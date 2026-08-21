મુંબઇના કુર્લા વિસ્તારમાં ક્રેન પડતા મોટી દુર્ઘટના, 8 લોકો ઘાયલ
કુર્લા વિસ્તારમાં મહારાષ્ટ્ર હાઉસિંગ એન્ડ એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (MHADA)ની બિલ્ડિંગ પાસેના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં વહેલી સવારે ક્રેન તૂટી પડતાં આઠ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
Published : August 21, 2026 at 11:22 AM IST
મુંબઇ: કુર્લા વિસ્તારમાં મહારાષ્ટ્ર હાઉસિંગ એન્ડ એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (MHADA)ની બિલ્ડિંગ પાસેના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં વહેલી સવારે ક્રેન તૂટી પડતાં આઠ લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોમાંથી છને સાયન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બેને કુર્લા ભાભા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે અફરા તફરી ફેલાઇ ગઇ હતી.
બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)એ જણાવ્યું છે કે સાયન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા તમામ છ દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. કુર્લા ભાભા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા બે દર્દીઓની હાલત પણ સ્થિર છે. પ્રાથમિક રિપોર્ટથી ખબર પડે છે કે આ ઘટના આજે 21 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 3:04 વાગ્યે બની હતી.
#WATCH | Mumbai | A large crane collapsed on a house in Qureshi Nagar, Kurla, late last night, leaving more than 10 people injured pic.twitter.com/dEp7W8GlYX— ANI (@ANI) August 21, 2026
BMCના મુંબઇ ફાયર બ્રિગેડને ઘટનાની માહિતી મળતા જ તરત બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. આ ઘટના કુર્લા ઇસ્ટના ઇન્દિરા નગર વિસ્તારમાં ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટની પાછળ આવેલા બટવારા ભવન અને MHADA બિલ્ડિંગ પાસે બની હતી.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર એક ક્રેન ઝૂંપડીવાળા વિસ્તારમાં પડી હતી. દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ BMCનું મુંબઇ ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા અને સંબંધિત BMC વોર્ડના કર્મચારી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પ્રાથમિક અહેવાલોથી ખબર પડે છે કે ક્રેનની નીચે ત્રણથી ચાર લોકો ફસાયેલા છે.
Mumbai, Maharashtra: A crane deployed for demolition work collapsed onto houses in Qureshi Nagar, Kurla, around 2:35–2:45 am. Four to five houses were damaged, and several people were injured. More details are awaited pic.twitter.com/uXRcJcmSrl— IANS (@ians_india) August 21, 2026
તે બાદ બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. BMCના એક જૂનિયર એન્જિનિયરે જણાવ્યું હતું કે MHADA દ્વારા દબાણ હટાવવાનું અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ દુર્ઘટના ત્યારે બની જ્યારે આ ઓપરેશન માટે ક્રેનને ઉભી કરવામાં આવતી હતી. ક્રેનને ચઢાવવા માટે એક JCB મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો ત્યારે તેનું સંતુલન બની ગયું હતું અને તેની પાસે આવેલી ઝૂંપડીમાં પડી હતી.
BMCની સાયન હોસ્પિટલમાંથી મળતી માહિતી અનુસાર, ત્યાં દાખલ છ લોકોની હાલત સ્થિર છે. ભાભા હોસ્પિટલમાં પણ બે લોકોની હાલત સ્થિર છે.
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