મહારાષ્ટ્ર રાજ્યસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે NCP નેતા શરદ પવારને ટેકો આપ્યો ટેકો

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે NCP નેતા શરદ પવારને ટેકો આપ્યો
મહારાષ્ટ્રમાં રાજ્યસભાની સાત બેઠકોમાંથી એક જીતવા માટે વિપક્ષી ગઠબંધન તૈયાર છે.
Published : March 4, 2026 at 9:22 PM IST
મુંબઈ: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બુધવારે મહારાષ્ટ્રમાંથી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) ના ઉમેદવાર તરીકે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (SP) ના વડા શરદ પવારને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી. વિપક્ષી જૂથ ખાલી પડેલી સાત બેઠકોમાંથી એક જીતવા માટે તૈયાર છે.
AICC ના મહાસચિવ રમેશ ચેન્નીથલાએ સમાચાર એજન્સી PTI ને જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ તેમને 16 માર્ચે યોજાનારી મહારાષ્ટ્રમાંથી ઉપલા ગૃહની ચૂંટણીમાં રાજ્યસભાના વર્તમાન સાંસદ પવારને ટેકો આપવાના નિર્ણયની જાણ કરી છે.
નવા રાજ્યસભા કાર્યકાળ માટે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીને ટેકો આપવાનો કોંગ્રેસનો નિર્ણય બે વર્ષમાં થનારી ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો દાખલ કરવાની અંતિમ તારીખ 5 માર્ચના એક દિવસ પહેલા આવ્યો છે. અગાઉ, ત્રણ MVA સાથી પક્ષો - કોંગ્રેસ, NCP (SP) અને શિવસેના (UBT) - એ વિધાનસભામાં તેમની તાકાતને કારણે રાજ્યમાંથી વિપક્ષી ગઠબંધન જીતી શકે તેવી એકમાત્ર બેઠક પર દાવો કર્યો હતો.
એપ્રિલમાં મહારાષ્ટ્રમાં ખાલી પડી રહેલી રાજ્યસભાની સાત બેઠકોમાંથી સંયુક્ત વિપક્ષ ફક્ત એક જ જીતી શકે છે.
288 સભ્યોની વિધાનસભામાં ચૂંટાયેલા ઉમેદવાર માટે પ્રથમ પસંદગીનો મત ક્વોટા 36 છે, કારણ કે 288 સભ્યોની વિધાનસભા ઘટાડીને 286 કરવામાં આવી છે. વર્તમાન ધારાસભ્યોના મૃત્યુને કારણે બે બેઠકો ખાલી છે - અહિલ્યાનગર જિલ્લાના રાહુરીથી ચૂંટાયેલા શિવાજીરાવ કર્દિલે (ભાજપ) અને પુણે જિલ્લાના બારામતીથી ચૂંટાયેલા અજિત પવાર (એનસીપી).
શિવસેના (યુબીટી) પાસે 20 ધારાસભ્યો છે, ત્યારબાદ કોંગ્રેસ (16) અને એનસીપી-એસપી (10) છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે વિધાનસભાના સભ્યો ઇલેક્ટોરલ કોલેજ બનાવે છે. વહેલી સવારે, શાસક ભાજપે ચૂંટણી માટે ચાર ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી.
