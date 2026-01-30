ETV Bharat / bharat

અજિત પવારની અસ્થિઓનું બારામતીમાં વિસર્જન, પ્લેન ક્રેશ મામલે CID તપાસના આદેશ

ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારની અસ્થિઓનું બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું.

અજિત પવારની તસવીર
અજિત પવારની તસવીર (ETV Bharat)
બારામતી (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને વિદાય આપતી વખતે, એક નજીકના સહાયગીએ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના વડાની છેલ્લી ઇચ્છા જાહેર કરી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે, તેઓ NCP ના બે જૂથોનું વિલીનીકરણ ઇચ્છે છે. અજિત પવારના અસ્થિ આજે સંગમ નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યા. આ ઘટનાની CID તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

અજિત દાદા ઇચ્છતા હતા કે NCP ના બે હરીફ જૂથો ફરી એક થાય. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે બધા એક સાથે આવે. વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનના સભ્ય અને પવાર પરિવારના નજીકના કિરણ ગુજ્જરે કહ્યું, "આ તેમની છેલ્લી ઇચ્છા હતી." ગુજ્જરે ઉમેર્યું, "પરિવાર અને પાર્ટીમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ હતી. મારા છેલ્લા ફોન કોલમાં, તેમણે મને ચૂંટણી સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો માંગ્યા."

NCP (શરદચંદ્ર પવાર) ના નેતા રાજેશ ટોપે ગુજ્જરના દાવાઓને સમર્થન આપ્યું અને કહ્યું કે વિલીનીકરણનો નિર્ણય મોટાભાગે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

ટોપેએ કહ્યું, "અજીત દાદાની હાજરીમાં વિલીનીકરણ લગભગ નક્કી થઈ ગયું હતું. ફક્ત ઔપચારિક જાહેરાત બાકી હતી, જે જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી પછી થઈ શકે છે."

અજીત પવારના અસ્થિઓનું બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જન
NCP વડા અજિતનો ગુરુવારે બપોરે બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં સંપૂર્ણ રાજ્ય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. તેમના પુત્રો, પાર્થ પવાર અને જય પવારે ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો. બાદમાં, તેમની અસ્થિઓને એકઠી કરીને બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું.

NCP સુપ્રીમો શરદ પવાર વિસર્જન દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. રોહિત પવાર, રાજેન્દ્ર પવાર, રણજીત પવાર, શ્રીનિવાસ પવાર અને યુગેન્દ્ર પવાર સહિત પરિવારના ઘણા સભ્યો અને પાર્ટી કાર્યકરોએ પણ હાજરી આપી હતી.

વિમાન દુર્ઘટનામાં CID તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો
દરમિયાન, રાજ્ય સરકારે અજિત સાથે સંકળાયેલા વિમાન દુર્ઘટનામાં CID તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. બારામતી પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોઈને પણ ક્રેશ સ્થળની મુલાકાત લેતા અટકાવવામાં આવે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "ફોરેન્સિક ટીમે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી છે અને તપાસ માટે નમૂનાઓ એકત્રિત કર્યા છે. બારામતી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અકસ્માત મૃત્યુ કેસ હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે."

સંપાદકની પસંદ

