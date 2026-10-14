મમતા બેનરજીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક? ઘરની બહાર મહિલાએ કર્યો હુમલાનો પ્રયાસ
મમતા બેનરજીની પાર્ટીના સાંસદ ડોલા સેને કાલીઘાટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : October 14, 2026 at 7:08 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીની સુરક્ષામાં ચૂકની ગંભીર ઘટના બની છે. કોલકાતાના કાલીઘાટ વિસ્તારમાં તેમના ઘરની બહાર એક મહિલાએ તેમના પર હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ ચકચાર મચી ગઇ છે. મમતા જૂથના સાંસદ ડોલા સેને કાલીઘાટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે એક ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે.
દુર્ગા પૂજા દરમિયાન બની ઘટના
ફરિયાદ અનુસાર, આ ઘટના મંગળવાર સાંજે 6 વાગ્યાની છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી, તેમની પાર્ટીના નેતા વૈશ્વાનર ચેટરજી અને સાંસદ ડોલા સેન સાથે પોતાના ઘરેથી નીકળીને કાલીઘાટ મિલન સંઘમાં દુર્ગા પૂજા સમારંભમાં સામેલ થવા જતા હતા. આ દરમિયાન ઘરની બહાર એક મહિલા અચાનક તેમની નજીક આવી હતી અને તેમના પર ચાકુથી હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ફોઇ કહીને મહિલાએ કર્યો હુમલો
સાંસદ ડોલા સેનનો આરોપ છે કે તનિષ્કા સાહા નામની આ મહિલાએ મમતા બેનરજીને 'પિશી' (બંગાળીમાં ફોઇ) કહીને અવાજ આપ્યો હતો, તેમના તરફ કૂદવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ડોલા સેનનો દાવો છે કે તે સમયે મહિલાના હાથમાં એક ચાકુ પણ હતો. આટલું જ નહીં, મહિલા પર વધુ નશામાં હોવાનો પણ આરોપ છે. તે તેમના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર ઉભી થઇને અપશબ્દ કહેવા લાગી હતી અને રસ્તા પર જ ઊંઘી ગઇ હતી જેને કારણે ત્યાં માહોલ તણાવપૂર્ણ બની ગયો હતો.
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
ઘટના બાદ પોલીસે આરોપી મહિલાની અટકાયત કરી છે. જોકે, મહિલાએ ખુદને પોલીસના સિવિક વોલન્ટિયર ગણઆવી છે. પોલીસ આ દાવાની તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ, મહિલાના ડ્રગ્સ અથવા અન્ય નશાકારક પદાર્થના પ્રભાવમાં હોવાના આરોપોની મેડિકલ તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.
આ પણ વાંચો: