વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારનું અવસાન, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે અંતિમ સંસ્કાર, દિગ્ગજ નેતાઓ આપશે હાજરી

વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અકસ્માત બાદ, આખું ચાર્ટર્ડ પ્લેન ખેતરમાં સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું.

વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારનું અવસાન
વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારનું અવસાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 8:22 PM IST

હૈદરાબાદ: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP નેતા અજિત પવારનું ચાર્ટર પ્લેન બુધવારે સવારે બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે ક્રેશ થયું. અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. ઘણા નેતાઓ તેમના અકાળ મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, અજિત પવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા. વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અકસ્માત બાદ, આખું ચાર્ટર્ડ પ્લેન ખેતરમાં સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુરુવારે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે મહારાષ્ટ્રના બારામતી જશે. બુધવારે સવારે વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારનું અવસાન થયું.

મહારાષ્ટ્રે એક ગતિશીલ અને નિર્ણાયક નેતા ગુમાવ્યો છે: શરદ પવાર

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના નિધન પર, NCP-SCPના વડા શરદ પવારે કહ્યું, "આ મહારાષ્ટ્ર માટે એક મોટું નુકસાન છે. મહારાષ્ટ્રે એક ગતિશીલ અને નિર્ણાયક નેતા ગુમાવ્યો છે. કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે આ પાછળ રાજકારણ છે, પરંતુ તે એક અકસ્માત હતો, અને તેમાં કોઈ રાજકારણ સામેલ નથી. રાજકારણને આમાં ન લાવવું જોઈએ."

અજિત પવારનું મુખ્યમંત્રી બનવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું

છ વખત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપનારા અજિત પવારનું મુખ્યમંત્રી બનવાનું સ્વપ્ન ખોવાઈ ગયું છે. નંબર છ સાથે જોડાણ તેમના અકસ્માતના દિવસથી જ ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે. ઘણા લોકોને હજુ પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું થોડા મહિના પહેલા મુખ્યમંત્રી પદ અંગેનું નિવેદન યાદ છે. વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન એક મુલાકાતમાં અજિત પવારે કહ્યું હતું, "મારી પાસે નાયબ મુખ્યમંત્રી પદનો રેકોર્ડ છે. પરંતુ વાહન ત્યાં જ અટવાઈ ગયું છે. જો તે આગળ ન વધે તો હું શું કરી શકું?" અજિત પવારે ઘણી વખત મુખ્યમંત્રી બનવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. શું અજિત પવાર 2004 ની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન મુખ્યમંત્રી બની શક્યા હોત? આ પ્રશ્ન રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. 1999માં, શરદ પવારે કોંગ્રેસ છોડી દીધી અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ની સ્થાપના કરી. અજિત પવારે તેમના કાકાના નેતૃત્વમાં NCP ના માર્ગે ચાલ્યા. જોકે, કોંગ્રેસ છોડ્યાના માત્ર ત્રણ મહિના પછી, વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં સત્તા માટે કોંગ્રેસ-NCP ગઠબંધનનું પુનઃમિલન થયું. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોંગ્રેસના વિલાસરાવ દેશમુખ મુખ્યમંત્રી બન્યા. તે સમયે, અજિત પવારની રાજકીય કારકિર્દી લગભગ એક દાયકા સુધી ચાલી. તેમને કેબિનેટ મંત્રીનું પદ આપવામાં આવ્યું અને સિંચાઈ વિભાગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. આ વિભાગને બાદમાં જળ સંસાધન મંત્રાલયમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યો. આ વિભાગ 2010 સુધી પૂરા દસ વર્ષ સુધી અજિત પવારના નિયંત્રણ હેઠળ રહ્યો.

રાજ્યપાલ, ફડણવીસ અને શિંદેએ સુનેત્રા પવાર સાથે મુલાકાત કરી

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, CM દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ CM એકનાથ શિંદે અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ CM અજિત પવારની પત્ની સુનેત્રા પવારે મુલાકાત કરી.

પીએમ મોદીએ શરદ પવાર સાથે વાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એનસીપી-એસસીપીના વડા શરદ પવાર સાથે વાત કરી અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો.

સીસીટીવી ફૂટેજ જાહેર

અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થયું તે ક્ષણનું સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યું છે. ફૂટેજમાં લિયરજેટ 45 વિમાન આગના ગોળામાં અથડાયેલું દેખાય છે. બારામતી એરપોર્ટ પર બનેલી આ ઘટનામાં બધા જ લોકોના મોત થયા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજ સવારે 8:45 વાગ્યાનું છે, જ્યારે આગનો મોટો ગોળો થોડા સો મીટર દૂર જોઈ શકાય છે. એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) ની એક ટીમ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવા માટે બારામતી પહોંચી હતી. 66 વર્ષીય પવાર 5 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી માટે તેમના પ્રચારના ભાગ રૂપે એક જાહેર સભાને સંબોધવા માટે મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા.

