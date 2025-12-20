નાગપુર MIDCમાં મોટી દુર્ઘટના; પાણીની ટાંકી ફાટવાથી 6 કામદારોના મોત, અનેક ઘાયલ
બુટીબોરી MIDC માં એક કંપનીના ટાંકી ટાવર તૂટી પડતાં કેટલાક કામદારો ફસાઈ ગયા હતા, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : December 20, 2025 at 1:40 PM IST
નાગપુર : બુટીબોરી MIDC વિસ્તારમાં આવેલી આવાડા કંપનીમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની છે. આ કંપનીના પરિસરમાં નિર્માણાધીન પાણીની ટાંકી અચાનક ફાટવાથી આ અકસ્માત થયો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી રહી છે. આ દુર્ઘટનામાં 6 કામદારોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા કામદારો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તેમને બુટીબોરીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માત કેવી રીતે થયો તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી. આ ઘટના સમયે 15 થી 20 કામદારો સ્થળ પર કામ કરી રહ્યા હતા.
ઘણા લોકોની શોધખોળ ચાલુ
આ અકસ્માતનું કારણ શું હતું? હજુ સુધી સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી. બુટીબોરી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. બધા ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને કાટમાળ નીચે કોઈ દટાયેલું છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.
પાણીના દબાણનો સામનો ન કરી શકવાને કારણે ટાંકી ફાટી ગઈ
આ કંપનીનું બાંધકામ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં શરૂ થયું હતું. આ કંપની નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહી છે. આ પ્લાન્ટમાં સોલાર પેનલ બનાવવામાં આવશે. કંપની દ્વારા જરૂરી પાણી સંગ્રહ કરવા માટે ચાર ટાંકી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમાં પણ પાણી ભરેલું હતું. જોકે, પાણીના દબાણનો સામનો ન કરી શકવાને કારણે પાણીની એક ટાંકી અચાનક ફાટી ગઈ. આ સમયે ટાંકીમાં રહેલું લાખો લિટર પાણી મોટા પ્રવાહમાં બહાર નીકળી ગયું. આ સમયે, ત્યાં કામ કરતા 10 થી 15 કામદારો તેમાં ફસાઈ ગયા. આમાં છ કામદારોના મોત થયા છે.
ટાંકીની ગુણવત્તા પર પ્રશ્ન ચિહ્ન
જે ટાંકીમાં લાખો લિટર પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો તેની ગુણવત્તા પર પ્રશ્ન ચિહ્ન ઉભા થઈ રહ્યા છે. જ્યારે ટાંકીમાં ક્ષમતા ન હતી ત્યારે મોટી માત્રામાં પાણીનો સંગ્રહ કેમ કરવામાં આવ્યો? કંપની મેનેજમેન્ટે આ સહિત ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પડશે.
કંપનીને મોટું નુકસાન
પાણીની ટાંકીની બાજુમાં બાંધકામ પણ ચાલી રહ્યું હતું. જ્યારે પાણીની ટાંકી ફાટી ત્યારે ત્યાં કામ કરતા કામદારો થોડે દૂર ફેંકાઈ ગયા. ઉપરાંત, ત્યાં રહેલ સામગ્રી પણ થોડે દૂર ધોવાઈ ગઈ. આના કારણે કંપનીને મોટું નુકસાન થયું છે.
અકસ્માતની તપાસ ચાલુ
નાગપુર (ગ્રામીણ)ના પોલીસ અધિક્ષક હર્ષ પોદ્દારને ઘટનાની માહિતી મળતા જ તેઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. નાગપુર (ગ્રામીણ) ના પોલીસ અધિક્ષક હર્ષ પોદ્દારે જણાવ્યું કે, "નિર્માણ હેઠળની પાણીની ટાંકીનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે ટાંકી અચાનક અકસ્માતમાં પડી ગઈ. છ કામદારોના મોત થયા અને ઘણા કામદારો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા."
મૃતકોના નામ નીચે મુજબ છે
- અરવિંદ કુમાર ઠાકુર (ઉંમર 28, રાજ્ય ચંપારણ, બિહાર)
- અશોક કંચન પટેલ (ઉંમર 42, રહે. પહારપુર, બિહાર)
- અજય રાજેશ્વર પાસવાન (ઉંમર 26, રહે. મુઝફ્ફરપુર, બિહાર)
- સુધાંશુકુમાર નાગેશ્વર સાહની (ઉંમર 36, રહે. મુઝફ્ફરપુર, બિહાર)
- બુલેટ કુમાર ઈન્દ્રજીત શાહ (ઉંમર 30, રહે. મિશ્રૌલી, સુહાની, પશ્ચિમ ચંપારણ, બિહાર)
- શમીમ અંસારી (ઉંમર 42, રહે. મુઝફ્ફરપુર, બિહાર)
ગંભીર રીતે ઘાયલ
- પ્રકાશ સાહની (ગામ ગવસરા, મુઝફ્ફરપુર, બિહાર)
- અનવર અંસારી
- મુફ્તાર અંસારી
ઘાયલ
- બાબુચંદ પ્રસાદ મુન્નાર પ્રસાદ (આર. અસોગાવા, ફાઝીમનગર, જિ. કુશીનગર, ઉત્તર પ્રદેશ)
- ઝાકિર શાહનવાઝ હુસૈન (ઉંમર 45, રહે. રાજાપુર, ગોપાલગંજ જિલ્લો)
- ઈબ્રાહીમ નઈમ અંસારી (રહે. ગોપાલગંજ, બિહાર)
- મયુરી રવિન્દ્ર તુર્ક (ઉંમર 23, રહે. મહેલ, નાગપુર)
- વિકાસકુમાર પપ્પુ સહાની (24, રહે. મુઝફ્ફરપુર, બિહાર)
- સંતોષ દૂધનાથ ગૌતમ (ઉંમર 26, રહે. ગોરખપુર, ઉત્તર પ્રદેશ)
