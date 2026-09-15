મહારાષ્ટ્ર મરાઠી ભાષી રાજ્ય છે કે 'બહુભાષી'? અમિત શાહની ટીપ્પણી બાદ ગરમાયું રાજકારણ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રને 'બહુભાષી' ગણાવતા રાજકારણમાં ભૂકંપ આવી ગયો, સંજય રાઉત અને મનસેએ તેના પર વળતો પ્રહાર કર્યો
Published : September 15, 2026 at 9:47 PM IST
મુંબઈ: નવી મુંબઈના વાશી ખાતે યોજાયેલા છઠ્ઠા અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલન અને હિન્દી દિવસની ઉજવણી બાદ મહારાષ્ટ્રના રાજકીય વર્તુળમાં ભાષાનો મુદ્દો ફરી એકવાર કેન્દ્રસ્થાને આવ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રને દેશનું સૌથી મોટું બહુભાષી રાજ્ય ગણાવ્યું અને કહ્યું કે, અહીં મરાઠી ઉપરાંત કોંકણી, ગુજરાતી, હિન્દી, સિંધી, કન્નડ અને વારલી જેવી ભાષાઓ બોલાય છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એમ પણ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ મરાઠીને 'શાસ્ત્રીય ભાષા'નો દરજ્જો આપ્યો છે અને દેશમાં મહારાષ્ટ્ર જેવો અન્ય કોઈ બહુભાષી પ્રદેશ નથી. અમિત શાહના આ નિવેદન અને ગુજરાતમાં ગુજરાતી એ સંવાદની મુખ્ય ભાષા હોવા અંગેની તેમની દલીલને કારણે રાજ્યમાં મોટો રાજકીય વિવાદ સર્જાયો છે.
સંજય રાઉતના આકરા પ્રહાર
શિવસેના UBTના નેતા સંજય રાઉતે અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસની આકરી ટીકા કરીછે. રાઉતે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, મહારાષ્ટ્ર એ મરાઠીભાષી રાજ્ય છે; તેથી, મહારાષ્ટ્રની ધરતી પર આવીને તેને બહુભાષી ગણાવવું અયોગ્ય છે.
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "મહારાષ્ટ્રની ભાષકીય ઓળખ અંગે આવી ટિપ્પણી કરવી એ પાપ સમાન છે." રાઉતે જણાવ્યું કે, જેમ અન્ય રાજ્યો પોતાની માતૃભાષાને પ્રાથમિકતા આપે છે, તેમ મહારાષ્ટ્રમાં પણ મરાઠીને સર્વોચ્ચ દરજ્જો મળવો જોઈએ. તેમણે શાહને પડકાર ફેંક્યો કે તેઓ ચેન્નાઈ, કોલકાતા, ગુજરાત કે કર્ણાટકની મુલાકાત લે અને તે રાજ્યોને બહુભાષી ગણાવે.
'માતા-માસી'વાળી ફડણવીસની ટિપ્પણી પર વિવાદ
મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)એ પણ શાહના નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને ધ્યાન દોર્યું કે, મહારાષ્ટ્રની રચના ખાસ કરીને મરાઠીભાષી રાજ્ય તરીકે કરવામાં આવી હતી. MNSના પ્રવક્તા ગજાનન કાલેએ મહારાષ્ટ્રમાં રહીને મરાઠી ભાષાનું અપમાન ન કરવાની ચેતવણી આપી અને અમિત શાહને 'સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર' આંદોલનનો ઈતિહાસ મોકલવાની વાત કરી.
દરમિયાન મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના એક નિવેદને આ વિવાદમાં વધુ ઘી હોમ્યું. તેમણે કહ્યું, "મરાઠી મારી માતા છે, જ્યારે અન્ય ભાષાઓ મારી માસી છે. જ્યાં સુધી અન્ય ભાષાઓનો આદર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી પોતાની ભાષાને પણ આદર મળતો નથી." આનો વળતો જવાબ આપતા ઠાકરે જૂથના એમએલસી (MLC) અંબાદાસ દાનવેએ "માતા ભલે મૃત્યુ પામે, પણ માસી જીવિત રહેવી જોઈએ" તેવી કહેવત ટાંકીને મુખ્યમંત્રી પર કટાક્ષ કર્યો.
