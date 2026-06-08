I.N.D.I.A. ગઠબંધનની દિલ્હીમાં મોટી બેઠક: રાહુલ ગાંધી, મમતા બનર્જી, અખિલેશ સહિત અનેક નેતાઓ હાજર
સોમવારે નવી દિલ્હીના કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ખાતે I.N.D.I.A. ગઠબંધનની બેઠક ચાલું છે, કોંગ્રેસના નેતાઓએ આ બેઠકમાં 23 રાજકીય પક્ષોની ભાગીદારીની પુષ્ટિ કરી છે.
Published : June 8, 2026 at 1:37 PM IST
નવી દિલ્હી : I.N.D.I.A. ગઠબંધનની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ રહી છે. દિલ્હીના કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ (બંધારણ ક્લબ) ખાતે આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના દાવા મુજબ 23 રાજકીય પક્ષો શામિલ છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, અલગ-અલગ રાજકીય વિચારધારાઓ હોવા છતાં આ વિપક્ષી ગઠબંધન એકજૂથ છે.
'I.N.D.I.A. જનબંધન' નામે ચાલી રહેલી આ બેઠકમાં 2029ની લોકસભા ચૂંટણી માટેની તૈયારી અને અન્ય જરૂરરી દેશના મુદ્દાઓ પર વ્યૂહરચના ઘડવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ ગઠબંધનની આ પ્રથમ મોટી બેઠક છે.
INDIA की बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य का अंश —— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 8, 2026
मैं INDIA समूह के नेताओं की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह समूह लगभग ठीक तीन साल पहले अस्तित्व में आया था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं।हमने 17 अप्रैल, 2026 को… pic.twitter.com/sgUB7UjDUg
23 પાર્ટીઓનો દાવો, શરદ પવારે કહ્યું - સૌને સાથે રાખવું મુશ્કેલ
બેઠકમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી ઉપસ્થિત છે. તમિલનાડુની ટીએમસી (TMC) પ્રમુખ મમતા બનર્જી તેમના સાંસદ પુત્ર અભિષેક બનર્જી સાથે પહોંચ્યા છે. સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવ, બિહારના વિપક્ષી નેતા તેજસ્વી યાદવ અને જમ્મુ-કાશ્મીરના સીએમ ઉમર અબ્દુલ્લા પણ બેઠકમાં જોડાયા છે. શિવસેના (UBT) પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે ઓનલાઈન દ્વારા જોડાયા છે.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Constitution Club to attend the INDIA bloc meeting. pic.twitter.com/dsZxGk9fYl— ANI (@ANI) June 8, 2026
જો કે, બેઠક શરૂ થતા પહેલા જ શરદ પવારે મોટું નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "બધાને સાથે રાખવું મુશ્કેલ છે." આરજેડીના નેતા મનોજ ઝાએ પણ કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ અને ડીએમકે વચ્ચેના સંબંધો તૂટી ગયા છે, તેને સુધારવામાં સમય લાગશે." તેણે દેશમાં મહંગાઈ અને અન્ય સમસ્યાઓ પર પણ ગઠબંધનને એક થવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
કોણ કોણ આવ્યું? કોણ રહ્યું દૂર?
આ બેઠકમાં મમતા બનર્જી અને તેજસ્વી યાદવ જેવા ઘણા બધા નેતાઓ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. જો કે, આ ગઠબંધનમાં સૌથી મોટી ગેરહાજરી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ની છે. AAP નેતા સંજય સિંહે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, "આમ આદમી પાર્ટી I.N.D.I.A. ગઠબંધનનો ભાગ નથી, તેથી આજની બેઠકમાં તેના સામેલ થવાનો સવાલ જ નથી ઊઠતો." સાથે જ, તમિલનાડુના વિજયની પાર્ટી TVKને પણ આ બેઠકનું નિમંત્રણ નથી અપાયું. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બેઠક લગભગ બે વર્ષ પછી થઈ રહી છે. છેલ્લી બેઠક 1 જૂન 2024ના રોજ દિલ્હીમાં ખડગેના ઘરે યોજાઈ હતી.
#WATCH | Delhi | Congress National President Mallikarjun Kharge arrives at the Constitution Club to attend the INDIA bloc meeting. pic.twitter.com/UWaFyQtbv3— ANI (@ANI) June 8, 2026
રાહુલ ગાંધી સામે પોસ્ટર, યૂથ કાંગ્રેસે કર્યો વિરોધ
બેઠકના દિવસે જ દિલ્હીની અકબર રોડ પર રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના વિરોધમાં પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા હતા. એક પોસ્ટરમાં રાહુલ ગાંધીની તસવીર લગાવીને 'કોંસિસ્ટન્સીની કમી' (સ્થિરતાનો અભાવ) લખવામાં આવ્યું હતું. આ પોસ્ટર કોણે લગાવ્યા તેની ખબર પડી નથી. જો કે, યૂથ કાંગ્રેસના કાર્યકરો ત્યાં પહોંચ્યા અને આ પોસ્ટરને ફાડી નાખ્યા.
#WATCH | Delhi Youth Congress workers removed the posters that were put up targeting Congress and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi— ANI (@ANI) June 8, 2026
(Source: Delhi Youth Congress) pic.twitter.com/q7ZG10qTqN
એકંદરે, આ બેઠકને વિપક્ષના એકીકરણ માટે ખાસ પગલું માનવામાં આવે છે, પરંતુ અંદરના મતભેદો પણ સામે આવી રહ્યા છે.
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