"આ મહારાષ્ટ્ર છે, મરાઠીમાં બોલ", પુણેમાં ગુજરાતી યુવકને મરાઠી બોલવા દબાણ કરાયું, વીડિયો વાઈરલ

સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ આ વીડિયો મહારાષ્ટ્રના પુણેનું હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.

મહારાષ્ટ્રમાં ફરી ભાષા વિવાદ
મહારાષ્ટ્રમાં ફરી ભાષા વિવાદ (Screenshot Viral Video)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 9:38 PM IST

1 Min Read
મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્રમાંથી એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેણે ફરી એકવાર ભાષા વિવાદ પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. વીડિયોમાં કેટલાક લોકો કારમાં બેઠેલા એક વ્યક્તિને મરાઠી બોલવાનું દબાણ કરી રહ્યા છે. તેઓ વારંવાર કહે છે, "આ મહારાષ્ટ્ર છે, મરાઠીમાં બોલ." પરંતુ કારમાં બેઠેલો યુવક શાંત રહેવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તેમને હિન્દીમાં બોલવાની વિનંતી કરે છે.

જેમ જેમ દલીલ વધતી જાય છે, તેમ યુવકનો ગુસ્સો વધતો જાય છે, અને તે સ્પષ્ટપણે કહે છે, "હું ગુજરાતી છું, હું મરાઠી બોલીશ નહીં. તમે શું કરી લેશો?" આ સાંભળીને, નજીકમાં ઉભેલા લોકો વધુ આક્રમક બની જાય છે અને યુવક પર મરાઠી બોલવાનું દબાણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. વીડિયો જોનારા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે ભાષા જેવી સુંદર વસ્તુ પર આટલો મોટો વિવાદ કેવી રીતે થયો. જોકે બાદમાં વીડિયોના અંતમાં ગુજરાતી યુવક મરાઠી ભાષાનું અપમાન કરવા બદલ માફી માંગી રહ્યો છે.

મહારાષ્ટ્રમાં ફરી ભાષા વિવાદ (Viral Video)

સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ આ વીડિયો મહારાષ્ટ્રના પુણેનું હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. વાઈરલ વીડિયો અંગે ETV ભારતના પુણેના રિપોર્ટર દ્વારા પુણેના DCPનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. જેમણે પણ વીડિયો વાઈરલ થયો હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. જોકે તેમણે કહ્યું કે, વીડિયો અંગે હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ ન થઈ હોવાથી હાલમાં તેની પુષ્ટિ થઈ શકતી નથી.

નોંધનીય છે કે, આ પહેલા મુંબઈમાં પણ ભાષા વિવાદને લઈને કેટલાક બનાવો બન્યા છે. જુલાઈ મહિનામાં જ મનસેના કાર્યકરોએ મીરા રોડ વિસ્તારમાં મરાઠી બોલવાનો ઈનકાર કરનારા ગુજરાતી દુકાનદારને માર માર્યો હતો. આ વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ કાશીમીરા પોલીસ સ્ટેશનમાં MNSના કાર્યકરો વિરુદ્ધમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

સંપાદકની પસંદ

