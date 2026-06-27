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લ્યો બોલો...હવે મહારાષ્ટ્રમાં TETનું પેપર ફૂટ્યું! 28 જૂને યોજાનારી પરીક્ષા રદ્દ

શિક્ષણ વિભાગ અને તંત્રની બેદરકારી પર પ્રશ્નો ઊભા કરતી વધુ એક ઘટના, 4 લાખથી વધુ ઉમેદવારો માટે યોજાનારી મહારાષ્ટ્ર TETની પરીક્ષાનું પેપર લીક

શિક્ષણ વિભાગ અને તંત્રની બેદરકારી પર પ્રશ્નો ઊભા કરતી વધુ એક ઘટના, 4 લાખથી વધુ ઉમેદવારો માટે યોજાનારી મહારાષ્ટ્ર TETની પરીક્ષાનું પેપર લીક
શિક્ષણ વિભાગ અને તંત્રની બેદરકારી પર પ્રશ્નો ઊભા કરતી વધુ એક ઘટના, 4 લાખથી વધુ ઉમેદવારો માટે યોજાનારી મહારાષ્ટ્ર TETની પરીક્ષાનું પેપર લીક (પ્રતિકાત્મક તસવીર - IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 2:46 PM IST

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નવી દિલ્હી: આવતીકાલે, 28 જૂને યોજાનારી મહારાષ્ટ્ર ટીચર્સ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (MAHA TET)નું પેપર લીક થઈ ગયું છે. પેપર લીક થયા બાદ, પરીક્ષા મુલતવી રાખવામાં આવી છે. અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું છે કે, ભિવંડીમાં કેટલાક વ્યક્તિઓ પાસે પરીક્ષાના પેપર જેવા જ પ્રશ્નો હતા. પોલીસ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, અને સંપૂર્ણ તપાસ થાય ત્યાં સુધી પરીક્ષા મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

અહેવાલ છે કે મહારાષ્ટ્ર TET પરીક્ષામાં આશરે 4 લાખ ઉમેદવારો હાજર રહેવાના હતા. શિક્ષણ વિભાગે પરીક્ષા મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી છે. ટૂંક સમયમાં નવી પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે. NEET પરીક્ષાનું પેપર લીક થવાથી દેશભરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. દરમિયાન, TET પેપર લીકે ફરી એકવાર શિક્ષણ વિભાગની નબળી કામગીરી પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

ભિવંડી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો

NEET 2026 ની પરીક્ષા દરમિયાન થયેલી ગેરરીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડે તમામ જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી હતી. જોકે, 27 જૂનની સવારે, ભિવંડીમાં પ્રશ્નપત્રમાં ફેરફાર થઈ શકે છે તેવી બાતમીના આધારે, ભિવંડી પોલીસે સદર વિસ્તારમાં દરોડો પાડ્યો. તેમને માહિતી મળી હતી કે ભિવંડીમાં પ્રશ્નપત્રમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. બોર્ડના અધિકારીઓની હાજરીમાં પેપર લીકની તપાસ કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદો પાસેથી મળેલું પ્રશ્નપત્ર TET પરીક્ષા સાથે બરાબર મેળ ખાતું હતું. ભિવંડી પોલીસ સ્ટેશને કેસ નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

2025 માં પણ પેપર લીક થયું હતું

રાજ્યભરમાંથી લગભગ 428,000 ઉમેદવારો પરીક્ષામાં બેસવાના હતા, જે ગઈકાલે રાજ્યભરના 1,428 કેન્દ્રો પર યોજાવાની હતી. કુલ નોંધાયેલા ઉમેદવારોમાંથી, 226,263 શિક્ષકો હતા જેઓ પહેલાથી જ નોકરી કરતા હતા અને જરૂરી TET લાયકાત મેળવવા માટે પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા. જ્યારે બાકીના ઉમેદવારો શિક્ષક બનવામાં રસ ધરાવતા હતા.

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