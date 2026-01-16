ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્ર કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામો: મુંબઈ, પુણે, નાગપુર, પીંપરી-ચિંચવાડમાં ભાજપને લીડ, ઠાકરે બંધુઓને મોટો ઝટકો

આ વર્ષે મુંબઈમાં 52.94 ટકા મતદાન થયું હતું, જે 2017 પછી આર્થિક રાજધાની માટે બીજા ક્રમનું સૌથી વધુ મતદાન છે.

નવી મુંબઈમાં ભાજપના કાર્યકરો ઉજવણી કરી રહ્યા છે
નવી મુંબઈમાં ભાજપના કાર્યકરો ઉજવણી કરી રહ્યા છે (PTI)
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, જેમાં દેશના સૌથી ધનિક કોર્પોરેશન બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)નો સમાવેશ થાય છે, માટે શુક્રવારે સવારે 10 વાગ્યે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ મતગણતરી શરૂ થઈ. આ પ્રક્રિયા મુંબઈ, પુણે, થાણે અને અન્ય મુખ્ય શહેરોમાં નિયુક્ત મતગણતરી કેન્દ્રો પર હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

નવ વર્ષ બાદ ગુરુવારે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (SEC) એ નોંધપાત્ર મતદાન થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું. BMCની ચૂંટણીમાં 52.94% મતદાન નોંધાયું હતું (ભાંડુપમાં સૌથી વધુ 64.53 ટકા, કોલાબામાં સૌથી ઓછું 20.88 ટકા), પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 54 ટકા, પિંપરી-ચિંચવડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 58 ટકા અને કોલ્હાપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 70 ટકા).

શિવસેના (UBT) અને રાજ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના માટે દાવ ઉંધો પડ્યો છે, જેમણે 20 વર્ષ પછી ફરીથી મરાઠી મતો પર ગઠબંધન કર્યું હતું, કારણ કે રાજ મૂળ સેનાથી અલગ થયા હતા. મુંબઈમાં 1.03 કરોડ લોકોએ મતદાન કર્યું: 48.25 લાખ મહિલાઓ, 55.16 લાખ પુરુષો અને 1099 અન્ય કેટેગરીમાં. 1,68,422 પહેલી વાર મતદાન કરનારા મતદારો હતા, જે મુખ્યત્વે 18-19 વર્ષની વયના હતા. આમાંથી 1,28,929 ઉપનગરોમાંથી હતા, જ્યારે 39,493 મુંબઈ શહેર પ્રદેશમાંથી હતા. જ્યારે શરૂઆતમાં 2,869 બેઠકો માટે ચૂંટણીઓ યોજાવાની હતી, જેમાં બીએમસીની 227 બેઠકોનો સમાવેશ થતો હતો, તે 2801 બેઠકો માટે યોજાઈ હતી કારણ કે 68 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા.

મુંબઈમાં ભાજપના ઉમેદવારે જીત બાદ ઉજવણી કરી
મુંબઈમાં ભાજપના ઉમેદવારે જીત બાદ ઉજવણી કરી (ETV Bharat)

2022 થી રાજ્યમાં મુખ્ય ગઠબંધનો છે, જેમાં મુખ્યત્વે મહા વિકાસ અઘાડી અને મહાયુતિનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આ ગઠબંધનો વિભાજીત થઈ ગયા છે, અને મુંબઈ, થાણે, પુણે, પિંપરી-ચિંચવડ, કલ્યાણ-ડોંબિવલી, અંબરનાથ, ઉલ્હાસનગર અને નવી મુંબઈ જેવા મુખ્ય શહેરોમાં ગણતરીઓ બદલાવાની અપેક્ષા છે.

મુંબઈ, પુણે, નવી મુંબઈ, પિંપરી-ચિંદવાડ, નાગપુર, છત્રપતિ સંભાજીનગર, વસઈ-વિરાર અને અહિલ્યાનગર જેવા અનેક શહેરોમાં ભાજપ આગળ છે. ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM) એ છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. ઓવૈસી ભાઈઓ, અસદુદ્દીન અને અકબર બંનેએ મુસ્લિમોને તેમના મતો વિભાજીત ન કરવા વિનંતી કરતા અવિરત પ્રચાર કર્યો હતો.

