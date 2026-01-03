મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: મહાયુતિ 68 બેઠકો પર બિનહરીફ વિજેતા, ભાજપને ફાયદો
મહારાષ્ટ્રમાં 15 જાન્યુઆરીએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. દરમિયાન, શિવસેનાએ આ જીત પર હુમલો શરૂ કર્યો છે.
Published : January 3, 2026 at 12:33 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં 15 જાન્યુઆરીએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને બીએમસીની ચૂંટણીઓ પહેલા એક મોટો અપડેટ સામે આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મહાયુતિના સાથી પક્ષોએ કોઈપણ વિરોધ વિના લગભગ 68 બેઠકો પર આગળ વધી ગયા છે. વિરોધ પક્ષોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે શાસક ગઠબંધન દ્વારા ઉમેદવારોને ચૂંટણીમાંથી ખસી જવા માટે દબાણ કરવા માટે ધમકીઓ અને પૈસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ભાજપના નેતા કેશવ ઉપાધ્યાયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યભરમાં ભાજપ અને મહાયુતિના 68 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે, જે શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં પાર્ટીની વધતી જતી તાકાત દર્શાવે છે. આમાં 44 ભાજપના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સૌથી વધુ કાઉન્સિલરો થાણે જિલ્લાના કલ્યાણ-ડોંબિવલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાંથી આવ્યા છે, ત્યારબાદ પુણે, પિંપરી ચિંચવાડ, પનવેલ, ભિવંડી, ધુળે, જલગાંવ અને અહિલ્યાનગરનો સમાવેશ થાય છે. પુણેના વોર્ડ નંબર 35માંથી ભાજપના ઉમેદવારો મંજુષા નાગપુરે અને શ્રીકાંત જગતાપ વિરોધ વિના ચૂંટાયા હતા. આનું કારણ એ હતું કે તેમના વિરોધીઓએ તેમના ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચી લીધા હતા. બંને 2017 અને 2022 વચ્ચે આ વોર્ડમાંથી ચૂંટાયા હતા.
Maharashtra State Election Commission sought reports from the concerned local election authorities regarding candidates elected unopposed after the completion of the nomination and withdrawal process yesterday. As per a senior officer in the State Election Commission, this is…— ANI (@ANI) January 3, 2026
કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા મુરલીધર મોહોલે પાર્ટીની જીત પર કહ્યું કે પુણેના આગામી મેયર તેમની પાર્ટીના હશે. મોહોલે દાવો કર્યો હતો કે તેમની પાર્ટીનું લક્ષ્ય 125 બેઠકો છે, જેમાંથી તેઓ પહેલાથી જ બે જીતી ચૂક્યા છે, 123 બેઠકો બાકી છે. વિરોધ વિના બે બેઠકો જીતવી એ પાર્ટીના સુશાસનનો પુરાવો છે. એકનાથ શિંદેની પાર્ટીની વાત કરીએ તો, શિંદેની શિવસેનાના 22 ઉમેદવારો વિરોધ વિના ચૂંટાયા હતા, જ્યારે અજિત પવારની રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના માત્ર બે ઉમેદવારો ચૂંટાયા હતા.
ભાજપના નેતાઓએ આ જીતનો શ્રેય મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસની લોકપ્રિયતા અને રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણની સફળ ચૂંટણી રણનીતિને આપ્યો છે. શિવસેના (UBT) ના નેતા સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને દાવો કર્યો છે કે રિટર્નિંગ અધિકારીઓને મોડી રાત સુધી ઉમેદવારો પાસેથી ઉપાડ સ્વીકારવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે આ લોકશાહીના નામે ટોળાશાહી છે. તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે એક દિવસ, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળની જેમ જન બળવો થશે. શુક્રવારે અગાઉ શિવસેનાએ દાવો કર્યો હતો કે 131 સભ્યોના થાણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે તેના પાંચ ઉમેદવારો વિરોધ વિના ચૂંટાયા હતા.
મહારાષ્ટ્રના થાણે જિલ્લામાં ભિવંડી-નિઝામપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BNMC) ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી પછી, છ ભાજપના ઉમેદવારો વિરોધ વિના ચૂંટાયા હતા, પાર્ટીએ દાવો કર્યો હતો.
દરમિયાન, ગુરુવારે એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે થાણે જિલ્લામાં કલ્યાણ ડોંબિવલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી પછી શિવસેનાના ત્રણ ઉમેદવારો અને એક ભાજપના ઉમેદવારને બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
રાજ ઠાકરેના મનસેના નેતા અવિનાશ જાધવે કહ્યું, "જો તમે મતદાન પહેલાં ચૂંટણી જીતવા માંગતા હો, તો શા માટે તેને રોકો? બંને પક્ષોએ તેને એકબીજામાં વહેંચવી જોઈએ. ભારત અને રાજ્યમાં લોકશાહીનો અંત આવી ગયો છે. તેમણે નબળા વિપક્ષી ઉમેદવારો પસંદ કર્યા અને તેમનું કામ પૂર્ણ કર્યું."
શિવસેના (UBT) ના નેતા અરવિંદ સાવંતે પણ શાસક પક્ષો પર કોઈપણ વિરોધ વિના જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિપક્ષી ઉમેદવારો પર દબાણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
