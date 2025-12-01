ETV Bharat / bharat

યુવતીએ પ્રેમીના મૃતદેહ સાથે લગ્ન કર્યા, પ્રેમીની હત્યા કરનારા પિતા-ભાઈઓ માટે ફાંસીની સજાની માંગી

21 વર્ષીય આંચલ મામીદ્વાર નામની યુવતી તેના મૃત બોયફ્રેન્ડ સક્ષમ ટેટના ઘરે પહોંચી હતી, અને તેના મૃતદેહ સાથે "લગ્ન" કર્યા.

આંચલ મામીદ્વાર તેના મૃત બોયફ્રેન્ડ સક્ષમ ટેટ સાથે
આંચલ મામીદ્વાર તેના મૃત બોયફ્રેન્ડ સક્ષમ ટેટ સાથે (ETV Bharat Maharashtra Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્રના નાંદેડ જિલ્લામાં એક યુવતીએ પોતાના પ્રેમીના મૃતદેહ સાથે લગ્ન કરી લીધા. અલગ જાતિના હોવાના કારણે યુવકની યુવતીના પિતા અને બે ભાઈ-બહેનો દ્વારા કથિત રીતે હત્યા કરવામાં આવી હતી.

21 વર્ષીય આંચલ મામીદ્વાર નામની યુવતી તેના મૃત બોયફ્રેન્ડ સક્ષમ ટેટના ઘરે પહોંચી હતી, તેના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, અને તેના મૃતદેહ સાથે "લગ્ન" કર્યા. સક્ષમની ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી.

27 નવેમ્બર, ગુરુવારે સાંજે 5:30 વાગ્યે, 20 વર્ષીય સક્ષમ, નાંદેડના જૂના ગંજ વિસ્તારમાં તેના મિત્રો સાથે ઉભો હતો, ત્યારે તેની અને આંચલના ભાઈ હિમેશ મામીદ્વાર વચ્ચે ઝઘડો થયો.

પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હિમેશે કથિત રીતે સક્ષમ પર ગોળી ચલાવી અને પછી તેના માથા પર ટાઇલ મારી દીધી, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. પોલીસે ટૂંક સમયમાં હિમેશ, તેના ભાઈ સાહિલ (25) અને તેના પિતા ગજાનન મામીદ્વાર (45) ની ધરપકડ કરી.

અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી વચ્ચે મૃતદેહ સાથે લગ્ન
એક દિવસ પછી, આંચલ સક્ષમના ઘરે પહોંચી જ્યાં તેના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે, આંચલે તેના મૃતદેહ સાથે "લગ્ન" કર્યા, અને દાવો કર્યો કે તે તેમના પ્રેમને "અમર" બનાવી દેશે.

બાદમાં, પત્રકારો સાથે વાત કરતા, તેણે સક્ષમની હત્યા કરવા બદલ તેના પિતા અને ભાઈઓ માટે મૃત્યુદંડની માંગણી પણ કરી.

3 વર્ષથી બંને પ્રેમમાં હતા
આંચલે કહ્યું કે, "હું છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સક્ષમ સાથે પ્રેમમાં હતી, પરંતુ મારા પિતા જાતિ અલગ હોવાના કારણે અમારા સંબંધનો વિરોધ કરતા હતા. મારા પરિવારે ઘણીવાર સક્ષમને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને હવે મારા પિતા અને ભાઈઓ હિમેશ અને સાહિલે તે કર્યું છે. હું ન્યાય ઇચ્છું છું. હું ઇચ્છું છું કે આરોપીને ફાંસી આપવામાં આવે."

તેણે પત્રકારોને એમ પણ કહ્યું કે, તે હવેથી સક્ષમના ઘરે રહેવાનું વિચારી રહી છે. પોલીસે કહ્યું કે, સક્ષમ અને મુખ્ય આરોપી હિમેશ બંને હિસ્ટ્રી-શીટર છે અને એક સમયે ગાઢ મિત્રો હતા.

પરિવાર પ્રેમ સંબંધની વિરોધમાં હતો
પોલીસે ઉમેર્યું કે, મામીદ્વાર પરિવારે આંચલના સક્ષમ સાથેના સંબંધનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ કપલે તેને સમાપ્ત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે આખરે સક્ષમની હત્યા અને નાટકીય "લગ્ન" થયા.

ઇટવારા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય ન્યાય સંહિતા, SC/ST (એટ્રોસિટી નિવારણ) અધિનિયમ અને શસ્ત્ર અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં છ વ્યક્તિઓ પર હત્યા, ગેરકાયદેસર એકઠા થવું, રમખાણો અને અન્ય ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકોને ત્રણ દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અંતિમ સંસ્કાર માટે પૈસા ના હોવાથી શ્રમજીવી પરિવારે દિકરીના મૃતદેહને સિવિલમાં જ તરછોડ્યો, પોલીસ જવાનો બન્યા માનવતાનું માધ્યમ
  2. 'જ્યાં પરમિશન નથી, ત્યાં ડિમોલિશન કરી નાંખો હવે કોઈ દયા નહીં': સુરતમાં મેયરનો આકરો આદેશ

TAGGED:

GIRL MARRIES LOVER BODY
NANDED
LOVER
MAHARASHTRA
GIRL MARRIES LOVER BODY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.