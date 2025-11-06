મોટી કાર્યવાહી: ATS એ ઓસામાની ધરપકડ કરી, આતંકવાદી સંગઠન TTP સાથે જોડાણ
ATS એ UAPA કાયદાની કલમો હેઠળ આરોપીઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો.
Published : November 6, 2025 at 4:00 PM IST
જયપુર: એક મોટી કાર્યવાહીમાં, રાજસ્થાન ATS એ મૌલવી ઓસામા ઉર્ફે ઓસામા ઉમરની ધરપકડ કરી છે. તેને તાજેતરમાં સાંચોરમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ચાર દિવસની કડક પૂછપરછ બાદ, આખરે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી. UAPA કાયદાની કલમો હેઠળ તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને તપાસ ચાલુ છે.
ATS દ્વારા ધરપકડ કરાયેલ સાંચોર મૌલવી ઓસામા ઉર્ફે ઓસામા ઉર્ફે ઓસામા ઉમરનો અફઘાન આતંકવાદી સંગઠન તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) સાથે સંબંધ હતો. IG (ATS) વિકાસ કુમારે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઓસામા ચાર વર્ષથી સંગઠનના એક ટોચના કમાન્ડર સાથે સંપર્કમાં હતો. ચાર દિવસની પૂછપરછ બાદ, ATS એ કેસ નોંધ્યો અને મૌલવીની ધરપકડ કરી.
આરોપી ચાર લોકોનું બ્રેઈન વોશ કરી રહ્યો હતો
31 ઓક્ટોબરના રોજ, ATS એ રાજસ્થાનના ચાર જિલ્લાઓમાં દરોડા પાડ્યા અને પાંચ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી. તેમાં પાર, બાડમેરના ઓસામા ઉમર અને મસૂદ પાંડેનો સમાવેશ થાય છે; પીપર (જોધપુર) ના મોહમ્મદ અયુબ; કરૌલીના બાગોર મોહલ્લાના મોહમ્મદ જુનૈદ; અને રામસર (બાડમેર) ના બશીર. ઓસામા અન્ય ચાર ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદો પર પણ આતંકવાદી સંગઠનમાં જોડાવા માટે દબાણ કરી રહ્યો હતો. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે ઓસામાએ ઇન્ટરનેટ કોલ દ્વારા ટોચના આતંકવાદી કમાન્ડરોનો સંપર્ક કર્યો હતો.
આરોપી દેશ છોડીને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો
ATS તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આરોપી દેશ છોડીને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. તે દુબઈ થઈને અફઘાનિસ્તાન જવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. હાલમાં, ATS ટીમ આરોપીની પૂછપરછ કરી રહી છે. તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને રિમાન્ડ પર લેવામાં આવશે. આ પછી, તેની વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ATS ટીમ હવે આરોપીના સંપર્કોની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે.
