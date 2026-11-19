મુંબઈમાં BMCની મોટી કાર્યવાહી: અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમના ઘર પર ચાલ્યું બુલડોઝર
87 વર્ષની આ જૂની બિલ્ડિંગની હાલત ખૂબ જર્જર છે. કોઈ પણ સમયે મોટી દુર્ઘટના થઈ શકે છે.
Published : November 19, 2026 at 12:35 PM IST
મુંબઈ: બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા આજે, ગુરુવારે મુંબઈના ભીંડી બજારમાં આવેલી જર્જરિત 'હાજી ઈસ્માઈલ હબીબ મુસાફિરખાના' ઈમારતને તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, 87 વર્ષ જૂની આ જોખમી ઈમારત એક સમયે અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમના પરિવારનું નિવાસસ્થાન હતી. જોકે BMCએ આ ડિમોલિશનની કામગીરી 18 અને 19 નવેમ્બર માટે નક્કી કરી હતી, પરંતુ બુધવારે આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકી ન હતી.
BMCના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને 'સૈફી બુરહાની અપલિફ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ' (SBUT) તરફથી એક પત્ર મળ્યો હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે, ઈમારત જર્જરિત અને જોખમી સ્થિતિમાં છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટના ઓગસ્ટ 2020ના આદેશનો ઉલ્લેખ કરતા, ટ્રસ્ટે ઈમારતમાં રહેતા લોકોને ત્યાંથી ખસેડવા અને ત્યારબાદ ઈમારતને તોડી પાડવાની વિનંતી કરી હતી. આ વર્ષે 23 ઓક્ટોબરે જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, SBUTએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઈમારત તેમની 'ક્લસ્ટર રિડેવલપમેન્ટ સ્કીમ'ના 'સેક્ટર 8' હેઠળ આવે છે અને ઈમારતનો એક ભાગ પ્રસ્તાવિત રસ્તાના માર્ગમાં આવે છે.
હાલમાં, કડક પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે BMC દ્વારા 'હાજી ઈસ્માઈલ હબીબ મુસાફિરખાના'ને તોડી પાડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કહેવાય છે કે અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમનું પૈતૃક ઘર આ જ જગ્યાએ આવેલું હતું.
#WATCH | Mumbai: DCP South Zone 1 Maneesh Kalwaniya says, "The BMC has been carrying out operations here since this morning, and all necessary safety precautions have been taken. The entire BMC team, including the engineering department and other relevant units, is present on-site. Adequate police personnel have also been deployed, and the demolition is proceeding in a peaceful manner; there are no issues at the moment. To ensure proper security across the entire surrounding area and to prevent any untoward incidents, an adequate number of police personnel have been deployed."— ANI (@ANI) November 19, 2026
DCP (સાઉથ ઝોન 1) મનીષ કલવાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે, BMC સવારથી જ કામગીરીમાં લાગેલું છે અને તમામ જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. એન્જિનિયરિંગ વિભાગ અને અન્ય સંબંધિત એકમો સહિત BMCની સંપૂર્ણ ટીમ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. પૂરતા પ્રમાણમાં પોલીસ બળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે અને તોડફોડની કામગીરી શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યા સર્જાઈ નથી. સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે આસપાસના સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસનો મોટો કાફલો તૈનાત રાખવામાં આવ્યો છે.
દરમિયાન, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમીન પટેલે આ પગલાનો સખત વિરોધ કર્યો છે. તેમનો દાવો છે કે હાઈકોર્ટે અગાઉ તોડફોડના આદેશો પર સ્ટે (રોક) આપ્યો હતો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ મિલકત વક્ફ બોર્ડની છે કે કેમ તે અંગેનો પ્રશ્ન હાલમાં 'વક્ફ ટ્રિબ્યુનલ' સમક્ષ વિચારણા હેઠળ છે. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, બીએમસી (BMC) એ આ સ્થળે એક નોટિસ લગાવી છે, જેમાં 2020ના હાઈકોર્ટના આદેશનો હવાલો આપીને ઈમારત તોડી પાડવાની ઈરાદાની વાત કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું, "મારી પાસે માનનીય હાઈકોર્ટના 2024 અને 2025ના આદેશો છે, જે આ તોડફોડની કાર્યવાહી પર રોક લગાવે છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમારા વકીલનું કહેવું છે અને અમારી પાસે તોનો આદેશ પણ છે કે આ રોક હજુ પણ અમલમાં છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ અવલોકન કર્યું હતું કે જો મિલકત જર્જરિત અવસ્થામાં હોય, તો વક્ફ બોર્ડે તેના સમારકામની જવાબદારી લેવી જોઈએ. વક્ફ ટ્રિબ્યુનલે પણ પુષ્ટિ કરી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્ટે હજુ પણ અમલમાં છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ મિલકત ખરેખર વક્ફની સંપત્તિ છે, ત્યારે કોંગ્રેસ નેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ બાબત હાલમાં વક્ફ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વિચારણા હેઠળ છે.
તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, મિલકતની સ્થિતિ નક્કી કરવી એ વક્ફ બોર્ડ અને અદાલતોનું કામ છે. જોકે, તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે તેમની પાસે 1944ના સરકારી દસ્તાવેજો છે જે દર્શાવે છે કે આ વક્ફ મિલકત છે; જ્યારે બીજી તરફ, 1991ના બીએમસીના રેકોર્ડમાં આ સ્થળને મસ્જિદ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પટેલે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આ તમામ બાબતો હોવા છતાં અને જસ્ટિસ ગવઈના આદેશ, રાજ્ય સરકારના નિર્દેશો તથા એમએમસી એક્ટ (મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ)ની જોગવાઈઓની અવગણના કરીને બીએમસી શા માટે માત્ર બે દિવસમાં આ માળખું તોડી પાડવા માંગે છે? તેમણે આ મામલામાં સંડોવાયેલા અધિકારીના છુપા ઈરાદાઓની તપાસ કરવાની માંગ કરી અને તેમની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી.
કોંગ્રેસ નેતાએ વધુમાં ચેતવણી આપી કે જો કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બગડશે, તો તેના માટે બીએમસી પોતે જવાબદાર રહેશે. મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યોએ તોડફોડના આદેશોનો સખત વિરોધ કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)ની રહેશે, અને ચેતવણી આપી કે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. ગઈકાલે રાત્રે, બુધવારે, લોકો મસ્જિદની અંદર જ સૂઈ રહ્યા હતા. તેમનો મસ્જિદ છોડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી; તેઓ તેના માટે પોતાના જીવ આપવા પણ તૈયાર છે.
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