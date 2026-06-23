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પુણેમાં સોનમ રઘુવંશી કાંડ જેવો કિસ્સો: મંગેતરને કિલ્લા પર લઈ જઈને યુવતી-પ્રેમીએ ધક્કો મારી દીધોં

પુણે જિલ્લાના ગહુંજેના રહેવાસી કેતન વિશાલ અગ્રવાલ 18 જૂનના રોજ લોહાગઢ કિલ્લા પાસે એક ખીણમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.

કેતન અગ્રવાલની ફાઈલ તસવીર
કેતન અગ્રવાલની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 5:43 PM IST

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પુણે: કેતન વિશાલ અગ્રવાલના મૃત્યુ કેસમાં ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. પોલીસે મંગળવારે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીના ડિરેક્ટર મૃતક કેતનની મંગેતર અને તેના પ્રેમીની પુણે જિલ્લાના લોહાગઢ કિલ્લાની નજીક ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારીને તેને અકસ્માતમાં ખપાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.

પુણે જિલ્લાના ગહુંજેના રહેવાસી અને પરિવારના રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસના ડિરેક્ટર, 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલ 18 જૂનના રોજ કિલ્લાની નજીક એક ખીણમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં, તે ઐતિહાસિક લોહાગઢ કિલ્લામાં આકસ્મિક રીતે પડી જવાનો કેસ માનવામાં આવતો હતો.

પોલીસે ત્યારબાદ કહ્યું હતું કે, કિલ્લા પર ભારે પવન વચ્ચે કેતન તેની મંગેતર અને મિત્રો સાથે ટ્રેકિંગ દરમિયાન ફોટોગ્રાફી કરતી વખતે લગભગ 400 ફૂટ નીચે ખીણમાં પડી ગયા હતા. જો કે, હવે તપાસમાં તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના 22 વર્ષીય બોયફ્રેન્ડ ચેતન બાબુલાલ ચૌધરીએ ષડયંત્ર રચ્યું હોવા તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે.

ઘટના બાદ મંગેતર સિયાએ લોનાવલા ગ્રામીણ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, બંને જ્યારે કિલ્લા પર ફરવા ગયા હતા ત્યારે કેતન લપસીને પડી ગયો હતો, આ માહિતીના આધારે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધ્યો હતો.

સિયા ગોયલ
સિયા ગોયલ (ETV Bharat/Arrangement)

આ વર્ષના અંતમાં બંનેના લગ્ન થવાના હતા. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે પરિવારોએ લગ્નની બધી તૈયારીઓ કરી લીધી હતી. વેડિંગ સેરેમની માટે રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં એક મહેલ બુક કરાવવામાં આવ્યો હતો.

પુણે રુરલના SP સંદીપ સિંહ ગિલે જણાવ્યું હતું કે, મૃત્યુની આસપાસના સંજોગો શંકાસ્પદ જણાતા હતા, જેના કારણે પોલીસે કેસની સંપૂર્ણ તપાસ કરી હતી.

તેમણે કહ્યું કે, "અમારી ટીમોએ નાણાકીય વિવાદો અને વ્યક્તિગત સંબંધો સહિત અનેક પાસાઓની તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે કથિત રીતે શોધી કાઢ્યું હતું કે સિયા પુણેના કોંધવાના રહેવાસી ચેતન બાબુલાલ ચૌધરી સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હતી."

ગિલે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, "જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં, બંનેએ ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં પ્રી-વેડિંગ શૂટનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું. તેઓ પુણેથી નીકળી ગયા હતા. જોકે, મુંબઈ પહોંચ્યા પછી, તેમને ખબર પડી કે કેતન અગ્રવાલનો પાસપોર્ટ ગુમ હતો. એવું બહાર આવ્યું છે કે આરોપી સિયા ગોયલ બાલી જવા માંગતી ન હોવાથી તેનો પાસપોર્ટ સંતાડી દીધો હતો."

SPએ જણાવ્યું કે, "બંને પરિવારોએ 19 જૂને સિયા ગોયલના જન્મદિવસની પાર્ટીનું પણ આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ તે ત્યાં જવા માંગતી ન હતી. તેથી 18 જૂને, તેણે આગ્રહ કર્યો અને વિશાલને લોહાગઢ કિલ્લા પર લઈ ગઈ. ચેતન ચૌધરી પહેલેથી જ ત્યાં હાજર હતો, અને બંનેએ પ્લાન મુજબ કર્યું."

હૂડીવાળા જેકેટમાં આરોપી ચેતન ચૌધરી
હૂડીવાળા જેકેટમાં આરોપી ચેતન ચૌધરી (ETV Bharat/Arrangement)

ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "હત્યા પછી તપાસમાં પાસપોર્ટ ખોવાઈ ગયો હોવાની વાત સામે આવી હતી. 18 જૂનના રોજ, એક ઘટના સામે આવી હતી કે કેતન અગ્રવાલ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ સાથે લોહાગઢ કિલ્લા ગયો હતો અને તેનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. પોલીસ કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક અધિકારીઓએ તેનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો, અને લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો."

તેમણે ઉમેર્યું કે, "મૃતકના પરિવાર પાસેથી માહિતી મેળવ્યા પછી, અમને શંકા ગઈ. ત્યારબાદ અમે ઘટનાની તપાસ કરી, અને એવું બહાર આવ્યું કે કેતન અને સિયા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઝઘડા ચાલી રહ્યા હતા. સિયા અને ચેતને તેની હત્યાની યોજના બનાવી હતી, અને તેમણે તેને અંજામ આપ્યો."

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર નહોતી અને તેને ચેનત સાથેના સંબંધમાં અવરોધ માનતી હતી. બંનેએ કથિત રીતે કેતનને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. યોજનાના ભાગ રૂપે, સિયા તેને બહાર ફરવાના બહાને લોહાગઢ કિલ્લા લઈ ગઈ, જ્યારે ચેતનને પછીથી સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, બંનેએ કથિત રીતે કેતનને કિલ્લા પરથી ધક્કો મારી દીધો હતો, જેના કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

શંકાના આધારે, સ્થાનિક ગુના શાખાએ ચેતનને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે કેતન સિયા સાથે ચેતનના સંબંધોમાં અવરોધ બની રહ્યો હોવાથી, બંનેએ તેના મંગેતરને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ચેતનની પૂછપરછના આધારે સિયાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

SP ગિલે જણાવ્યું કે, "કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલ દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ, લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસે મંગળવારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાના સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ હત્યા અને ગુનાહિત કાવતરાનો કેસ નોંધ્યો હતો."

એમ પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ઘટનાઓનો ચોક્કસ ક્રમ સ્થાપિત કરવા, ફોરેન્સિક પુરાવા એકત્રિત કરવા અને કથિત કાવતરામાં અન્ય વ્યક્તિઓ સામેલ હતા કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

લોહાગઢ કિલ્લો મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલો છે. તે મહારાષ્ટ્રના 12 કિલ્લાઓમાંથી એક છે જે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે સૂચિબદ્ધ છે.

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