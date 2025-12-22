મહારાષ્ટ્રમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહાયુતિની આંધી, ભાજપની પ્રચંડ જીત, રાજ ઠાકરેનું ન ખુલ્યું ખાતું
મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2025ના પરિણામોમાં મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) પ્રચંડ જીત મળી છે. જ્યારે રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)ને 2025ની મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. MNS 288 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ અને નગર પંચાયતોમાંથી એક પણ અધ્યક્ષ પદ જીતવામાં અસફળ રહ્યું. ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના મહાયુતિએ પરિણામોમાં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે MVA પણ સિમિત રહી ગઈ.
મહારાષ્ટ્રમાં નગર પરિષદ અને નગર પંચાયતની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) માટે ચિંતા વધારી દીધી છે. રાજ્યની 288 નગર પરિષદ અને નગર પંચાયતમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં MNS એક પણ પદ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી. આ પરિણામને પાર્ટી માટે મોટો રાજકીય આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 21 ડિસેમ્બરે જાહેર કરાયેલા પરિણામો અનુસાર, ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના મહાયુતિ ગઠબંધને કુલ 207 પદ જીત્યા છે. આમાંથી, ભાજપે 117, એકનાથ શિંદે જૂથની શિવસેનાએ 53 અને અજિત પવાર જૂથની NCPએ 37 મેયર પદ જીત્યા છે.
દરમિયાન, વિપક્ષી મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) એ કુલ 44 મેયર પદો પર જીત મેળવી. કોંગ્રેસે 28, ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાએ 9 અને શરદ પવારની NCP એ 7 બેઠકો પર જીત મેળવી. આ બધા વચ્ચે MNSનું ખાતું પણ ન ખુલ્યું, જે પાર્ટીની નિષ્ફળતા છતી કરે છે.
MNSની સતત માઠી
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે MNSને આટલી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. ઓગસ્ટ 2025માં યોજાયેલી મુંબઈ BEST કર્મચારી સહકારી ક્રેડિટ સોસાયટીની ચૂંટણીમાં, MNS અને શિવસેના (UBT)ની સંયુક્ત પેનલ એક પણ બેઠક જીતી શકી ન હતી. તે ચૂંટણીમાં, ભાજપ સમર્થિત પેનલે બધી 21 બેઠકો જીતી હતી.
અગાઉ, નવેમ્બર 2024 માં યોજાયેલી મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં MNS એ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પાર્ટીએ 135 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી પરંતુ એક પણ બેઠક જીતી શકી ન હતી. આ સતત હારથી પાર્ટીની રાજકીય વ્યૂહરચના અને ભવિષ્ય પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
15 જાન્યુઆરીએ BMC ચૂંટણીઓ યોજાશે
જોકે, MNS તરફથી તેની ભાવિ રાજકીય યોજનાઓ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. 15 ડિસેમ્બરે, રાજ્ય ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી હતી કે મહારાષ્ટ્રમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની ચૂંટણીઓ 15 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ એક જ તબક્કામાં યોજાશે. આમાં બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)નો પણ સમાવેશ થાય છે. કમિશન અનુસાર, આ ચૂંટણીઓના પરિણામો 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેના પક્ષો આ ચૂંટણીમાં ગઠબંધનમાં રહેશે કે નહીં તે નાગરિક ચૂંટણીઓના પરિણામો પછી સ્પષ્ટ નથી.