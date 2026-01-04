ETV Bharat / bharat

BMC ચૂંટણી 2026: શિંદે-ફડણવીસે ઉદ્ધવ-રાજ ઠાકરે પર આકરી ટીકા કરી

મહારાષ્ટ્રમાં, ભાજપ અને શિવસેનાએ વરલીથી 2026 ની BMC ચૂંટણી માટે પોતાનો પ્રચાર શરૂ કર્યો. આ દરમિયાન શિંદે અને ફડણવીસે ઠાકરે બંધુઓની આકરી ટીકા કરી.

મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 4, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) એ શનિવારે બીએમસી માટે પોતાનો ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કર્યો. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ સત્તાવાર રીતે રેલીનો પ્રારંભ કરાવ્યો. શિંદેએ જાહેર કર્યું કે વર્લીના એનએસસીઆઈ ડોમ ખાતે યોજાયેલી આ રેલી માત્ર એક પ્રચાર રેલી નહીં પરંતુ "વિજય રેલી" હતી. શિંદેએ ઠાકરે બંધુઓના ગઠબંધનની પણ આકરી ટીકા કરી.

મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે મુંબઈવાસીઓને અપીલ કરતા કહ્યું, "જો તમને અલગ મુંબઈ જોઈતું હોય, તો અમને ચાવીઓ આપો." આ પ્રસંગે મુંબઈના તમામ ધારાસભ્યો, સાંસદો, પદાધિકારીઓ અને ભાજપ અને શિંદેની શિવસેનાના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. બંને નેતાઓએ ઉદ્ધવ ઠાકરેની આકરી ટીકા કરી અને મુંબઈમાં થઈ રહેલા વિકાસ કાર્યોની વિગતવાર માહિતી આપી.

એકનાથ શિંદેએ શું કહ્યું?

નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ જણાવ્યું હતું કે, "મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) ના 68 કોર્પોરેટરો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે. અમે લોકસભા ચૂંટણી જીતી, વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક વિજય નોંધાવ્યો અને 75 ટકાથી વધુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બેઠકો જીતીને વિજયની હેટ્રિક હાંસલ કરી. હવે આપણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં ચોથી જીત મેળવવાની છે."

શિંદેએ પોતાના ભાષણમાં અનેક પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું, "મુંબઈમાંથી મરાઠી લોકોને બહાર કાઢવા માટે કોણ જવાબદાર છે? મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં કોણે અવરોધ ઊભો કર્યો? બેસ્ટ (મુંબઈની બસ સેવા) કોણે બરબાદ કરી? કોવિડ દર્દીઓ માટે બનાવાયેલી ખીચડી કોણે ખાધી? બોડી બેગમાંથી પૈસા કમાવવાનું પાપ કોણે કર્યું? ગરીબ મુંબઈકરોના ઘર ધરાવવાના સપના કોણે ચકનાચૂર કર્યા? મુંબઈમાં કિંમતી જમીનના પ્લોટ કોણે અમીરોને આપી દીધા?"

તેમણે મુંબઈ અને મરાઠી લોકોને જોખમમાં હોવાનું દર્શાવીને ચૂંટણી જીતી હતી, પરંતુ મરાઠી લોકો તેમના તકવાદી રાજકારણથી મૂર્ખ નહીં બને. મુંબઈ મરાઠી લોકોનું હતું. તે હંમેશા મરાઠી લોકોનું રહેશે. પછી કોણ આવે તે મહત્વનું નથી, સાત પેઢીઓ મુંબઈને મહારાષ્ટ્રથી અલગ કરી શકતી નથી. નાયબ મુખ્યમંત્રી શિંદેએ કહ્યું કે મુંબઈકરોને એવા લોકોની જરૂર છે જે વિકાસને સરળ બનાવશે, એવા લોકોની નહીં જે તેમાં અવરોધ ઊભો કરશે. એકનાથ શિંદેએ ઠાકરે બંધુઓના જોડાણની પણ આકરી ટીકા કરી હતી.

ફડણવીસે ઉદ્ધવ ઠાકરેનું નામ લીધા વિના આકરી ટીકા કરી

મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શિવસેના અને ભાજપના કાર્યકરોને અપીલ કરી, "તે દિવસે આપણે મુંબઈ મહાનગરપાલિકામાં પોતાનો મેયર બનાવવો પડશે." "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આપણે ઘણી બધી ખાલી વાતો સાંભળી છે. હવે અમારું વચન મુંબઈવાસીઓના જીવનને બદલવાનું છે. આજે, જ્યારે હું મુંબઈમાં વિમાનમાંથી ઉતરી રહ્યો હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું, 'શું મુંબઈ ક્યાંક લપસી ગયું છે? શું તે લપસી ગયું છે? કારણ કે આ દિવસોમાં કેટલાક લોકો માને છે કે તે ઉત્તર તરફ ખસી રહ્યું છે, પરંતુ હું તેમને કહેવા માંગુ છું કે તે તેમની બુદ્ધિ છે જે લપસી રહી છે. તેઓ ફક્ત બોલવાનો ડોળ કરે છે. તેમણે મુંબઈને કંઈ આપ્યું નથી." ફડણવીસે ઉદ્ધવ ઠાકરેનું નામ લીધા વિના આકરી ટીકા કરી.

"જ્યારે અમને પૂછવામાં આવે છે, ત્યારે અમે માહિમ દરગાહ પર ચાદર ચઢાવીએ છીએ અને ત્રિરંગો ધ્વજ ફરકાવીએ છીએ. જોકે, અમે ભારતના દુશ્મનોને છોડશું નહીં. તમને તેમની રેલીઓમાં વંદે માતરમના નારા સાંભળવા મળશે નહીં. અમે છેલ્લા છ-સાત મહિનામાં સેંકડો બાંગ્લાદેશીઓને દેશનિકાલ કર્યા છે. અમે તે બાંગ્લાદેશીઓને દેશનિકાલ કરીશું જેઓ મમતા દીદીના આશીર્વાદથી બંગાળથી અહીં આવ્યા હતા," દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ચેતવણી આપી.

મુંબઈમાં કોઈ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ નહોતો, નામનો પણ નહીં. ફક્ત 70,000 રૂપિયાનો કાગળો હતો. અમે 16,000 કરોડ રૂપિયાનો સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવી રહ્યા છીએ. અમે પહેલાથી જ બતાવી દીધું છે કે દરિયામાંથી આવતી દુર્ગંધ હવે દૂર થશે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ પ્રસંગે જાહેરાત કરી હતી કે, "શિંદે સાહેબ, રામદાસજી અને હું 17,000 કરોડ રૂપિયાનું પર્યાવરણને અનુકૂળ બજેટ રજૂ કરીશું. અમે ફક્ત વાતો કરતા નથી, અમે કાર્ય કરીએ છીએ. અન્ય લોકોએ અત્યાર સુધી ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર જ બતાવ્યો છે. હવે, અમારા પર તમારો વિશ્વાસ બતાવો અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમને સોંપો. અમે પ્રામાણિકપણે એક અલગ મુંબઈ બનાવીશું."

આ પણ વાંચો...

  1. મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: મહાયુતિ 68 બેઠકો પર બિનહરીફ વિજેતા, ભાજપને ફાયદો
  2. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, એકનાથ શિંદે અને અજિત પવાર રાજભવન પહોંચ્યા, સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો

TAGGED:

UDDHAV RAJ THACKERAY
BJP SHIVSENA ELECTION CAMPAIGN
SHINDE FADNAVIS CRITICIZES UDDHAV
BMC ELECTION CAMPAIGN 2026
BJP SHIVSENA ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.