કર્ણાટકમાં મોટી દુર્ઘટના: નદીમાં છીપલા એકઠા કરતી વખતે 8 લોકો ડૂબતા મોત; PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
કર્ણાટકમાં છીપલા એકઠા કરતી વખતે આઠ લોકોના ડુબી જતા મોત થયા હતા.
Published : May 24, 2026 at 7:12 PM IST
ઉત્તર કન્નડ (કર્ણાટક): કર્ણાટકના ઉત્તર કન્નડ જિલ્લામાં મોટી દુર્ઘટના બની હતી. વેંકટપુરા નદીમાં પાણીના સ્તરમાં અચાનક વધારો થતા આઠ લોકો ડૂબી ગયા હતા. ભટકલ તાલુકાના શિરાલી, તટ્ટી હક્કલ વિસ્તારમાં આ દુર્ઘટના બની હતી.
પાણીમાં તણાઇ જતા આઠ લોકોના મોત
વેંટકપુરા નદીમાં 14 લોકો છીપલા એકઠા કરતા હતા. નદી કિનારે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા સ્થાનિક સમુદાયો માટે આ એક પરંપરાહત પ્રવૃતિ છે. પાણીના સ્તરમાં અચાનક વધારો થતા તેઓ તણાઇ ગયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં સાત મહિલાઓ અને એક પુરૂષ સહિત આઠ લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે એક મહિલા અને એક પુરૂષની શોધખોળ ચાલુ છે.
આ દુર્ઘટનામાં ચાર લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ ભટકલ ગ્રામીણ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતકોના શબને પોસ્ટમોર્ટ માટે ભટકલ તાલુકાની હોસ્પિટલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. ગુમ થયેલા લોકોની શોધખોળ વધારવામાં આવી છે. ઘટનાને લઇને ભટકલ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
VIDEO | Uttara Kannada: Ten people are feared dead after drowning in the Bhatkal river in Uttara Kannada district. Search and rescue operations are currently underway. pic.twitter.com/XpLV18rQnU— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
PMO ઇન્ડિયા તરફથી X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું ચે. તે તમામ લોકો પ્રત્યે સંવેદના રાખે છે જેમણે પોતાના પરિવાજનો ગુમાવ્યા છે. PM મોદીએ પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત કોષ (PMNRF)માંથી દરેક મૃતકના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે.
Deeply pained to hear about a mishap in Karwar district, Karnataka. My condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest.— PMO India (@PMOIndia) May 24, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be…
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ આ દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. સિદ્ધારમૈયાએ X પર લખ્યુ કે, આ દર્દનાક અને દુ:ખદ ઘટના છે. તેમણે દરેક મૃતક પરિવારને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી છે. કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે.શિવકુમાર અને વિપક્ષના નેતા આર.અશોકાએ પણ મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.
