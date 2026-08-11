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પુણે-સતારા હાઈવે પર કાર અને ટ્રક વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત, ચાર યુવાનોના કરુણ મોત, બે ઘાયલ

અકસ્મત એટલો ભયાનક હતો કે કારમાં સવાર ચાર યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા

અકસ્મત એટલો ભયાનક હતો કે કારમાં સવાર ચાર યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા
અકસ્મત એટલો ભયાનક હતો કે કારમાં સવાર ચાર યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 2:03 PM IST

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શિરવળ (પુણે): મહારાષ્ટ્રમાં શિરવળ નજીક પુણે-સાતારા હાઈવે પર થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં ચાર યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય બે લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

પ્રાથમિક અહેવાલ મુજબ, ડ્રાઈવરે કાર પરથી કાબૂ ગુમાવતા આ ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. કાર હાઈવેના ડિવાઈડર સાથે અથડાઈને પલટી ગઈ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે પલટી ગયેલી કાર હાઈવેની બીજી લેનમાં પહોંચી ગઈ અને સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે સીધી અથડાઈ હતી. અકસ્માતમાં કારનો સંપૂર્ણપણે કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. અકસ્મત એટલો ભયાનક હતો કે કારમાં સવાર ચાર યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય બે લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

કાર પુણેથી સાતારા તરફ જઈ રહી હતી. આ ઘટના શિરવળમાં હોટલ શિવાલય સામે સવારે લગભગ 1:10 વાગ્યે બની હતી. મૃતકોમાં તળેગાંવ દાભાડેના વેદાંત અર્જુન વારિંગે (19), કામશેતના સોનલિંગ ધીરેન્દ્ર ઠાકુર (19), તકવેના આદિત્ય બાલાસાહેબ ગરોડ (19) અને કામશેતના નિખિલ બાલુ રાઉત (20)નો સમાવેશ થાય છે.

આ માર્ગ અકસ્માતમાં કામશેતના રહેવાસી દીક્ષિત દયાનંદ પૂજારી (20) અને બહુર (કામશેત)ના રહેવાસી મયૂર હનુમંત શિંદે (20) ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંને ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની હાલત અંગે વધુ મેડિકલ અપડેટની રાહ જોવાઈ રહી છે.

ટ્રાફિક વ્યવસ્થિત કરવા પોલીસે કાર્યવાહી કરી

અકસ્મતની માહિતી મળતાં જ સારોલા હાઈવે પોલીસ સહાયતા કેન્દ્રના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. અકસ્માતને કારણે હાઈવે પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ થયો હતો.

પોલીસે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી અને ઈજાગ્રસ્તોને ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારબાદ ક્રેનની મદદથી અકસ્માતગ્રસ્ત કાર અને ટ્રકને રસ્તાની એક તરફ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે ટ્રાફિકને વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ કરવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા હતા.

પોલીસ તપાસ ચાલુ

આ માર્ગ અકસ્માતે ફરી એકવાર પુણે-સાતારા હાઈવે પર રાત્રિના સમયે મુસાફરીની સલામતીનો મુદ્દો સામે લાવ્યો છે. વાહનચાલકોને ઝડપથી વાહન ચલાવવાનું ટાળવા, વાહન પર નિયંત્રણ જાળવવા અને હાઈવે પર થતા અકસ્માતોને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

દરમિયાન, શિરવળ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ ગંભીર અકસ્માત અંગે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ, વાહનની ઝડપ અને ડ્રાઈવરે કયા સંજોગોમાં વાહન પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો તેની તપાસ કરી રહી છે.

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