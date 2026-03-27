મોટી રાહત: સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કર્યો

પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ₹13 થી ઘટાડીને ₹3 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે, અને ડીઝલ પર ₹10 થી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવી છે.

મોટી રાહત: સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કર્યો
મોટી રાહત: સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કર્યો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 9:23 AM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન યુદ્ધને કારણે બળતણના વધતા ભાવ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી છે. પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ₹13 થી ઘટાડીને ₹3 અને ડીઝલ પર ₹10 થી ઘટાડીને ₹0 કરવામાં આવી છે. પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી હવે પ્રતિ લિટર ₹3 છે અને ડીઝલ પર શૂન્ય છે.

આ ઘટાડો તેહરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના નાકાબંધીને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વચ્ચે આવ્યો છે, જેના દ્વારા વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ પુરવઠાનો પાંચમો ભાગ - દરરોજ 20 થી 25 મિલિયન બેરલ - પરિવહન થાય છે.

મોડી રાત્રે જારી કરાયેલા એક જાહેરનામામાં, નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય તાત્કાલિક અમલમાં આવશે.

પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વચ્ચે, દેશમાં બળતણ સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, અને ઘણા પેટ્રોલ પંપો પર "કોઈ સ્ટોક નથી" લખેલા બોર્ડ જોવા મળ્યા હતા. જો કે, સરકારનું કહેવું છે કે ભારતમાં ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો ભંડાર છે. દેશભરના કોઈપણ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલની કોઈ અછત નથી.

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશને ગ્રાહકોને ખાતરી આપી છે કે તેમના પેટ્રોલ પંપ સંપૂર્ણપણે ભરાયેલા છે અને સરળતાથી કાર્યરત છે. હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડે ગ્રાહકોને ખાતરી પણ આપી છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPG ની કોઈ અછત નથી.

અફવાઓ સામે ચેતવણી આપતા, સરકારે જનતાને ગભરાટ ન કરવા, સંગ્રહખોરીના કેસોની જાણ ન કરવા અને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવાની અપીલ કરી છે.