BMC ચૂંટણીમાં, BJP, શિવસેના અને સેના (UBT) અને MNS ના ગઠબંધન વચ્ચે નજીકની લડાઈ છે. AIMIM ઉમેદવાર ખૈરુનિસા હુસૈન મુંબઈમાં જીતી ગયા છે. BMC ચૂંટણીમાં શિવસેનાને મોટો ફટકો પડ્યો છે, કારણ કે શિવસેના સાંસદ રવિન્દ્ર વાયકરની પુત્રી દિપ્તી વાયકર, જે એક સમયે અવિભાજિત શિવસેનાના નેતા હતા, તે હારી ગયા છે. સદા સર્વાંકરના પુત્ર સમાધાન સર્વાંકર પણ હારી ગયા છે. SS (UBT) અને MNS વચ્ચેના જોડાણથી બંને પક્ષોને દાદર અને જોગેશ્વરીના જૂના ગઢ વિસ્તારોમાં ટકી રહેવામાં મદદ મળી છે.

ભાજપના તેજસ્વીની ઘોસાળકર (જમણે), જેમણે ચૂંટણી જીતી
ભાજપના તેજસ્વીની ઘોસાળકર (જમણે), જેમણે ચૂંટણી જીતી (ETV Bharat)

મુંબઈમાં, કોંગ્રેસના આશા કાલે (વોર્ડ નં. 184) જીત્યા છે, જ્યારે ચૂંટણીના થોડા દિવસો પહેલા શિવસેના (યુબીટી) છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા તેવા તેજસ્વી ઘોસાળકર જીત્યા છે. ભાજપના રેખા યાદવે જીત મેળવી છે.

દરમિયાન, જે દિગ્ગજોની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર છે, તેમાં સોલાપુરમાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રણિતી શિંદેને ઝટકો લાગ્યો છે કારણ કે તેમના સમર્થિત ઉમેદવારો ભાજપ સામે હારી ગયા છે. સોલાપુરમાં, એક બેઠક પર, મનસે નેતા બાલાસાહેબ સરવડેના હત્યા કેસના આરોપી કિરણ દેશમુખ જીત્યા છે. તે ભાજપના ધારાસભ્ય વિજયકુમાર દેશમુખના પુત્ર છે. મનસે નેતા અમિત ઠાકરે ચૂંટણી પહેલા સરવડેના પરિવારની મુલાકાત લીધી હતી.

નવી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં, મહારાષ્ટ્રના મંત્રી ગણેશ નાઈકનો ગઢ જોવા મળી રહ્યો છે.

લાતુરમાં કોંગ્રેસ અને વંચિત બહુજન અગાડી વચ્ચેનું જોડાણ સારું રહ્યું છે, કારણ કે ભાજપ ચાર મુખ્ય વોર્ડમાં હારી ગયું છે. મહારાષ્ટ્ર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચૌહાણે કોંગ્રેસના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ વિલાસરાવ દેશમુખ વિરુદ્ધ આપેલા આ ટીકાત્મક નિવેદનથી ભાજપ વિરુદ્ધ મતો એકઠા થયા.

પુણેમાં, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રશાંત જગતાપ વિજયી બન્યા. ભાજપ અને અવિભાજિત શિવસેનાએ 1989 થી 2014 સુધી 20 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ભારતના સૌથી ધનિક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, બીએમસી પર શાસન કર્યું હતું. જોકે, આ ભગવા ગઠબંધન 2014માં તૂટી પડ્યું, અને 2022માં, જ્યારે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી અને શિવસેના અલગ થઈ ગયા, ત્યારે મૂળ એનસીપી અજિત પવાર સાથે અને છૂટા પડી ગયેલા એનસીપી (શરદચંદ્ર પવાર) સાથે, જ્યારે મૂળ શિવસેના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે શિવસેના સાથે હતી.

થાણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં, વોર્ડ નંબર 10 ની ચારેય બેઠકો પર એનસીપીના ઉમેદવારો જીત્યા. નજીબ મુલ્લા, પૂનમ માલી, વહીદા ખાન અને સુહાસ દેસાઈ વિજયી થયા.

મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 3.48 કરોડ મતદારોએ 15,931 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કર્યું. ચૂંટણીના રણ મેદાનોમાં છત્રપતિ સંભાજીનગર, નવી મુંબઈ, વસઈ-વિરાર, કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી, કોલ્હાપુર, નાગપુર, મુંબઈ, સોલાપુર, અમરાવતી, અકોલા, નાસિક, પિંપરી-ચિંચવાડ, પુણે, ઉલ્હાસનગર, થાણે, ચંદ્રપુર, પરભણી, મીરા-ભયાનવેલ, પંનડેલ, પં. ભિવંડી-નિઝામપુર, લાતુર, માલેગાંવ, સાંગલી-મિરાજ-કુપવાડ, જલગાંવ, અહિલ્યાનગર, ધુલે, જાલના અને ઇચલકરંજી સહિતનો સમાવેશ થાય છે.

