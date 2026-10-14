બિહારમાં મોટી દુર્ઘટના: ગંગા નદીમાં બોટ પલટી જતાં બાળકો સહિત 14 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિ-PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
લોકોનું એક જૂથ બોટમાં બેસીને નજીકના ગામમાં ભોજન સમારંભમાં ભાગ લેવા ગયું હતું અને પાછા ફરતી વખતે બોટ પલટી ગઈ હતી.
By Dev Raj
Published : October 14, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:23 AM IST
પટણા: બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના રાધોપુર નજીક ગંગા નદીમાં એક બોટ પલટી જતાં બાળકો સહિત 14 લોકોનાં મોત થયા છે જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ગુમ છે. સરકારી અધિકારીએ આ માહિતી આપી છે.
શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ
આ દુર્ઘટના બાદ શોધ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે છે. આ ઘટના રાધોપુર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના રામપુર શ્યામચંદ ગામ નજીક બની હતી. લોકોનું એક જૂથ નજીકના ગામમાં ભોજન સમારંભમાં ભાગ લેવા માટે બોટમાં ગયું હતું. પરત ફરતી વખતે બોટ પલટી ગઇ હતી. તાજેતરમાં વરસાદ અને તેની સહાયક નદી ગંડકને કારણે આવેલા પૂરને લીધે નદીમાં પાણીનું જળસ્તર ઊંચું છે.
#WATCH वैशाली (बिहार): राघोपुर में नाव हादसे के बाद SDRF की टीम का बचाव अभियान जारी है। https://t.co/Rwh5dLuwPH— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026
કેટલાક ગ્રામજનો તરીને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ અન્ય લોકો કમનસીબ રહ્યા હતા. વૈશાલીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વર્ષા સિંહ અને પોલીસ અધીક્ષક (SP) શુભાંક મિશ્રા શોધ અને બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
બચાવી લેવાયેલા કેટલાક લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે અને તેમને એમ્બ્યુલન્સ માટે હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ આ દુર્ઘટના અને લોકોના મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે દરેક મૃતકના પરિવારજનોને 4 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.
બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું, "વૈશાલીના રાધોપુરમાં બોટ દુર્ઘટનામાં નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યાના સમાચાર અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને આઘાતજનક છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. ભગવાન દિવંગત આત્માઓને શાંતિ આપે અને પરિવારોને આ અપાર દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે."
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
આ સાથે જ બિહારના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, "રાજ્ય સરકાર મૃતકોના પરિવારોને 4 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપશે. વહીવટીતંત્રને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા અને ઘાયલોને સારી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે." આ દુર્ઘટનાને કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઇ હતી અને ઘણા લોકો ગંગા કિનારે દોડી આવ્યા હતા.
રાષ્ટ્રપતિએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
બિહારમાં બનેલી દુ:ખદ ઘટના અંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.
President of India Droupadi Murmu tweets, "The news of the deaths of children in the boat accident that occurred in Vaishali district of Bihar is extremely heartbreaking. I express my deepest condolences to the grief-stricken families. I pray for the swift recovery of those injured in this accident."— IANS (@ians_india) October 14, 2026
વડાપ્રધાન મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
વડાપ્રધાન મોદીએ પણ મૃતકોના પરિવારજનો માટે 2 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે.વડાપ્રધાને આ ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકો માટે 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાયની પણ જાહેરાત કરી હતી.
PMOએ જણાવ્યું હતું કે, "આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા દરેક વ્યક્તિના નજીકના સંબંધીઓને PMNRF (પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત કોષ)માંથી ૨ લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે."
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
રાઘોપુરના ધારાસભ્ય અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવે પણ આ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા લોકોની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવે કહ્યું, ""જ્યારે બોટ પલટી ગઈ ત્યારે તેમાં લગભગ 30 લોકો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે; છ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ લોકો તરીને નદીના કિનારે પહોંચી ગયા છે અને તેઓ સુરક્ષિત છે. બાકીના લોકો ગુમ છે. મૃતકોમાં મોટાભાગના બાળકો છે."
राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद खबर प्राप्त हुई। डूबने वालों में से अधिकांश बच्चे। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। स्थानीय लोगों, प्रशासन और अधिकारियों से वार्ता कर राहत बचाव और उपचार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
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