ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે મોટો ફટકો: પેટ્રોલ ₹5 અને ડીઝલ ₹3 મોંઘુ થયું

મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 2:14 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ઇંધણ રિટેલર, નયારા એનર્જીએ ગુરુવારે પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો કર્યો છે. સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષને કારણે તાજેતરમાં વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવમાં થયેલા વધારાનો એક ભાગ હવે ગ્રાહકો પર પડી રહ્યો છે.

ભારતમાં ઇંધણ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દબાણ હેઠળ છે, કારણ કે 28 ફેબ્રુઆરીથી આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં આશરે 50 ટકાનો વધારો થયો હોવા છતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુ.એસ. અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે લશ્કરી હુમલા શરૂ કર્યા, જેના કારણે તેહરાન તરફથી નોંધપાત્ર બદલો લેવામાં આવ્યો.

ભારતના 102,075 પેટ્રોલ પંપમાંથી 6,967નું સંચાલન કરતી નયારા એનર્જીએ તેના વધેલા ઇનપુટ ખર્ચનો એક ભાગ ગ્રાહકો પર નાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. જોકે, કંપનીના પ્રવક્તાએ આ અહેવાલ પર તાત્કાલિક ટિપ્પણી કરી નથી.

રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને બીપી પીએલસી, જે 2,185 પેટ્રોલ પંપ ચલાવે છે, વચ્ચેના ઇંધણ છૂટક વેચાણના સંયુક્ત સાહસ, જિયો-બીપી, પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર ભારે નુકસાન સહન કરવા છતાં, હજુ સુધી ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.

રાજ્ય માલિકીના ઇંધણ છૂટક વેપારીઓ, જે બજારના લગભગ 90 ટકા હિસ્સો નિયંત્રિત કરે છે, તેમણે તેમના ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે. સૂત્રોએ નોંધ્યું છે કે રશિયાના રોઝનેફ્ટની મેજોરીટી માલિકીની કંપની નાયરાએ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3 નો વધારો કર્યો છે; જોકે, વાસ્તવિક અસરકારક ભાવ વધારો વેટ જેવા સ્થાનિક કરની અસરના આધારે રાજ્યોમાં બદલાય છે.

કેટલાક પ્રદેશોમાં, પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5.30 જેટલો વધારો થાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં ખાનગી ઇંધણ છૂટક વેપારીઓને ભાવ વધારવાથી અટકાવવામાં આવતા નુકસાનને સરભર કરવા માટે કોઈ સરકારી વળતર મળતું નથી, જ્યારે રાજ્ય માલિકીની કંપનીઓને 'સારા કોર્પોરેટ નાગરિકો' તરીકે કામ કરવા માટે ટેકો મળે છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, તેમના વધતા નુકસાનને કારણે, તેમની પાસે છૂટક ભાવ વધારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. એપ્રિલ 2022 થી પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, જ્યારે રાજ્યની માલિકીની ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા હોય ત્યારે નુકસાન સહન કરે છે અને જ્યારે ભાવ ઓછા હોય ત્યારે નફો કમાય છે.

ગયા અઠવાડિયે આ ત્રણેય રિટેલર્સે પ્રીમિયમ અથવા ઉચ્ચ-ગ્રેડ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 2 રૂપિયા અને ઔદ્યોગિક વપરાશકર્તાઓને વેચાતા જથ્થાબંધ ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર લગભગ 22 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PETROL DIESEL PRICE
PETROL PRICES NEAR ME
TODAY PETROL PRICE IN INDIA
NAYARA ENERGY PETROL
PETROL ISSUE INDIA

