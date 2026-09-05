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કેરળના ત્રિશૂરમાં કાર ટ્રક સાથે અથડાતા મોટો અકસ્માત, તમિલનાડુના 8 વિદ્યાર્થીઓના મોત

કેરળમમાં એક દુ:ખદ ઘટનામાં તમિલનાડુના એન્જિનિયરિંગના આઠ વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે.

કેરળના ત્રિશૂરમાં કાર ટ્રક સાથે અથડાતા મોટો અકસ્માત
કેરળના ત્રિશૂરમાં કાર ટ્રક સાથે અથડાતા મોટો અકસ્માત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 7:30 AM IST

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ત્રિશૂર: કેરળમમાં એક દુ:ખદ ઘટનામાં તમિલનાડુના એન્જિનિયરિંગના આઠ વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે. ત્રિશૂર જિલ્લાના કૈપામંગલમ ખાતે નેશનલ હાઇવે-66 પર ટ્રકની પાછળના ભાગમાં કાર અથડાઇ હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ દુ:ખદ ઘટના પનામ્બિકુન્નુ સેન્ટર ખાતે બની હતી જેમાં ડિંડીગુલમાં PSNA કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના શુક્રવાર રાત્રે 11:42 વાગ્યે બની હતી જ્યારે તમિલનાડુના નંબર ધરાવતી કારે કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને તે ટ્રક સાથે ટકરાઇ હતી. ભારે વાહન નેશનલ હાઇવે પર એક ડાયવર્જન પાસે ઊભો હતો. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કાર સંપૂર્ણપણે કચડાઇ ગઇ હતી અને તેનો આગળનો ભાગ ટ્રક નીચે ફસાઇ ગયો હતો.

જોરદાર ટક્કરનો અવાજ સાંભળીને સ્થાનિક લોકો, પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે ગાડીને કાપવી પડી હતી. આગળની સીટમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં બચાવ કર્મીઓએ ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં કારમાં સવાર તમામ આઠ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

મૃતક તમામ તમિલનાડુના યુવાન હતા. મૃતકોમાં પાંચની ઓળખ સલેમના વિશ્વ, ડિંડિગુલના સૂર્યા અને સંજીત, મદુરાઇના સંતોષ અને પ્રસન્નાના રૂપમાં થઇ છે. બાકી ત્રણ મુસાફરોની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

પોલીસે ઓળખાયેલા પીડિતોના પરિવારોને જાણ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુવાનો કેરળની રજાઓ ગાળવા માટે ગયા હતા. કૈપામંગલમ પોલીસે તપાસની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને મૃતદેહોને ત્રિશૂર મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલના શબઘરમાં ખસેડ્યા છે.

પોસ્ટમોર્ટમ બાદ શબને પરિવારજનોને સોપવામાં આવશે. દરમિયાન, સ્થાનિક લોકોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અપૂરતી સ્ટ્રીટ લાઇટ અને હાઇવે પર યોગ્ય સાઇન બોર્ડના અભાવને કારણે દૂરના સ્થળોએથી મુસાફરી કરતા વાહન ચાલકો મૂંઝવણમાં મુકાય છે. પોલીસ આ ઘટનામાં વધુ વિગતો એકઠી કરી રહી છે કે અકસ્માત ઓવરસ્પીડિંગને કારણે થયો કે પછી અન્ય કારણ હતું.

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8 TAMIL NADU COLLEGE STUDENTS
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