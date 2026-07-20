મધ્યપ્રદેશમાં મોટો અકસ્માત: ટ્રકે 6 યુવકોને કચડ્યા, 4 લોકોના મોત; 2ની સ્થિતિ ગંભીર
હાથીનાલા વોટરફોલથી પિકનિક મનાવીને પરત ફરતા છ યુવકોને એક ડમ્પરે કચડ્યા હતા જેમાં 4 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 2 લોકોની હાલત ગંભીર છે.
Published : July 20, 2026 at 9:04 AM IST
નરસિંહપુર: મધ્ય પ્રદેશના નરસિંહપુરમાં મોટો રોડ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાથીનાલા વોટરફોલથી પિકનિક મનાવીને પરત ફરતા છ યુવકોને એક ડમ્પરે કચડ્યા હતા જેમાં 4 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 2 લોકોની હાલત ગંભીર છે. આ દુર્ઘટના જબલપુર-ભોપાલ નેશનલ હાઇવે પર નરસિંહપુરના સુઆતલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી.
ચાની દુકાન પર ઉભેલા યુવકોને ડમ્પર ચાલકે કચડ્યા
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, જબલપુરના શહપુરા, માનેગાવ અને નરસિંહપુરના કેટલાક યુવક હાથીનાલા વોટરફોલમાં પિકનિકમાં પહોંચ્યા હતા. આ યુવકો મોડી સાંજે નેશનલ હાઇવે પાસે એક ચાની દુકાન પર ચા પીવા માટે ઉભા રહ્યા હતા. આ દરમિયાન બેદરકારી પૂર્વક ચલાવતા એક ડમ્પરે તમામને કચડી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં 4 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે 2ની સ્થિતિ ગંભીર છે.
દુર્ઘટના એટલી ભયાનક હતી કે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. ટક્કરમાં ગ્રામ બરપટીના જયપાલ લોધી (30 વર્ષ)નું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું જ્યારે વીરેન્દ્ર લોધી (21 વર્ષ), રાજેન્દ્ર લોધી (32 વર્ષ) અને રાજપાલ લોધી (20 વર્ષ)ને જબલપુર લઇ જતા સમયે શાહપુરા સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ડૉક્ટરોએ તમામને મૃત જાહેર કર્યા હતા. આ સિવાય બે યુવક આકાશ લોધી અને નીરજ લોધીને જબલપુરની નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ મેડિકલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે જ્યાં બન્નેની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
CCTVના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
એડિશનલ SP નરસિંહપુર સંદીપ ભૂરિયાએ જણાવ્યું,"હાથીનાલા વોટરફોલમાંથી પિકનિક મનાવીને પરત ફરતા યુવક ચા પીવા માટે ઉભા હતા ત્યારે પૂર ઝડપે આવતા આઇવા ચાલકે રોડ પર ઉભેલા 6 લોકોને કચડી નાખ્યા હતા અને ફરાર થઇ ગયો હતો. CCTVના આધારે આરોપીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."
પરિવારજનોએ કહ્યું- આ દુર્ઘટના નહીં પણ મર્ડર છે
મૃતક રાજેન્દ્ર લોધીના પરિવારજનોનું કહેવું છે કે આ સામાન્ય અકસ્માત નથી પણ રાજેન્દ્ર અને તેના સાથીઓની હત્યા થઇ છે. રાજેન્દ્ર લાંબા સમયથી રેત માફિયાઓ વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવતો હતો. આ કારણે આ બધુ થયું છે. બીજી તરફ સુઆતલા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ તમામ CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ કરી રહી છે.
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