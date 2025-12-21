મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પરિણામ 2025: મહાયુતિ મોટી જીત તરફ, BJP ટોપ પર
મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેમાં ભાજપ સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.
Published : December 21, 2025 at 10:02 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2025ના પરિણામોમાં મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. મહાયુતિ ગઠબંધનનો ભાગ રહેલા ભાજપને આ ચૂંટણીઓમાં સૌથી વધુ મત મળ્યા હતા. મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં ભાજપ સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ માટે મતદારોનો આભાર માન્યો.
તેમણે કહ્યું, "129 ભાજપના ઉમેદવારો ચૂંટાયા છે. સાથે મળીને, અમારા ગઠબંધને લગભગ 75 ટકા મેયર ચૂંટ્યા છે. 3325 ભાજપના કોર્પોરેટરો ચૂંટાયા છે. હું મારા સાથી પક્ષો એકનાથ શિંદે અને અજિત પવારને પણ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું; તેમના પક્ષોએ પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે."
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું, "મેં આ ચૂંટણીમાં સંપૂર્ણપણે સકારાત્મક પ્રચાર ચલાવ્યો. એક પણ રેલીમાં મેં કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પક્ષ કે કોઈ નેતા વિરુદ્ધ કંઈ કહ્યું નથી. મેં વિકાસ, અમે શું કર્યું છે અને અમે શું કરવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ તેના આધારે મત માંગ્યા. લોકો અને મતદારોએ ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો, અમને ચૂંટ્યા. આ એક રીતે, લોકો દ્વારા અમારા વિકાસ કાર્યોનું માન્યતા છે."
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું, "આ ચૂંટણીઓની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે તે પાર્ટીના કાર્યકરોની ચૂંટણી હતી. ભાજપ અને મહાયુતિ આ ચૂંટણીમાં સંપૂર્ણ રીતે સામેલ હતા. મેં વ્યક્તિગત રીતે હજારો મતદારો સાથે ગામડાઓની મુલાકાત લીધી. વિધાનસભા અને સંસદીય ચૂંટણીઓ જીતવામાં મદદ કરનારા કાર્યકરોની ચૂંટણી પર આપણી પ્રતિષ્ઠા દાવ પર ન લગાવવી એ મૂર્ખામી હશે. જીત અને હાર થાય છે; ક્યારેક આપણે જીતીએ છીએ, ક્યારેક આપણે હારીએ છીએ. ચૂંટણી દરમિયાન પાર્ટીના કાર્યકરો પાસેથી કામ કરાવવું અને પછી આપણો વખત આવે ત્યારે ભાગી જવું એ યોગ્ય નથી."
શિંદે અને અજિત પવારને અભિનંદન
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે વધુમાં કહ્યું, "ભાજપના 129 મેયર ઉમેદવારો ચૂંટાયા છે. અમારા ત્રણેય પક્ષો મળીને કુલ મતના આશરે 75 ટકા છે. કોર્પોરેટરોની વાત કરીએ તો, ભાજપે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 2017માં, અમે 1600 કોર્પોરેટરો સાથે નંબર વન પાર્ટી હતા. હવે, તે સંખ્યા બમણાથી વધુ, 3325 કોર્પોરેટરો, ભાજપમાંથી ચૂંટાયા છે. કુલ કોર્પોરેટરોમાંથી 48 ટકા એકલા ભાજપના છે. હું મારા સાથીદારો એકનાથ શિંદે અને અજિત પવારને પણ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. તેમના પક્ષોએ પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે."
નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ મતદારોનો આભાર માન્યો
ડીસીએમ એકનાથ શિંદેએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું, "હું મતદારોનો આભાર માનું છું. મહાયુતિ લોકસભા, વિધાનસભા અને મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓમાં સફળ રહી છે. ભાજપે વિજયનો એક સદીનો આંકડો પાર કર્યો છે, અને શિવસેનાએ અડધી સદીનો આંકડો પાર કર્યો છે. કેટલાક લોકો કહેતા હતા કે શિવસેના થાણે સુધી મર્યાદિત હતી, પરંતુ હવે તે ચંદ્રપુરથી બાંદ્રા સુધી ફેલાઈ ગઈ છે. હું સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસને પણ અભિનંદન આપું છું. ભાજપે મોટી સફળતા મેળવી છે, અને શિવસેના મહારાષ્ટ્રમાં બીજા ક્રમે સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે."
'મશીન એ જ રીતે સેટ છે'
2025ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો, જ્યારે શિવસેના બીજા ક્રમે આવી હતી. આ વિશે પૂછવામાં આવતા, શિવસેના (UBT) ના સાંસદ સંજય રાઉતે આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "તમે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જોયા હશે; આ પરિણામો સમાન આંકડા દર્શાવે છે. મશીન એ જ રીતે સેટ છે."
તેઓએ ભાજપને 120-125, વિધાનસભામાં શિવસેનાને 54 અને અજિત પવારની NCPને 40-42 બેઠકો આપી. આંકડા એ જ છે. એ જ મશીનો, એ જ સેટિંગ્સ, એ જ પૈસા - આ આપણી લોકશાહી છે. આંકડા જુઓ. આંકડામાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ભાજપે પણ એ જ રીતે મશીનો ગોઠવ્યા છે. તેમણે ઓછામાં ઓછા આંકડા તો બદલવા જોઈતા હતા.
પક્ષ પ્રમાણે વિજેતા ઉમેદવારો
ચૂંટણીમાં ભાજપ પાસે સૌથી વધુ 124 ઉમેદવારો છે, ત્યારબાદ શિવસેના (શિંદે જૂથ) 61, એનસીપી (અજિત પવાર) 36, કોંગ્રેસ 27, એનસીપી (શરદ પવાર) 12 અને શિવસેના (યુબીટી) આઠ ઉમેદવારો છે. વીસ અપક્ષ ઉમેદવારો પણ જીત્યા.