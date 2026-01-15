મહારાષ્ટ્રમાં BMC સહિત 29 મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી, 1,700 ઉમેદવારો મેદાનમાં
મતદાન સવારે લગભગ 7:30 વાગ્યે શરૂ થયું હતું અને સાંજે 5:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. સૌ કોઈની નજર મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) પર છે.
Published : January 15, 2026 at 11:03 AM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં ગુરુવારે, BMC સહિત 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. મતદાન સવારે લગભગ 7:30 વાગ્યે શરૂ થયું હતું અને સાંજે 5:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. સૌ કોઈની નજર મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) પર છે. ચૂંટણી પહેલા, રાજકીય પક્ષોએ દાવો કર્યો હતો કે મુંબઈનો મેયર મરાઠી હશે.
BMC એશિયાની સૌથી ધનિક મ્યુનિસિપલ સંસ્થા માનવામાં આવે છે, જેનું વાર્ષિક બજેટ આશરે ₹75,000 કરોડ છે. આ જ કારણ છે કે તમામ રાજકીય પક્ષો જીતના દાવા કરી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે BMCના 227 વોર્ડમાં સૌથી વધુ પ્રભાવ ધરાવતો પક્ષ મંત્રાલય સુધી પહોંચી ગયો છે. 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં 227 બેઠકો માટે લગભગ 1,700 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत के साथ BMC चुनाव में मतदान किया। pic.twitter.com/AidBLUF6od— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 15, 2026
16 જાન્યુઆરીએ, સંબંધિત રિટર્નિંગ અધિકારીઓ (RO) ની દેખરેખ હેઠળ મુંબઈના 23 નિયુક્ત કેન્દ્રો પર મત ગણતરી કરવામાં આવશે. એક અખબારી યાદીમાં, મહાનગરપાલિકાએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે શહેરના 23 વિભાગીય કેન્દ્રો પર EVM અને અન્ય ચૂંટણી સામગ્રીનું વિતરણ કરીને મતદાન માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.
મતદાન શરૂ થયાના થોડા સમય બાદ ઘણા શહેરોમાં મતદાન મથકો પરથી EVM મશીનમાં ખામી હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. આ શહેરોમાં ધુળે, નાંદેડ, છત્રપતિ સંભાજીનગર, નાસિક અને નાગપુરનો સમાવેશ થાય છે. વહીવટીતંત્રે દાવો કર્યો હતો કે કેટલાક સ્થળોએ મશીનો ટેકનિકલ કારણોસર કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા.
રાજ્યમાં વિકાસ માટે ભાજપને મત આપો: ચંદ્રકાંત પાટીલ
2026ની મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યા પછી, મહારાષ્ટ્રના મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલે કહ્યું, "મેં મારા મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. મેં આજે સવારે મારી ફરજ પૂરી કરી. હું દરેકને બહાર આવીને મતદાન કરવાની અપીલ કરું છું. ભાજપ વિકાસ લાવશે, અને લોકો તેના માટે મતદાન કરશે."
લોકોએ વિકાસ માટે મતદાન કરવું જોઈએ: આનંદ દુબે
શિવસેના (UBT) ના પ્રવક્તા આનંદ દુબેએ કાંદિવલીના એક મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું. તેમણે કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ બહાર આવે અને પોતાનો મત આપે. મને થોડી મુશ્કેલી પડી, પરંતુ હું બીજા બૂથ પર મતદાન કરી શક્યો. ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહી નથી. આ વખતે, જે ઉમેદવારને મતદાન કરવામાં આવી રહ્યું છે તે પહેલાની જેમ ડિજિટલ સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થતો નથી. શહેરભરના લોકો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે; આવી ભૂલો ન થવી જોઈએ. લોકોએ વિકાસ માટે મતદાન કરવું જોઈએ."
તમારા મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ તમારી ફરજ તરીકે કરો: પીયૂષ ગોયલ
મતદાન કર્યા પછી, કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું, "લોકશાહીના આ ઉત્સવમાં ભાગ લેવાનો ખૂબ આનંદ છે. મુંબઈ ભારતની નાણાકીય અને વ્યાપારી રાજધાની છે. આપણે બધા મુંબઈકર હોવાનો ગર્વ અનુભવીએ છીએ. આપણે મુંબઈની પ્રગતિ અને વિકાસના ચશ્મા દ્વારા વિકસિત અને સમૃદ્ધ દેશના ભવિષ્યને જોઈએ છીએ. હું દરેક મુંબઈકરને અપીલ કરું છું કે તેઓ તેમના પ્રિય શહેર પ્રત્યેની ફરજ તરીકે મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરે, જેથી સુશાસન, ઝડપી પ્રગતિ, દરેક મુંબઈકરની સુખાકારી સુનિશ્ચિત થાય અને મુંબઈથી શરૂ થતી ભારતની વૈશ્વિક સફળતાની ખાતરી થાય."
સચિન તેંડુલકરે પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે 2026 ની BMC ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યા પછી પોતાની શાહીવાળી આંગળી બતાવી. તેમણે કહ્યું, "આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી છે. તે આપણને મતદાન દ્વારા આપણો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાની તક આપે છે. દરેક વ્યક્તિએ બહાર આવીને પોતાનો મત આપવો જોઈએ."
મુંબઈના મેયર એક મરાઠી માનુષ, એક હિન્દુ હશે: શાયના એનસી
2026ની બીએમસી ચૂંટણી અંગે શિવસેનાના નેતા શાયના એનસીએ કહ્યું કે મતદાન મા મુંબા દેવી અને શ્રી સિદ્ધિવિનાયકના આશીર્વાદથી શરૂ થશે. "હું દરેક મુંબઈકરને મતદાન કરવાની અપીલ કરું છું કારણ કે તે લોકશાહીનો ગુણ છે જે તમને તમારા પ્રશ્નો ઉઠાવવાની શક્તિ આપે છે." તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ પોતાની હાર માટે બહાના શોધી રહ્યો છે, જેમાં ઈવીએમ, ચૂંટણી પંચ, ઈડી અને સીબીઆઈનો ઉલ્લેખ છે. મુંબઈકર ફક્ત વિકાસ માટે મતદાન કરશે. મુંબઈના મેયર એક મરાઠી માનુષ, એક હિન્દુ અને એક એવો હશે જેનું હૃદય આ શહેર માટે ધડકે છે અને તેના માટે કામ કરવા માંગે છે.