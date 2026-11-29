દિલ્હીના વિશ્વાસ નગરમાં ઈ રિક્શા પાર્કિંગમાં ભીષણ આગ, ચાર લોકોના મૃત્યું, બે ગંભીર રીતે દાઝ્યા
શાહદરા જિલ્લાના વિશ્વાસ નગરની ગલી નંબર 11માં એક મકાનમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ, દુર્ઘટનામાં 4 લોકોના મૃત્યું થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : November 29, 2026 at 7:57 AM IST
નવી દિલ્હીઃ રવિવારે વહેલી સવારે દિલ્હીના વિશ્વાસ નગર વિસ્તારમાં એક ઈ-રિક્ષા પાર્કિંગમાં ભીષણ આગ લાગી. આ દુર્ઘટનામાં ચાર લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બે લોકો દાઝ્યા છે. આ ઘટના યુનિટી મોલની શેરી નંબર 11 નજીક બની.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે સવારે લગભગ 4:13 વાગ્યે આગની ઘટના ઘટી હોવાનો ફોન આવ્યો હતો. જેને પગલે ફાયર એન્જિન અને QRV ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
#WATCH | Delhi | Shahdara DCP Rajendra Prasad Meena says, "A call regarding a fire was received at the police station. Upon reaching the scene—specifically in Lane No. 11, Vishwas Nagar—it was confirmed that a fire incident had occurred. Four people have died at the site, while two others have been shifted to the hospital; their condition is currently stable. Further action is being taken...Primarily, it seems the fire originated at an e-rickshaw charging point; the people who were sleeping on the first floor were the ones affected..."— ANI (@ANI) November 29, 2026
ફાયર ફાઇટરોએ ઘરના મેઝેનાઇન ફ્લોરમાંથી 6 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા. CAT એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસની મદદથી, તેમને હેડગેવાર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ફરજ પરના ડોકટરોએ ચાર લોકોને મૃત જાહેર કર્યા, જ્યારે બે અન્ય લોકો સારવાર હેઠળ છે.
પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, આશરે 60 ચોરસ યાર્ડમાં ફેલાયેલી આ ઇમારતમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મેઝેનાઇન ફ્લોર અને ત્રણ અન્ય માળનો સમાવેશ થાય છે. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા છે, જોકે ચોક્કસ કારણ તપાસ પછી જ નક્કી થશે.
આગ એટલી ગંભીર હતી કે ઘર અંદર રહેલા ચાર લોકો જીવતા જ ભડથું થઈ ગયા. જ્યારે બે અન્ય લોકો દાઝી ગયા હોવાનું અને સારવાર હેઠળ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બંનેની હાલત હાલમાં સ્થિર છે. પ્રારંભિક તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે આગ ઈ-રિક્ષાના ચાર્જિંગ પોઈન્ટથી લાગી હતી.