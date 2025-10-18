ધનતેરસ પર મોટી દુર્ઘટના, શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી પિકઅપ વાન પલટી, 8 લોકોના મોત
મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લામાં એક વાહન ઘાટ પર પલટી જતાં આઠ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કેટલાંક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.
નંદુરબાર (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લામાં શનિવારે ધનતેરસના દિવસે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ. ચાંદસૈલી ઘાટ પર એક વાહન કાબુ ગુમાવીને પલટી જતાં 8 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે 8 જેટલાં લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જણાયું છે. આ માહિતી જાહેર કરતા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા કેટલાક લોકોની હાલત ગંભીર છે.
જાણવા મળતી વિગત અનુસાર આ દુર્ઘટના ત્યારે સર્જાઈ જ્યારે પવિત્ર અસ્તંબા યાત્રાથી પરત ફરી રહેલા યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક પિકઅપ વાન ચાંદસૈલી ઘાટ પર એક વળાંક પર કાબુ ગુમાવીને પલટી મારી ગઈ, ઘાટના ઢાળવાળા અને સાંકડા રસ્તા પર ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.
અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, પિકઅપ વાન પલટી ગઈ હતી, જેના કારણે તેનો પાછળનો ભાગ રસ્તા પર પડી ગયો હતો, જેના કારણે ઘણા મુસાફરો દબાઈ ગયા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક તલોદા સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની હાલત ગંભીર છે. આ અકસ્માતથી સમગ્ર નંદુરબાર જિલ્લામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પોલીસ આ અકસ્માતનું કારણ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
બાદમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા ધારાસભ્ય રાજેશ પાડવીએ જણાવ્યું હતું કે, "નંદુરબારના ચાંદસૈલી ઘાટ પર એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના બની. અસ્તંબા ઋષિદેવના દર્શન કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતું વાહન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. આ અકસ્માતમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે. ઘાયલોને તલોદા સબ-જિલ્લા હોસ્પિટલમાં અને કેટલાકને નંદુરબાર જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. ઘાયલો માટે રાહત કાર્ય ચાલુ છે."
પ્રાથમિક માહિતી દર્શાવે છે કે પિકઅપ વેનમાં આશરે 40 લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ઘાયલો અને મૃતકોના પરિવારોને સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. પોસ્ટમોર્ટમ પછી, મૃતદેહોને તમામ સંબંધિતોના ઘરે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.