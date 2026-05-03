ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્ર: નંદૂરબાદમાં 'બર્ડ ફ્લૂ'નો આતંક, ઈંડા-ચીકન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ; 1.40 મરઘાંની કતલ કરાશે

આ સમગ્ર અભિયાન માટે પશુપાલન વિભાગે 100થી વધુ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પશુચિકિત્સા નિષ્ણાતો અને સહાયક સ્ટાફને તૈનાત કર્યા છે

આ સમગ્ર અભિયાન માટે પશુપાલન વિભાગે 100થી વધુ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પશુચિકિત્સા નિષ્ણાતો અને સહાયક સ્ટાફને તૈનાત કર્યા છે
આ સમગ્ર અભિયાન માટે પશુપાલન વિભાગે 100થી વધુ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પશુચિકિત્સા નિષ્ણાતો અને સહાયક સ્ટાફને તૈનાત કર્યા છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નંદુરબાર (મહારાષ્ટ્ર): નવાપુર તાલુકામાં મરઘાં ઉદ્યોગ પર ફરી એકવાર 'બર્ડ ફ્લૂ'નો ભય મંડરાઈ રહ્યો છે. ચેપના ફેલાવાને રોકવા માટે, વહીવટીતંત્રે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી છે અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પક્ષીઓનો નાશ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. છેલ્લા બે દિવસમાં, આશરે 44,000 પક્ષીઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, નવાપુર શહેરમાં ચિકન, ઈંડા અને બિરયાનીના વેચાણ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે.

પ્રશાસનનું અભિયાન

નવાપુર તાલુકામાં કુલ 38 મરઘાં ફાર્મમાંથી, 27 હાલમાં કાર્યરત છે, જેમાં આશરે 150,000 પક્ષીઓ રહે છે. અસરગ્રસ્ત ફાર્મમાં પક્ષીઓ - તેમજ આ ફાર્મની એક કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવેલા - કુલ 140,000 પક્ષીઓને મારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શુક્રવાર રાત્રે શરૂ થયેલી આ કામગીરી દરમિયાન, રાત્રે 12:30 વાગ્યા સુધીમાં 11000 પક્ષીઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે શનિવારે બીજા 33,000 પક્ષીઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

સ્થાપિત પ્રોટોકોલ અનુસાર, અસરગ્રસ્ત ખેતરો સાથે સંકળાયેલી દરેક વસ્તુ - જેમાં પક્ષીઓ, ઇંડા, ખોરાકનો સ્ટોક, પીંછા અને કચરો શામેલ છે તેનો નાશ કરવામાં આવી રહી છે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે ચેપને રોકવા માટે આ પગલું વૈજ્ઞાનિક રીતે આવશ્યક છે.

100 થી વધુ કર્મચારીઓ તૈનાત

પશુપાલન વિભાગે આ સમગ્ર કામગીરી માટે 100 થી વધુ અધિકારીઓ, સ્ટાફ સભ્યો, પશુચિકિત્સા નિષ્ણાતો અને સહાયક કર્મચારીઓને તૈનાત કર્યા છે. નાસિકથી એક વિશેષ નિષ્ણાત ટીમ નવાપુર આવી છે, અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

જીવાણુ નાશકક્રિયા, નિરીક્ષણ, દેખરેખ, અવરજવર પર પ્રતિબંધ અને ટ્રાફિક નિયંત્રણ જેવા બહુપક્ષીય પગલાં યુદ્ધના ધોરણે અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. અસરગ્રસ્ત ખેતરના એક કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં બધા પક્ષીઓને મારવા અને દસ કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં સઘન સર્વેક્ષણ હાથ ધરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

'બર્ડ ફ્લૂ' ની અસર

નવાપુર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વહીવટીતંત્રે શહેરમાં ચિકન, ઇંડા અને બિરયાનીના વેચાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદ્યો છે; તેની સીધી અસર હોટલ, *ઢાબા* (રસ્તાની બાજુના ખાણીપીણીના સ્થળો), ચિકન સેન્ટરો, ઇંડા વિક્રેતાઓ અને છૂટક વેપારીઓ પર પડી છે. પરિણામે, સમગ્ર ખાદ્ય શૃંખલા - મરઘાં ક્ષેત્ર સાથે - ગંભીર આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.

19 વર્ષમાં ત્રીજો મોટો ઝટકો

નવાપુર તાલુકાને ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ મરઘાં પટ્ટો માનવામાં આવે છે. જોકે, છેલ્લા 19 વર્ષમાં ત્રીજી વખત 'બર્ડ ફ્લૂ'ના પુનરાવર્તને ફરી એકવાર આ ઉદ્યોગને તેના મૂળ સુધી હચમચાવી નાખ્યો છે. 2006માં પહેલી વાર, 2021માં ફરી એકવાર અને હવે 2026માં ત્રીજી વાર 'બર્ડ ફ્લૂ'એ મરઘાં ઉદ્યોગસાહસિકોની ગણતરીઓ અને વ્યવસાયિક યોજનાઓને સંપૂર્ણપણે ઉથલાવી દીધી છે. દરેક પ્રસંગે, આ વાયરસે લાખો પક્ષીઓના જીવનને બરબાદ કરી દીધા છે, કરોડો રૂપિયાના વ્યવસાયનો નાશ કર્યો છે અને હજારો પરિવારોની આર્થિક સ્થિરતાને બરબાદ કરી દીધી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BIRD FLU
BIRD FLU IN NAVAPUR MAHARASTRA
BIRD FLU NANDOORBAR
KILLING HEN BIRD FLU
BIRD FLU IN NAVAPUR MAHARASTRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.