો." મુખ્ય ન્યાયાધીશે પૂછ્યું, "શું અગાઉ કોઈ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી? શું તે સમિતિએ મોટી બેન્ચને રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો?"
વિકાસ રંજન ભટ્ટાચાર્યએ જવાબ આપ્યો, "સમગ્ર રાજ્યમાં હિંસાની ઘટનાઓ બની." મમતા બેનર્જી અને ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય વતી દલીલ કરતા કલ્યાણ બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, "ખેજુરીમાં 60 દુકાનોમાં આગ લગાવવામાં આવી હતી. ડોમજુરમાં બ્લોક તૃણમૂલ પ્રમુખ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તૃણમૂલના દસ કાર્યકરો માર્યા ગયા હતા."
ગોઘાટમાં, તમામ રાજકીય પક્ષોના કાર્યાલયો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. ઘણા તૃણમૂલ કાર્યકરોને બેઘર બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભયનું વાતાવરણ જાણી જોઈને બનાવવામાં આવ્યું હતું. મહિલાઓને ખાસ નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. વધુમાં, બુલડોઝરના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે વચગાળાનો આદેશ જારી કરવો જોઈએ.
મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "મેં 1985 માં બાર કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે નોંધણી કરાવી હતી. હું મારો કેસ વ્યક્તિગત રીતે રજૂ કરવા માંગુ છું. અનુસૂચિત જાતિના પરિવારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. નવપરિણીત યુગલો અને તેમના પરિવારોને તેમના ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ 'બુલડોઝર રાજ્ય' નથી; તે સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ અને વારસાની ભૂમિ છે. અમે તમને અપીલ કરીએ છીએ: કૃપા કરીને અમારું રક્ષણ કરો."
એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ અશોક ચક્રવર્તીએ ટિપ્પણી કરી, "આ પ્રકારની અરજી દાખલ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું જોઈએ. વાસ્તવિક ઘટનાઓ અંગેના નક્કર પુરાવા દ્વારા અરજીને સમર્થન આપવું જોઈએ. શ્રી ધીરજ ત્રિવેદી, પોલીસ વતી લગાવવામાં આવેલા વિવિધ આરોપોને સમર્થન આપવા માટે પુરાવા ક્યાં છે?"
"આ આરોપોની વ્યાપક તપાસ કરવાની અને તેમની ચકાસણી કરવાની જવાબદારી પોલીસની છે. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે 2,000 કામદારો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો; પોલીસે આ દાવાઓની તપાસ કરવી જ જોઇએ. આવી તપાસમાં સમય લાગે છે. પોલીસ ચૂપ બેઠી નથી. પોલીસે એ તપાસ કરવી જોઈએ કે 'પોસ્ટ-પોલ હિંસા' તરીકે ઓળખાતી ઘટનાઓ ખરેખર ચૂંટણી પછીની ઘટનાઓ સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી છે કે નહીં. હોગ માર્કેટમાં બનેલી ઘટનાના સંદર્ભમાં, પોલીસે નવ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે."
ત્યારબાદ તરત જ, દલીલો દરમિયાન, કલ્યાણ બેનર્જી અને પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ ધીરજ ત્રિવેદી વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુજોય પોલને સંબોધીને મમતાએ દરમિયાનગીરી કરી, "સાહેબ, કૃપા કરીને આ રાજ્યના લોકોની સલામતી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરો."
કલ્યાણ બેનર્જીએ કહ્યું, "અમે બધી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી છે. શું પોલીસ ઊંઘી રહી છે? કોને બેઘર બનાવવામાં આવ્યા છે? કોના પર હુમલો થયો છે? પોલીસે ગુનાઓ બનતા અટકાવવા જોઈએ. શું તેઓ ગુનો થયા પછી જ કાર્યવાહી કરશે? આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે પગલાં લેવા જોઈએ. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી છે."
આ બોલાચાલી પછી, સુનાવણી પૂર્ણ થઈ, અને ચુકાદો જાહેર કરવાની તારીખ મુલતવી રાખવામાં આવી. મમતા બેનર્જી કોર્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે, ભારે અરાજકતાના દ્રશ્યો સર્જાયા. પોલીસે તેમના વાહનને બહાર નીકળવા માટે ભારે સંઘર્ષ કર્યો. મમતાને જોતાં જ, ભીડે "જય શ્રી રામ" અને "ચોર, ચોર" (ચોર, ચોર) ના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું. સુનાવણી પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, એડવોકેટ કલ્યાણ બેનર્જીએ ટિપ્પણી કરી, "મમતા પર શાબ્દિક દુર્વ્યવહાર અને મારપીટ કરવામાં આવી હતી."
કલકત્તા હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતી મમતા બેનર્જી સાથે બનેલી ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા, મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું, "મારી પાસે ઘણું કામ છે. મારી પાસે આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો સમય નથી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મારી પાસે આ બાબતો પર ચર્ચા કરવાનો સમય નથી, અને હું તેમના પર કોઈ વિચાર પણ કરી રહ્યો નથી."
