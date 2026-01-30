પુણ્યતિથિએ મહાત્માને ખડગેની શ્રદ્ધાંજલિ, કહ્યું, 'દ્વેષનો એકમાત્ર ઉપચાર, બાપુનો માર્ગ'
વડાપ્રધાન, જેપી નડ્ડા સહિતના અગ્રણી નેતાઓએ બાપુને તેમની પુણ્યતિથિ પર યાદ કર્યા
Published : January 30, 2026 at 2:03 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ શુક્રવારે મહાત્મા ગાંધીને તેમની 78મી પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી, તેમના મૂલ્યોને યાદ કર્યા.
x પર પોસ્ટ કરતા ખડગેએ ગાંધીજીની જ 'વૈષ્ણવજન' ટાંકી જેનો ભાવાર્થ થાય છે, 'જે પર દુ:ખે દુ:ખી થાય, જે દુ:ખિયાને સહાય કરે જેના મનમાં ક્યારેય અહંકાર ન વસે તે જ સાચો વૈષ્ણવ કહેવાય.'
वैश्णव जन तो तेने कहिये जे— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 30, 2026
पीड़ परायी जाणे रे
पर-दुख्खे उपकार करे तोये
मन अभिमान ना आणे रे
जिस नफ़रत ने हमें बापू से जुदा किया,
उसका तोड़ भी बापू की ही राह है…
सत्य का उजाला, अहिंसा की ताक़त, और प्रेम की करुणा।
बलिदान दिवस पर राष्ट्रपिता को नमन। #MartyrsDay pic.twitter.com/WZf3vuPYzp
તેમણે ઉમેર્યું કે જે નફરતે રાષ્ટ્રને બાપુથી અલગ કર્યું હતું તેનો સામનો ફક્ત ગાંધીના માર્ગ પર જ થઈ શકે છે.
ખડગેએ કહ્યું, 'જે નફરતે આપણને બાપુથી અલગ કર્યા. તેનું એકમાત્ર મારણ બાપુના પોતાના માર્ગ, સત્યના પ્રકાશ, અહિંસાની શક્તિ અને પ્રેમની કરુણામાં રહેલો છે. શહીદ દિવસ પર રાષ્ટ્રપિતાને શ્રદ્ધાંજલિ.'
આ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ મહાત્મા ગાંધીને તેમની 78મી પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને કહ્યું કે 'સ્વદેશી' પર તેમનો ભાર "આત્મનિર્ભર ભારતનો મૂળભૂત આધારસ્તંભ" છે.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026
પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું, 'રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને તેમની પુણ્યતિથિ પર મારા કોટિ કોટિ વંદન. પૂજ્ય બાપુએ હંમેશા સ્વદેશી પર ભાર મૂક્યો હતો, જે વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટેના આપણા સંકલ્પનો મૂળભૂત આધારસ્તંભ પણ છે. તેમનું વ્યક્તિત્વ અને કાર્યો દેશના લોકોને ફરજના માર્ગે ચાલવા માટે હંમેશા પ્રેરણા આપતા રહેશે.'
બીજી એક પોસ્ટમાં વડાપ્રધાને લખ્યું, 'પૂજ્ય બાપુએ હંમેશા માનવતાના રક્ષણ માટે અહિંસા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમાં એવી શક્તિ છે જે શસ્ત્રો વિના દુનિયા બદલી શકે છે.
पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026
अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परन्तपः।
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ pic.twitter.com/DOkI98wdYu
તેમણે લખ્યું, 'અહિંસા પરમ ધર્મસ્ત-તહિંસા પરંતપહ, અહિંસા પરમમ સત્યમ યતો ધર્મહ પ્રવર્તતે' (અહિંસા એ અંતિમ ફરજ છે, અહિંસા એ અંતિમ તપસ્યા છે. અહિંસા એ અંતિમ સત્ય છે અને તે ન્યાયના કારણને આગળ ધપાવે છે).
વરિષ્ઠ મંત્રી જેપી નડ્ડાએ પણ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, "માનવતાના ઉપાસક, બલિદાન અને તપસ્યાના મૂર્ત સ્વરૂપ, સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતાના પ્રણેતા, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની પવિત્ર પુણ્યતિથિ પર હું તેમને લાખો વંદન કરું છું. પૂજ્ય બાપુએ તેમના આદર્શ અને અનુકરણીય વ્યક્તિત્વ અને કાર્યો દ્વારા, સમગ્ર વિશ્વમાં આજીવન સત્ય, અહિંસા, શાંતિ અને સદ્ભાવનાનો સંદેશ ફેલાવ્યો. તેમના મહાન વિચારો આજે પણ દેશવાસીઓને આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારત બનાવવાનો માર્ગ પ્રકાશિત કરે છે. રાષ્ટ્રની સેવા માટે સમર્પિત તેમનું જીવન દર્શન આપણને નૈતિકતા, સહિષ્ણુતા અને લોકોની સેવાના માર્ગ પર ચાલવા માટે હંમેશા પ્રેરણા આપશે.'
मानवता के उपासक, त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति, स्वदेशी व स्वावलंबन के प्रणेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश: नमन करता हूँ।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 30, 2026
पूज्य बापू ने अपने आदर्श और अनुकरणीय व्यक्तित्व व कृतित्व के माध्यम से विश्वभर में अजीवन सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भावना का… pic.twitter.com/CigL1HNRiT
ભારતના સ્વતંત્રતા ચળવળના અગ્રણી વ્યક્તિ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું 30 જાન્યુઆરી 1948 ના રોજ ગોળીબારમાં મૃત્યુ થયું હતું. 30 જાન્યુઆરીએ જ્યારે તેઓ દૈનિક પ્રાર્થના માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે નથુરામ ગોડસે દ્વારા તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. 30 જાન્યુઆરીને શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
તેમની 78મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે, કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના રાજઘાટ ખાતે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજઘાટ સમાધિ સમિતિના અધ્યક્ષ મનોહર લાલની હાજરીમાં સર્વ-ધર્મ-પ્રાર્થના અને શહીદ દિવસ સમારોહનું આયોજન કરશે.
