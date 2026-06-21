ETV Bharat / bharat

દુનિયામાં વાગ્યો ભારતનો ડંકો! બ્રિટનની પ્રતિષ્ઠિત મેડિકલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં લાગી 'સર્જરીના પિતામહ' મહર્ષિ સુશ્રુતની ભવ્ય પ્રતિમા

આધુનિક પ્લાસ્ટિક સર્જરીના પિતામહ મહર્ષિ સુશ્રુતની 90 કિલોગ્રામની કાંસ્ય પ્રતિમાનું યુકેમાં અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે.

આધુનિક પ્લાસ્ટિક સર્જરીના પિતામહ મહર્ષિ સુશ્રુતની 90 કિલોગ્રામની કાંસ્ય પ્રતિમાનું યુકેમાં અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે.
આધુનિક પ્લાસ્ટિક સર્જરીના પિતામહ મહર્ષિ સુશ્રુતની 90 કિલોગ્રામની કાંસ્ય પ્રતિમાનું યુકેમાં અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. (Eenadu/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આધુનિક પ્લાસ્ટિક સર્જરીના જનક અને 'શસ્ત્રક્રિયાના પિતામહ' તરીકે ઓળખાતા મહર્ષિ સુશ્રુતની 90 કિલોગ્રામની કાંસાની પ્રતિમાનું યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે) માં અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. શુક્રવારે, આ પ્રતિમા એડિનબર્ગના રૉયલ કૉલેજ ઓફ સર્જન્સના 'પ્લેફેર ઑડિટૉરિયમ'માં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, જે વિશ્વની સૌથી જૂની અને સૌથી મોટી સર્જિકલ સંસ્થા છે (1505માં સ્થાપિત, જેમાં 140 થી વધુ દેશોમાં 33,000 થી વધુ સભ્યો છે).

તેલુગુ મૂળના પ્રોફેસર ચંદ્ર ચેરુવુની મોટી પહેલ

આ કાર્યક્રમનું આયોજન યુકે સ્થિત તેલુગુ મૂળના સર્જન પ્રોફેસર ચંદ્ર ચેરુવુના નેતૃત્વ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના પ્રયાસોને કારણે, વૈશ્વિક સમુદાય હવે સર્વસંમતિથી મહર્ષિ સુશ્રુતને 'શસ્ત્રક્રિયાના પિતામહ' તરીકે ઓળખે છે. આ પ્રતિમા પ્રોફેસર ચેરુવુ અને તેમના પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત 'ચેરુવુ ફેમિલી ફાઉન્ડેશન' દ્વારા દાન કરવામાં આવી છે અને તે તમિલનાડુના તિરુવન્નામલાઈના એક શિલ્પકાર દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.

પ્રોફેસર ચેરુવુ અને તેમના પરિવાર ઉપરાંત, આ કાર્યક્રમમાં યુએસ, ભારત અને યુકેના અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓએ હાજરી આપી હતી, જેમાં સિદ્ધાર્થ મલિક (એડિનબર્ગમાં ભારતના કોન્સ્યુલ જનરલ), પ્રોફેસર રોવાન પાર્ક્સ (ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ), પ્રોફેસર ક્લેર મેકનોટ (એડિનબર્ગના રોયલ કોલેજ ઓફ સર્જન્સના પ્રમુખ), અને પ્રોફેસર માર્ક હેલ્પર્ન (કેલિફોર્નિયા કોલેજ ઓફ આયુર્વેદના સ્થાપક)નો સમાવેશ થાય છે.

પુરાવા-આધારિત પુસ્તકનું વિમોચન

આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિશ્વ સમક્ષ અધિકૃત ઇતિહાસ રજૂ કરવાનો અને સુશ્રુતને વિશ્વના પ્રથમ સર્જન તરીકે સન્માનિત કરવાનો હતો. આ પ્રસંગે પ્રોફેસર ચેરુવુએ ઐતિહાસિક પુરાવાઓ પર આધારિત પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું.

આ પુસ્તકનું શીર્ષક 'મહર્ષિ સુશ્રુત: એ કેમ્પેડિયમ - ફાધર ઑફ સર્જરી' છે. પ્રતિમા અને પુસ્તક બંનેને સ્વીકારીને, એડિનબર્ગની રૉયલ કૉલેજ ઑફ સર્જન્સે વિશ્વ સમક્ષ પુષ્ટિ કરી કે, મહર્ષિ સુશ્રુત ખરેખર 'શસ્ત્રક્રિયાના પિતામહ' છે.

આ પુસ્તકમાં, વિશ્વભરના આયુર્વેદ અને આધુનિક દવા (એલોપથી) ક્ષેત્રના 36 નિષ્ણાતોએ વિગતવાર ચર્ચા કરી છે કે કેવી રીતે મહર્ષિ સુશ્રુતની પદ્ધતિઓ અને પ્રથાઓ 21મી સદીમાં પણ ખૂબ જ સુસંગત રહે છે.