તમામ ભાષાઓના સન્માન માટે આહ્વાન
નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ હિન્દી-વિરોધી વલણ અપનાવવાને બદલે તમામ ભારતીય ભાષાઓનું સન્માન કરવા સૌને અનુરોધ કર્યો. તેમણે હિન્દીને અન્ય ભાષાઓની હરીફ નહીં, પરંતુ એકીકરણ કરનાર સાથી તરીકે વર્ણવી. મરાઠી અને હિન્દી બંને દેવનાગરી લિપિમાં લખાય છે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે વિજ્ઞાન, વહીવટ અને ન્યાયતંત્રમાં હિન્દીનો ઉપયોગ વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
'હિન્દીનું અતિક્રમણ સહન કરવામાં આવશે નહીં'
મરાઠી એકીકરણ સમિતિના પ્રમુખ ગોવર્ધન દેશમુખે ગણેશોત્સવ દરમિયાન યોજાયેલા આ હિન્દી-કેન્દ્રિત કાર્યક્રમનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, મરાઠીની સાથે હિન્દીને સહ-સત્તાવાર ભાષા તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરીને ધીમે ધીમે 'અતિક્રમણ' કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, આ એક એવું પગલું જે સહન કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે હજારો વર્ષ જૂની શાસ્ત્રીય ભાષા મરાઠીને તાજેતરના મૂળ ધરાવતી ભાષા હિન્દીની 'બહેન' તરીકે વર્ણવવા સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રની રચનાના 66 વર્ષ પછી પણ રાજ્યમાં સમર્પિત 'રાજ્ય ભાષા ભવન'નો અભાવ છે.
કેમ ઉભો થયો વિવાદ?
મહારાષ્ટ્રમાં 'મરાઠી વિરુદ્ધ હિન્દી'નો વિવાદ અચાનક ઉભો થયો નથી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં રાજ્યની ત્રિ-ભાષા નીતિ અંગે નોંધપાત્ર ચર્ચા થઈ હતી. ફેબ્રુઆરીમાં ત્રિ-ભાષા નીતિ સમિતિનો અહેવાલ રજૂ થયા બાદ મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, મરાઠી ફરજિયાત રહેશે. ત્યારબાદ મે મહિનામાં મહારાષ્ટ્ર સરકારના ગેઝેટેડ અને નોન-ગેઝેટેડ કર્મચારીઓ માટે હિન્દી ભાષાની પરીક્ષા લેવાના નિર્ણયને લઈને વિવાદ સર્જાયો હતો. MNS સહિતના મરાઠી ભાષા સંગઠનોએ આ પગલાનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. આખરે, સરકારે હિન્દી પરીક્ષા મુલતવી રાખી હતી અને તત્કાલીન મરાઠી ભાષા મંત્રી ઉદય સામંતે જણાવ્યું હતું કે, આવી પરીક્ષાની આવશ્યકતાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
ઓટો-ટેક્સી ચાલકોનો વિવાદ
ઓટો-રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકો માટે મરાઠી ભાષાનું જ્ઞાન ફરજિયાત બનાવવાની નિર્ણય બાદ ભાષાનો મુદ્દો ફરી વકર્યો હતો. રાજ્ય સરકારે ચાલકોને ભાષા શીખવા માટે એક વર્ષનો વધારાનો સમય આપ્યો હતો. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજનમાં મરાઠી તાલીમ કેન્દ્રો, ચાલકોના વિરોધ પ્રદર્શનો અને સરકારના વલણ અંગે રાજકીય ચર્ચાઓ અને વિવાદો સર્જાયા હતા.
ગણેશોત્સવ દરમિયાન સંમેલનનો વિરોધ
આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગણેશોત્સવના પ્રથમ દિવસે જ એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈના વાશી ખાતે '6ઠ્ઠું અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલન' યોજાયું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ બે દિવસીય કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ, રાજભાષા વિભાગના કર્મચારીઓ, સાહિત્યકારો, શિક્ષણવિદો અને વિવિધ ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો સહિત લગભગ 7 હજાર લોકોએ ભાગ લીધો હતો. કેટલાક મરાઠી સંગઠનોએ પણ આ સંમેલનના આયોજન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. 'મરાઠી એકીકરણ સમિતિ'એ ગણેશોત્સવ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રમાં હિન્દી-કેન્દ્રિત કાર્યક્રમ યોજવાનો વિરોધ કર્યો હતો અને સંમેલન માટેની મંજૂરી રદ કરવાની માંગ કરી હતી.
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