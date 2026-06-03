માલવિયા નગર દુર્ઘટના: મૃત્યુઆંક વધીને 21 થયો; મેનેજમેન્ટ સામે ગુનાહિત હત્યાનો કેસ નોંધાયો
આગ ફાટી નીકળ્યા બાદ લોકો ભાગવા દોડી રહ્યા હતા, પરંતુ સાંકડા માર્ગો અને ધુમાડાના ગોટેગોટાને કારણે તેઓ ફસાઈ ગયા.
Published : June 3, 2026 at 4:40 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના માલવિયા નગર વિસ્તારમાં બુધવારે સવારે એક પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટમાં લાગેલી ભીષણ આગથી સમગ્ર દેશ હચમચી ગયો છે. આગ એટલી ભયાનક હતી કે હોટલમાં રહેલા લોકોને સ્વસ્થ થવાનો મોકો પણ મળ્યો ન હતો. પોલીસના પ્રાથમિક આંકડા મુજબ, આ ઘટનામાં 21 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં મોટાભાગના વિદેશી નાગરિકો છે. વધુમાં, આશરે 26 લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે અને તેમને દિલ્હીની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોમાં મોટી સંખ્યામાં વિદેશી પ્રવાસીઓ છે, જેના કારણે આ ઘટના આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચાનો વિષય બની છે.
એક જ એન્ટ્રી-એક્ઝિટ પોઈન્ટ જીવલેણ સાબિત થયો: ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા દિલ્હી સરકારના મંત્રી આશિષ સૂદે જણાવ્યું હતું કે ઘટનાસ્થળેથી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી દર્શાવે છે કે હોટલનું માળખું સલામતી ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરતું હતું. દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનો બિંદુ ફક્ત એક જ હતો. આગ લાગ્યા પછી જ્યારે લોકો બહાર નીકળવા માટે દોડ્યા, ત્યારે તેઓ સાંકડા માર્ગ અને ગાઢ ધુમાડામાં ફસાઈ ગયા. આ અંધાધૂંધીથી ગૂંગળામણ અને આગને કારણે મોટા પાયે જાનહાનિ થઈ. તેમણે કહ્યું કે આ રીતે કાર્યરત કોઈપણ ગેરકાયદેસર હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
Visited Malviya Nagar today to meet the people affected by the fire. I walked through the site, spoke to officials, and assessed the situation firsthand. The gravity of what has happened here is deeply concerning and I want to assure everyone that this will not be taken lightly.… pic.twitter.com/VR1P9gmLkW— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) June 3, 2026
પોલીસે આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે. ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ અનંત મિત્તલે પુષ્ટિ આપી છે કે હોટલ મેનેજમેન્ટ સામે હત્યા નહીં પણ ગુનાહિત હત્યાની કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગુનેગારોને શક્ય તેટલી કડક સજા મળે તે માટે તપાસનો વિસ્તાર અન્ય સંબંધિત કલમોનો સમાવેશ કરીને કરવામાં આવશે.
એક મહિલાએ બાળક સાથે ત્રીજા માળેથી કૂદી પડી: પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગ લાગ્યા પછી, ઇમારતમાં ફસાયેલા લોકો ગભરાઈ ગયા હતા અને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે બારીના કાચ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. દરમિયાન, પોતાનો જીવ બચાવવાના ભયાવહ પ્રયાસમાં, એક મહિલાએ તેના બાળકને હાથમાં લઈને ત્રીજા માળેથી કૂદી પડી. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પહેલાથી જ નીચે ગાદલા પાથર્યા હતા, જેનાથી મહિલા અને બાળકને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે મહિલાએ બાળકને મજબૂતીથી પકડી રાખ્યું હતું અને બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ન મળતાં તે કૂદી પડી હતી. મહિલાને ઈજા થઈ હતી અને તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગ લાગવાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, અને ઘાયલોની હાલત ગંભીર હોવાથી મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
#UPDATE | Delhi Police has registered an FIR under the culpable homicide section and other relevant sections of BNS in the Malviya Nagar restaurant fire incident. https://t.co/GNAwAmXyfg— ANI (@ANI) June 3, 2026
શું ફાયર સિસ્ટમ નિષ્ફળ ગઈ? આ ઘટનાએ હોટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. તપાસનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ એ છે કે શું હોટલ મેનેજમેન્ટ પાસે માન્ય ફાયર NOC હતું. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો તપાસ કરી રહી છે કે શું હોટલના અગ્નિશામક સાધનો કાર્યરત હતા કે માત્ર દેખાડા માટે. તેઓ એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે શું ફાયર NOC સમયસર રિન્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. જો સલામતીના ધોરણોમાં બેદરકારી જોવા મળશે, તો સંબંધિત અધિકારીઓ પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ટોચના નેતાઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો: દેશના ટોચના નેતૃત્વએ આ દુર્ઘટના પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, "માલવિયા નગરમાં હોટલમાં લાગેલી આગ અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે. હું તેમના પ્રિયજનો ગુમાવનારાઓ પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. વહીવટીતંત્ર ઘાયલોને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે."
વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ ઘટનાને વહીવટી નિષ્ફળતાનું પરિણામ ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "દિલ્હીની હોટલમાં બનેલી આ દુ:ખદ ઘટના સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને મૃતકોના પરિવારોને વળતર મળવું જોઈએ." દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ ઘટનાની ઉચ્ચ-સ્તરીય મેજિસ્ટ્રેટ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તેણીએ કહ્યું, "આ એક ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવું નુકસાન છે. દિલ્હી સરકાર ઘાયલોની સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવશે, અને ગુનેગારોને બક્ષવામાં આવશે નહીં."
નમૂનાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે: ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની એક ટીમ આગનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે નમૂનાઓની તપાસ કરી રહી છે. પ્રારંભિક પુરાવા શોર્ટ સર્કિટ સૂચવે છે, પરંતુ અંતિમ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા પછી જ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં, વિસ્તારને સંપૂર્ણપણે સીલ કરવામાં આવ્યો છે અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર દિલ્હીના વ્યાપારી મથકોમાં સલામતીના ઢીલા ધોરણોને ઉજાગર કર્યા છે. શહેરમાં ઘણી હોટલો અને ગેસ્ટ હાઉસ પૂરતા અગ્નિશામક સંસાધનો વિના કાર્યરત છે.