હિપ્પોક્રેટ્સ પહેલાં સ્થાપિત નૈતિક ધોરણો

આ પુસ્તક પુરાવા આપે છે કે, આધુનિક દવા હિપ્પોક્રેટિક શપથનું પાલન કરે છે, તેમ છતાં સુશ્રુતે હિપ્પોક્રેટ્સના સમય પહેલાં સદીઓ પહેલાં આવા નૈતિક ધોરણો સ્થાપિત કર્યા હતા.

તેમણે દવાની વિવિધ શાખાઓને વ્યવસ્થિત કરી, જેમાં જનરલ સર્જરી, પ્લાસ્ટિક સર્જરી, ઓર્થોપેડિક્સ, ગાયનેકોલોજી, ટોક્સિકોલોજી અને યુરોલોજીનો સમાવેશ થાય છે. આ પુસ્તક એમેઝોન, ગુગલ બુક્સ અને કિન્ડલ જેવા પ્લેટફોર્મ પર ઈ-બુક તરીકે ઓનલાઈન પણ ઉપલબ્ધ છે.

મહર્ષિ સુશ્રુત વિશે જાણો

મહર્ષિ સુશ્રુત, એક ભારતીય, એક દૂરદર્શી સર્જન હતા. લગભગ 2,600 વર્ષ પહેલાં, તેમણે 300 થી વધુ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયાઓ કરી હતી અને 124 અલગ અલગ શસ્ત્રક્રિયાના સાધનોની શોધ કરી હતી. આ જ્ઞાનને ભવિષ્યની પેઢીઓ સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી, તેમણે 'સુશ્રુત સંહિતા' લખી હતી, જે વિશ્વનો પ્રથમ શસ્ત્રક્રિયા પરનો ગ્રંથ છે.

આધુનિક પ્લાસ્ટિક સર્જરી શરૂ થયાના ઘણા સમય પહેલા, સુશ્રુતે કપાળની ત્વચાનો ઉપયોગ કરીને નાકનું પુનર્નિર્માણ કર્યું હતું. આધુનિક વિશ્વમાં આવા ધોરણો વ્યાખ્યાયિત થયા તે પહેલાં તેમણે શસ્ત્રક્રિયા તાલીમ, તબીબી શિસ્ત અને નીતિશાસ્ત્ર સંબંધિત સિદ્ધાંતો સ્થાપિત કર્યા હતા.

પ્રોફેસર ચંદ્ર ચેરુવુ કોણ છે?

પ્રોફેસર ચંદ્ર ચેરુવુ સ્વર્ગસ્થ ડૉ. સી.એસ. શાસ્ત્રીના પુત્ર છે. આ પરિવાર આંધ્રપ્રદેશના તેનાલી નજીકના પેરાવલી ગામના રહેવાસી છે. છસો વર્ષથી વધુ સમયથી ચેરુવુ પરિવાર આ ગામના રહેવાસીઓને મફત હર્બલ તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડી રહ્યો છે. ડૉ. સી.એસ. શાસ્ત્રી પોતે 1974 થી વિજયવાડામાં એક પ્રખ્યાત સર્જન તરીકે સેવા આપી હતી.

પ્રોફેસર ચેરુવુએ આંધ્ર મેડિકલ કોલેજમાંથી એમબીબીએસ અને મણિપાલમાંથી એમએસ પૂર્ણ કર્યું. બાદમાં, 1991 માં યુકે ગયા પછી, તેમણે ઇંગ્લેન્ડ, એડિનબર્ગ અને ગ્લાસગોમાં રોયલ કોલેજ ઓફ સર્જન્સ તેમજ ઇન્ટરકોલેજિયેટ બોર્ડમાંથી ચાર FRCS ડિગ્રી મેળવી.

પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવા ઉપરાંત, પ્રોફેસર ચેરુવુએ 'ચેરુવુ ફેમિલી લેગસી ગ્રાન્ટ' દ્વારા તેમના પિતાની સ્મૃતિમાં બે કાયમી વાર્ષિક 'ટ્રાવેલિંગ સર્જિકલ શિષ્યવૃત્તિ' પણ શરૂ કરી છે. એડિનબર્ગની રોયલ કોલેજ ઓફ સર્જન્સ દ્વારા સંચાલિત, આ શિષ્યવૃત્તિઓ સર્જનોને વિશ્વભરના અગ્રણી તબીબી કેન્દ્રોની મુલાકાત લેવાની અને તેમની વ્યાવસાયિક કુશળતા વધારવાની તક આપે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MAHARSHI SUSHRUTA STATUE UK
FATHER OF SURGERY
PROFESSOR CHANDRA CHERUVU
ROYAL COLLEGE OF SURGEONS EDINBURGH
MAHARSHI SUSHRUTA STATUE UK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.