સુનેત્રા પવાર બનશે મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી, રાજ્યસભામાં પાર્થ લેશે તેમની માતાનું સ્થાન

અહેવાલો અનુસાર, અજિત પવારના પત્ની, સુનેત્રા પવાર, આજે શનિવારે મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ નાયબ મુખ્યમંત્રીના પદે શપથ લેશે.

સુનેત્રા પવાર બનશે મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી
સુનેત્રા પવાર બનશે મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 8:54 AM IST

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP નેતા અજિત પવારના નિધન બાદ, પાર્ટીએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, અજિત પવારના પત્ની, સુનેત્રા પવાર, આજે શનિવારે મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળશે. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે તેમના મોટા પુત્ર, પાર્થ, રાજ્યસભામાં તેમની માતાનું સ્થાન લેશે.

આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)માં હંગામો મચી ગયો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, સુનેત્રા પવાર, તેમના પુત્રો જય અને પાર્થ પવાર, બારામતીથી મુંબઈ પહોંચ્યા છે. શનિવારે બપોરે મુંબઈમાં પાર્ટીના નેતાઓની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

મુંબઈમાં સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના ઘરની બહારના નેતાઓની અવર-જવર શરૂ થઈ છે. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદમાં NCPના પ્રતિનિધિઓ આજે બપોરે 2 વાગ્યે બેઠક માટે વિધાન ભવનમાં એકઠા થશે. શુક્રવારે મોડી રાત્રે અજિત પવારના પત્ની અને રાજ્યસભા સાંસદ સુનેત્રા પવાર પણ તેમના મુંબઈ સ્થિત ઘરે પહોંચ્યા હતા.

