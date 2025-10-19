જેસલમેર બસ આગ ઘટનામાં મોટી કાર્યવાહી: જૈન ટ્રાવેલ્સના માલિક મનીષ જૈનની ધરપકડ
જેસલમેર બસ આગ ઘટનામાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. તપાસમાં બસના મોડિફિકેશનમાં ગંભીર બેદરકારી બહાર આવી છે.
Published : October 19, 2025 at 6:24 PM IST
જેસલમેર: જોધપુર હાઇવે પર બનેલી દુ:ખદ બસ આગ ઘટનામાં વધુ એક મોટી કાર્યવાહીમાં, પોલીસે જોધપુરથી જૈન ટ્રાવેલ્સ અને જૈનમ કોચ ક્રાફ્ટ્સ વર્કશોપના સંચાલક મનીષ જૈનની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બસ મોગરાના જૈનમ કોચ ક્રાફ્ટ્સ વર્કશોપમાં બનાવવામાં આવી હતી, જે પણ આ જ કંપનીની માલિકીની છે. કોર્ટે આરોપી મનીષ જૈનને બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યા છે.
વિશેષ તપાસ ટીમની કાર્યવાહી:
જેસલમેરના એસપી અભિષેક શિવહરેએ જણાવ્યું હતું કે આ દુ:ખદ અકસ્માતની તપાસ માટે 14 ઓક્ટોબરે વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, બસ માલિક તુરાબ અલી અને ડ્રાઇવર શૌકતની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મૃતક પત્રકાર રાજેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણના ભાઈ ચંદન સિંહના અહેવાલના આધારે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે તપાસ આગળ વધી હતી.
બસ નિર્માણમાં સલામતીના ધોરણોની અવગણના:
પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અકસ્માતગ્રસ્ત બસનો મુખ્ય ભાગ ચેસિસથી લઈને સીટો, કેબિન અને વાયરિંગ સુધી સંપૂર્ણપણે જૈનમ વર્કશોપમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. અકસ્માત બાદ, પરિવહન વિભાગે વર્કશોપમાં પાર્ક કરેલી 66 બસો જપ્ત કરી હતી અને આદેશ આપ્યો હતો કે તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ બસ છોડવામાં ન આવે. બસ નિર્માણ દરમિયાન AIS 119 સલામતીના ધોરણોની સ્પષ્ટ અવગણના કરવામાં આવી હતી.
AC ફિટિંગ અને વાયરિંગમાં ટેકનિકલ ખામીઓ:
બસ નોન-AC તરીકે નોંધાયેલી હતી, પરંતુ પાછળથી, AC ફિટિંગ અને વાયરિંગમાં ગેરકાયદેસર ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ મુજબ, વધારાના AC લોડ અને ખામીયુક્ત વાયરિંગને કારણે આગ લાગી હતી. વધુમાં, ઇમરજન્સી દરવાજાને નિયમો વિરુદ્ધ માપવામાં આવ્યો હતો, અને તેની સામે બે સીટો મૂકવામાં આવી હતી, જેનાથી પ્રવેશદ્વાર અવરોધિત થયો હતો. બસની સ્લીપર અને બેઠક ક્ષમતા વધારવા માટે પણ ધોરણોને અવગણવામાં આવ્યા હતા. આ ભયાનક અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 24 લોકોના દુઃખદ મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 10 ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે. એક ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
66 બસો જપ્ત:
16 ઓક્ટોબરના રોજ, પરિવહન વિભાગની ટીમોએ જોધપુરમાં મનીષ જૈનની જૈનમ કોચ ફેક્ટરીમાં દરોડા પાડ્યા હતા. ત્યાં પાર્ક કરેલી 66 બસો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આ બસો સલામતીના નિયમોનું પાલન કરતી નહોતી. વિભાગે આદેશ આપ્યો હતો કે તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ બસો સોંપવામાં ન આવે. અકસ્માતમાં સામેલ બસનું રજીસ્ટ્રેશન, ફિટનેસ, વીમો અને પરમિટ માન્ય હોવા છતાં, બોડી AIS 119 ધોરણોને પૂર્ણ કરતી નહોતી.
અધિકારીઓએ પણ સજા કરી:
મોટર વાહન નિરીક્ષક સુરેન્દ્ર સિંહ ગેહલોત અને ચિત્તોડગઢ RTO ઓફિસના દસ્તાવેજ વેરિફાયર ચુન્નીલાલ નાગડાને બેદરકારી બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બસ રજીસ્ટ્રેશન અને ફિટનેસ પ્રક્રિયામાં ગંભીર ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી હતી, જેના માટે સંબંધિત અધિકારીઓ જવાબદાર છે. આ ધરપકડો અને ખુલાસા દર્શાવે છે કે અકસ્માતમાં વહીવટી અને વ્યક્તિગત સ્તરે બેદરકારી થઈ હતી. પોલીસ હવે બસ મોડિફિકેશન, નોંધણી અને માનક પ્રક્રિયાઓ માટે જવાબદાર તમામ લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: