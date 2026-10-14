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બિહારમાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં બોટ પલટી જતાં બાળકો સહિત 14 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિ-PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

લોકોનું એક જૂથ બોટમાં બેસીને નજીકના ગામમાં ભોજન સમારંભમાં ભાગ લેવા ગયું હતું અને પાછા ફરતી વખતે બોટ પલટી ગઈ હતી.

બિહારમાં મોટી દુર્ઘટના
બિહારમાં મોટી દુર્ઘટના (ANI)
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By Dev Raj

Published : October 14, 2026 at 6:44 AM IST

|

Updated : October 14, 2026 at 7:23 AM IST

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પટણા: બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના રાધોપુર નજીક ગંગા નદીમાં એક બોટ પલટી જતાં બાળકો સહિત 14 લોકોનાં મોત થયા છે જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ગુમ છે. સરકારી અધિકારીએ આ માહિતી આપી છે.

શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ

આ દુર્ઘટના બાદ શોધ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે છે. આ ઘટના રાધોપુર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના રામપુર શ્યામચંદ ગામ નજીક બની હતી. લોકોનું એક જૂથ નજીકના ગામમાં ભોજન સમારંભમાં ભાગ લેવા માટે બોટમાં ગયું હતું. પરત ફરતી વખતે બોટ પલટી ગઇ હતી. તાજેતરમાં વરસાદ અને તેની સહાયક નદી ગંડકને કારણે આવેલા પૂરને લીધે નદીમાં પાણીનું જળસ્તર ઊંચું છે.

કેટલાક ગ્રામજનો તરીને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ અન્ય લોકો કમનસીબ રહ્યા હતા. વૈશાલીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વર્ષા સિંહ અને પોલીસ અધીક્ષક (SP) શુભાંક મિશ્રા શોધ અને બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

બચાવી લેવાયેલા કેટલાક લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે અને તેમને એમ્બ્યુલન્સ માટે હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ આ દુર્ઘટના અને લોકોના મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે દરેક મૃતકના પરિવારજનોને 4 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.

બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું, "વૈશાલીના રાધોપુરમાં બોટ દુર્ઘટનામાં નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યાના સમાચાર અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને આઘાતજનક છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. ભગવાન દિવંગત આત્માઓને શાંતિ આપે અને પરિવારોને આ અપાર દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે."

આ સાથે જ બિહારના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, "રાજ્ય સરકાર મૃતકોના પરિવારોને 4 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપશે. વહીવટીતંત્રને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા અને ઘાયલોને સારી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે." આ દુર્ઘટનાને કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઇ હતી અને ઘણા લોકો ગંગા કિનારે દોડી આવ્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

બિહારમાં બનેલી દુ:ખદ ઘટના અંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

વડાપ્રધાન મોદીએ પણ મૃતકોના પરિવારજનો માટે 2 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે.વડાપ્રધાને આ ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકો માટે 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાયની પણ જાહેરાત કરી હતી.

PMOએ જણાવ્યું હતું કે, "આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા દરેક વ્યક્તિના નજીકના સંબંધીઓને PMNRF (પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત કોષ)માંથી ૨ લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે."

રાઘોપુરના ધારાસભ્ય અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવે પણ આ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા લોકોની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવે કહ્યું, ""જ્યારે બોટ પલટી ગઈ ત્યારે તેમાં લગભગ 30 લોકો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે; છ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ લોકો તરીને નદીના કિનારે પહોંચી ગયા છે અને તેઓ સુરક્ષિત છે. બાકીના લોકો ગુમ છે. મૃતકોમાં મોટાભાગના બાળકો છે."

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Last Updated : October 14, 2026 at 7:23 AM IST

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